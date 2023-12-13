Если вы захотели в пост подать к ужину вкусные домашние голубцы, не отказывайтесь от этой идеи лишь из-за состава блюда. Добавлять во время готовки мясо необязательно. Да что там говорить, даже рис можно не использовать. Постные голубцы с кукурузной крупой и без вышеперечисленных ингредиентов получаются безумно аппетитными.

Буковинские хозяйки готовят такое блюдо с очень большим количеством моркови. Благодаря этому начинка для голубцов получается очень сочной и питательной. Потому отсутствие мяса не делает такое блюдо менее сытным.

Как приготовить постные голубцы с кукурузной крупой

В рецепт голубцов по-буковински вы можете внести собственные коррективы. При желании добавьте к кукурузной крупе свежую рубленую петрушку или молотую паприку для более насыщенного аромата. Также во время приготовления можете использовать лесные грибы. В этом случае начинка выйдет еще вкуснее!

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 шт. Кукурузная крупа280 г Морковь2 шт. Лук1 шт. Лавровый лист2 шт. Подсолнечное масло2,5 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Томатная паста100 г

Приготовление

Вырезаем у капусты кочерыжку. Опускаем кочан в кастрюлю с кипящей водой. Постепенно снимаем все листья. Остужаем их.В глубокую емкость всыпаем кукурузную крупу. Вливаем 500 мл кипящей воды. Накрываем миску крышкой. Оставляем крупу на 15 минут при комнатной температуре.Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Очищаем морковь. Натираем ее на терке с мелкими отверстиями. Обжариваем лук с морковью на разогретой сковороде в течение 5 минут. Добавляем овощи к кукурузной крупе. Всыпаем соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.Выкладываем начинку на лист капусты. Формируем голубцы желаемой формы. Выкладываем их в кастрюлю, дно которой застелено оставшимися капустными листьями. Помещаем между слоями лаврушку. Разводим в горячей воде томатную пасту. Добавляем соль и перец. Заливаем полученной смесью голубцы. Доводим содержимое кастрюли до кипения.Накрываем голубцы крышкой. Убавляем огонь. Готовим голубцы на умеренном нагреве в течение 40–45 минут.

С большим количеством морковки и с кукурузной крупой. Вот такие они, постные голубцы по-буковински, которые обязательно придутся вам по вкусу. Для разгрузочных дней такое ароматное блюдо — то что нужно. А как вы обычно готовите голубцы: с классической начинкой или с оригинальными добавками?