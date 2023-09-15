Рамен классический

Рамен – это питательное блюдо азиатской кухни, широко распространенное в Японии и Китае. Кушанье включает в свой состав недорогие компоненты, но обладает высокой пищевой ценностью, благодаря чему, съев порцию такого супа, вы надолго избавитесь от голода и зарядитесь энергией. Основными ингредиентами такого кушанья выступают: пшеничная лапша (возможно использование также лапши быстрого приготовления), мясо либо морепродукты и куриные яйца, предварительно отваренные и очищенные.

Классический суп рамен в домашних условиях

Классический суп рамен в домашних условиях – это блюдо, которое изменит ваше представление о первых кушаньях, ибо такого насыщенного вкуса и яркого аромата вы не ощущали никогда! В состав супа входят такие пикантные компоненты, как свежий корень имбиря и перья зеленого лука.

Ингредиенты –+2 порц.

Свинина 200 гр.

Вода 600 мл.

Чеснок 2 зуб.

Корень имбиря 20 гр.

Лук зелёный 20 гр.

Соль ⅓ ст.л.

Соус соевый 2 ст.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 1 ч.л.

Для лапши:

Лапша соба 80 гр. (или лапша удон)

Вода 1 л.

Соль ½ ст.л.

Шаги 40 мин.

Классический суп рамен легко можно приготовить в домашних условиях. Изучаем список компонентов и подготавливаем их. Куриные яйца отвариваем вкрутую и перекладываем в емкость с ледяной водой. Свинину ополаскиваем и насухо промакиваем салфетками, режем тонкой соломкой средней длины. Очищенный чеснок разрезаем на две части, зеленый лук и имбирь – крупными сегментами. В кастрюлю выкладываем мясо и заливаем водой, доводим до кипения и избавляемся от пены шумовкой. Забрасываем в бульон имбирь, зеленый лук (половину), чеснок и соль – варим 20-25 минут на умеренном пламени. Параллельно отвариваем лапшу в подсоленной воде, согласно инструкции. Откидываем на дуршлаг и даем стечь излишкам жидкости. По истечении времени, вылавливаем из бульона все компоненты. Брусочки свинины отправляем в сковородку и сдабриваем сахарным песком, а также соевым соусом. Жарим на протяжении 2 минут. Переходим к сборке кушанья: очищаем яйца и разрезаем пополам. В глубокую пиалу кладем лапшу, сбоку выкладываем мясо и яйца, в центр высыпаем нарезанный лук. Заливаем ингредиенты бульоном и подаем к столу вместе с палочками и столовой ложкой для удобства. Классический суп рамен в домашних условиях готов! Приятного аппетита!

Классический рамен по-корейски с лапшой

Классический рамен по-корейски с лапшой, омлетом и грибами – это сытное и питательное блюдо, которое не оставит равнодушным ни одного любителя азиатской кухни. Рамен готовится на скорую руку, поэтому станет для вас идеальным и невероятно вкусным перекусом.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Лапша «рамен» – 1 упаковка.

Грибы «шиитаке» – 3 шт.

Яйца – 3 шт.

Колбаса копченая – 50 гр.

Лук зеленый – 1 пучок.

Вода – 600 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ароматные грибы (допускается использование, как свежих, так и сушеных) режем слайсами.

Шаг 2. Колбаски нарезаем колечками.

Шаг 3. Промытые перья лука рубим на сегменты длиной 2-3 сантиметра.

Шаг 4. В пиалу разбиваем яйца и расколачиваем.

Шаг 5. В сковородку с высокими бортиками выливаем воду и высыпаем приправы из лапши, добавляем колбасу и грибы – доводим до кипения.

Шаг 6. В кипящий состав отправляем лапшу и готовим на среднем нагреве при периодическом помешивании около 4 минут.

Шаг 7. Перекладываем лапшу в тарелку.

Шаг 8. В сковородку выливаем яичную массу и томим бульон до консистенции яичного пюре.

Шаг 9. Дополняем луком и спустя 60 секунд убираем с конфорки.

Шаг 10. Содержимое огнеупорной посуды выкладываем к лапше, перемешиваем и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Рамен с курицей в домашних условиях

Рамен с курицей в домашних условиях – это оригинальное первое блюдо, которое привнесет в ваш рацион нечто совершенно новое и наверняка удивит членов вашей семьи. В основу кушанья входит яичная лапша и наваристый мясной бульон. Обязательно попробуйте классику Азии!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Окорочки куриные – 2 шт.

