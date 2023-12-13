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От таких бутербродов никто не откажется. Готовятся быстро, а съедаются в момент

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От таких бутербродов никто не откажется. Готовятся быстро, а съедаются в момент

Бутерброды примерно 150-200 лет воспринимались человечеством по другому. Это блюдо пришло из Германии, где традиционно употреблялся хлеб с маслом. Врачи прошлого решили, что такой завтрак помогает пищеварению, поэтому стали рекомендовать хлеб с маслом людям с проблемным кишечником и желудком.

Хлеб с маслом, то есть бутерброд, стали постоянно есть разные вельможи, помещики и дворяне. Как правило, их утренний рацион начинался именно с бутерброда.

После переворотов в сторону рабочего класса, бутерброды изменились. На хлеб стали класть не только масло, но и другие продукты. Расскажем, как сделать из бутерброда с сельдью отличную закуску.

Ингредиенты для бутерброда с сельдью:

  • черный хлеб;
  • яйца;
  • петрушка;
  • укроп;
  • майонез;
  • филе сельди.

Приготовление бутербродов с сельдью:

Нарезаем маленькими кубиками чёрный хлеб, в сковороде на растительном масле слегка обжариваем его с одной стороны.

От таких бутербродов никто не откажется. Готовятся быстро, а съедаются в момент

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке.

Шинкуем укроп и петрушку, добавляем к яйцам.

От таких бутербродов никто не откажется. Готовятся быстро, а съедаются в момент

Заправляем яичную смесь майонезом и тщательно перемешиваем.

Сельдь нарезаем на небольшие кусочки.

От таких бутербродов никто не откажется. Готовятся быстро, а съедаются в момент

Смазываем обжаренную сторону хлебных кусочков яичной массой. Кладем на яичную массу кусочки сельди.

От таких бутербродов никто не откажется. Готовятся быстро, а съедаются в момент

Украсить данную закуску можно также зеленью. Получается простой бюджетный вариант закуски на праздник.

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