От таких бутербродов никто не откажется. Готовятся быстро, а съедаются в момент

Бутерброды примерно 150-200 лет воспринимались человечеством по другому. Это блюдо пришло из Германии, где традиционно употреблялся хлеб с маслом. Врачи прошлого решили, что такой завтрак помогает пищеварению, поэтому стали рекомендовать хлеб с маслом людям с проблемным кишечником и желудком.

Хлеб с маслом, то есть бутерброд, стали постоянно есть разные вельможи, помещики и дворяне. Как правило, их утренний рацион начинался именно с бутерброда.

После переворотов в сторону рабочего класса, бутерброды изменились. На хлеб стали класть не только масло, но и другие продукты. Расскажем, как сделать из бутерброда с сельдью отличную закуску.

Ингредиенты для бутерброда с сельдью:

черный хлеб;

яйца;

петрушка;

укроп;

майонез;

филе сельди.

Приготовление бутербродов с сельдью:

Нарезаем маленькими кубиками чёрный хлеб, в сковороде на растительном масле слегка обжариваем его с одной стороны.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке.

Шинкуем укроп и петрушку, добавляем к яйцам.

Заправляем яичную смесь майонезом и тщательно перемешиваем.

Сельдь нарезаем на небольшие кусочки.

Смазываем обжаренную сторону хлебных кусочков яичной массой. Кладем на яичную массу кусочки сельди.

Украсить данную закуску можно также зеленью. Получается простой бюджетный вариант закуски на праздник.