Лапша для рамен – 200 гр.

Вода – 1 л.

Яйца – 2 шт.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соус соевый – 4 ст.л.

Имбирь молотый – ½ ч.л.

Перец чили – 2 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Для декора:

Лук зеленый – 10 гр.

Кунжут – 1 ч.л.

Перец чили – по вкусу.

Ростки бобов сои – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца отвариваем в течение 10 минут с момента закипания воды, остужаем и очищаем от скорлупы.

Шаг 2. Курицу заливаем водой и доводим до кипения на максимальном нагреве.

Шаг 3. Параллельно очищаем и нарезаем овощи: морковку пополам (вдоль), лук на две части. Зубцы чеснока измельчаем при помощи пресса.

Шаг 4. С кипящего бульона удаляем пенку и забрасываем морковку с луком, убавляем огонь и прикрываем крышкой –варим 30-35 минут.

Шаг 5. Затем из бульона извлекаем мясо, жидкость процеживаем в чистую кастрюлю. Окорочка остужаем и разбираем. Бульон дополняем соевым соусом, перцем чили, чесноком, горошинами перца и имбирем. При необходимости досаливаем и ставим на медленный огонь.

Шаг 6. В отдельной огнеупорной посуде отвариваем лапшу так, как указано на упаковке.

Шаг 7. В пиалы выкладываем порции лапши и птицу.

Шаг 8. Также добавляем половинки куриных яиц и заливаем ингредиенты горячим насыщенным бульоном.

Шаг 9. Украшаем рамен ростками бобов сои, перцем чили и кунжутом – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Сырный рамен

Сырный рамен – это блюдо, которое подарит вашим вкусовым рецепторам истинное гастрономическое наслаждение на азиатский манер. В состав кушанья входят такие ароматные компоненты, как свежий шпинат, перец чили, шампиньоны и зеленый лук – пальчики оближешь!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Бульон куриный – 300 мл.

Лапша быстрого приготовления – 100 гр.

Шампиньоны – 100 гр.

Яйца отварные – 1 шт.

Шпинат свежий – ½ пучка.

Соус соевый – 50 мл.

Сыр твердый – 70 гр.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Лук зеленый – 2 пера.

Перец чили стручковый – ¼ шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Перелив бульон в кастрюлю, всыпаем молотый перец и соль, также забрасываем ломтики грибов – варим 5-8 минут.

Шаг 3. Лапшу кладем в глубокую миску и заливаем кипящим бульоном с добавками, прикрываем крышкой и оставляем на 5 минут.

Шаг 4. Затем в миску с лапшой выкладываем листья промытого шпината, подливаем соевый соус.

Шаг 5. Дополняем азиатское блюдо половинками куриного яйца, кольцами острого перца и небольшими кубиками сыра.

Шаг 6. Украшаем рамен измельченным зеленым луком и подаем к столу. Приятного аппетита!

Домашний рамен с говядиной

Домашний рамен с говядиной можно запросто приготовить, имея все необходимые компоненты в наличии. Такой суп подают в каждом заведении азиатской кухни. Так почему бы нам не повторить этот простой рецепт в домашних условиях, без использования какого-либо специального оборудования?

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Бульон куриный – 400 мл.

Вырезка говяжья – 200 гр.

Морковка – 100 гр.

Лапша яичная – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Соус соевый – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Лук зеленый – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем говяжью вырезку и произвольно нарезаем, морковь очищаем и режем соломкой, ополаскиваем перья лука, отвариваем яйца.

Шаг 2. Лапшу отвариваем на протяжении 5 минут в кипящей подсоленной воде, перекидываем в сито. Охлажденные яйца очищаем и разрезаем на две половины.

Шаг 3. На сухой сковородке в течение двух минут с каждой стороны, обжариваем мясо. Затем кладем на разделочную доску и режем на тонкие слайсы.

Шаг 4. Для приготовления основы, бульон выливаем в сотейник, добавляем морковку и соевый соус – томим 5 минут на медленном пламени.

Шаг 5. Лапшу раскладываем по супницам и заливаем бульоном.

Шаг 6. Сверху красиво распределяем яйца, говядину и рубленый зеленый лук. Готовьте и получайте удовольствие!

Как приготовить вкусный рамен со свининой?

Как приготовить вкусный рамен со свининой? Ответ на этот вопрос вы найдете, прочитав наш подробный рецепт с фото, в котором описываются все тонкости варки этого насыщенного первого блюда. И поверьте, приготовив такой супчик лишь однажды, вы будете возвращаться к нему снова и снова.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Бульон овощной – 2 л.

Свинина лопатка – 1 кг.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 2 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Корень имбиря – 25 гр.

Перец чили стручковый – 1 шт.

Вино белое – 4 ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Паста перечная – 2 ст.л.

Соус соевый – 3 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Для подачи:

Яйца – 6 шт.

Лапша удон – 240 гр.

Лук-порей – 1 стебель.

Шпинат – 100 гр.

Лук зеленый – по вкусу.

Кунжут белый – 1 ч.л.

Кунжут черный – 1 ч.л.

Перец чили измельченный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лопатку натираем молотым перцем и солью. Лук, очищенный корень имбиря, одну морковь и сельдерей разрезаем на 3-4 части.

Шаг 2. В объемной кастрюле раскаляем столовую ложку оливкового масла и подрумяниваем свинину со всех сторон, затем перекладываем мясо на тарелку, а в огнеупорную посуду отправляем нарезанные овощи.

Шаг 3. Обжариваем ингредиенты в течение 5 минут, а затем добавляем бульон, сахарный песок, перечную пасту, вино и перец чили. Перемешав, выкладываем лопатку и имбирь, доводим до кипения и накрываем крышкой. Убираем кастрюлю в духовку на 2-2,5 часа при 160 градусах.

Шаг 4. Готовую свинину извлекаем из бульона и нарезаем тонкими пластинами, бульон процеживаем и уже без овощей возвращаем в кастрюлю. Забрасываем мясо и помещаем на медленный огонь.

Шаг 5. Тонкие кольца лука-порея обжариваем на разогретом растительном масле около 5 минут, параллельно отвариваем до готовности яйца и лапшу.

Шаг 6. К румяному луку выкладываем листья порея, прогреваем 60 секунд, а затем солим и перчим. Не теряя времени, оставшуюся морковь измельчаем при помощи терки для овощей по-корейски.

Шаг 7. В супницу выкладываем порцию лапши и заливаем ее горячим бульоном, сверху раскладываем ломтики мяса, половинки отварных яиц, овощи.

Шаг 8. Декорируем азиатское блюдо кунжутом, зеленым луком и перцем чили – приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Рамен с курицей и яйцом

Рамен с курицей и яйцом – это сытное и наваристое блюдо, с процессом приготовления которого, справится даже начинающий повар-любитель. Особый пикантный вкус супу придают такие ингредиенты, как мисо паста, корень имбиря и жгучий чеснок. А для баланса вкуса используются куриные яйца и свежая зелень.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Масло кунжутное/растительное – 2-3 ст.л.

Лук репчатый/зеленый – 1 шт./1 пучок.

Чеснок – 4 зуб.

Корень имбиря натертый – 1 ст.л.

Вода – 4 ст.

Мисо паста – 3 ст.л.

Соус соевый – 1-3 ст.л.

Курица – 600 гр.

Лапша – 300-500 гр.

Грибы – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Дополнительно:

Яйца отварные – 2-3 шт.

Соус соевый – 2 ст.л.

Мирин – 2 ст.л.

Вода – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу ополаскиваем и промакиваем бумажными полотенцами, снимаем кожицу и отделяем филе от костей.

Шаг 2. Косточки заливаем водой, солим и перчим – варим 10-15 минут с момента закипания и получаем легкий бульон.

Шаг 3. В отдельной кастрюле отвариваем яйца, остужаем и очищаем. Затем разрезаем каждое пополам.

Шаг 4. Корень имбиря нарезаем соломкой, лук – колечками, чеснок мелко измельчаем.

Шаг 5. На разогретом кунжутном масле, в течение одной минуты обжариваем измельченные компоненты.

Шаг 6. В половнике бульона размешиваем мисо пасту.

Шаг 7. К обжаренным ингредиентам выливаем бульон, разведенную мисо пасту, соевый соус и столовую ложку кунжутного масла.

Шаг 8. Дополняем состав птицей и грибами, доводим до кипения и выдерживаем на огне еще 3-5 минут.

Шаг 9. Отвариваем лапшу до готовности.

Шаг 10. Лапшу перекладываем в основной состав.

Шаг 11. Разливаем рамен по порционным пиалам и обязательно дополняем отварными яйцами и зеленью. Приятного аппетита!

Рамен с креветками

Рамен с креветками – это в меру острый и пряный суп, который покорит вас своим буйством вкусов и ароматов. На готовку потребуется меньше, чем полчаса, а в результате мы получим сытное и наваристое кушанье, которое сочетает в себе такие пикантные компоненты, как чеснок, имбирь и перец чили.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Креветки тигровые – 8-10 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень имбиря – по вкусу.

Перец чили – по вкусу.

Чеснок – 2-3 зуб.

Лапша «рамен» – 150 гр.

Листы нори – 1-2 шт.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. На разогретое растительное масло выкладываем измельченный чеснок с имбирем.

Шаг 3. Добавляем соломку моркови и быстро пассеруем ингредиенты на сильном пламени.

Шаг 4. Забрасываем брусочки острого и сладкого перцев, перемешиваем и продолжаем термическую обработку.

Шаг 5. Посыпаем и поливаем овощи сахарным песком и соевым соусом.

Шаг 6. К размягченным ингредиентам выкладываем очищенные креветки, жарим в течение 60 секунд.

Шаг 7. Добавляем лапшу и заливаем составляющие кипятком, выключаем огонь.

Шаг 8. Распределяем кушанье по тарелкам и украшаем половинками отварных яиц, а также кусочками нори. Приятного аппетита!

Рамен с курицей и грибами

Рамен с курицей и грибами – это классическое блюдо Кореи, основными компонентами которого выступают бульон, лапша и мясо. В нашем случае будет использоваться нежная птица, лапша быстрого приготовления и ароматные шампиньоны. Остальные составляющие можно подбирать по своему вкусу.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Лапша быстрого приготовления – 100 гр.

Курица – 300 гр.

Шампиньоны – 2-3 шт.

Вода – 700 мл.

Лук зеленый – 4 гр.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Шпинат свежий – 15 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу режем произвольными сегментами и помещаем в сотейник, заливаем водой и приправляем солью с перцем, отвариваем до готовности (около 30 минут).

Шаг 2. За 5 минут до готовности птицы, в бульон забрасываем пластинки грибов.

Шаг 3. В это же время, лапшу помещаем в супницу и заливаем половиной бульона, оставляем под крышкой на 5-10 минут.

Шаг 4. Пропаренную лапшу раскладываем по тарелкам. К лапше добавляем грибы, оставшийся бульон, нарезанное куриное мясо и листочки свежего шпината.

Шаг 5. Для насыщенности вкуса вводим в состав рубленый зеленый лук и ломтики горького перца – трапезничаем, пока не остыло. Приятного аппетита!

Рамен с яичной лапшой

Рамен с яичной лапшой, приготовленный на основе наваристого куриного бульона – это питательное и оригинальное кушанье, которое сразит наповал каждого, кто отведает хотя бы ложечку. Перед таким ярким и насыщенным вкусом не устоит даже тот, кто не любит азиатскую кухню.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Бульон куриный – 2 л.

Лапша яичная – 380 гр.

Лук зеленый – 80 гр.

Яйца – 4 шт.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Имбирь молотый – ½ ч.л.

Соус чили – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса отвариваем и очищаем яйца, зубцы чеснока пропускаем через пресс, мелко шинкуем промытые перья зеленого лука.

Шаг 2. Для приготовления основы, в кастрюле разогреваем растительное масло и быстро обжариваем на нем лук, чеснок, соус чили и имбирь. Затем подливаем соевый соус и куриный бульон – прогреваем в течение 5 минут.

Шаг 3. В кипящем бульоне отвариваем лапшу и разливаем рамен по пиалам.

Шаг 4. Раскладываем в каждую пиалу по 1-2 половине отварного яйца, посыпаем зеленым луком.

Шаг 5. Подаем к столу, не дожидаясь остывания. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!