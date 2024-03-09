Отменный торт «Наполеон» без готовки коржей. Очень вкусно и просто

Торт Наполеон — это один из самых популярных тортов во всем мире. Его приготовление связано с Францией. Многие считают, что рецепт торта напрямую связан с французским полководцем Наполеоном Бонапартом. Однако, это предположение нельзя назвать верным. В действительности торт реально был создан Наполеоном, но это имя кондитера. Имя никак не связано с полководцем.
Раньше торт Наполеон создавался лишь в классическом виде. Сейчас Наполеон может быть абсолютно разным, иметь несколько видов крема. Существует, например, шоколадный Наполеон и медовый.
Приготовим быстрый классический Наполеон дома.
Ингредиенты для торта Наполеон:
- Яйца — 2 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 130 г;
- Кукурузный крахмал — 30 г;
- Теплое молоко — 500 мл;
- Ванильный сахар — 15 г;
- Слоеное бездрожжевое тесто — 500 г;
- Маскарпоне — 250 г;
- Сливочное масло — 150 г;
- Сахарная пудра — 1 ст.л.
Приготовление торта Наполеон:
Разбиваем в сотейник яйца, высыпаем соль и сахар, крахмал, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем к смеси теплое молоко, а затем ставим на средний огонь и варим до загустения.
Постоянно помешивая смесь, высыпаем в нее ванильный сахар. После загустения выкладываем крем в отдельную миску, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать.
Можно положить крем в миску, а миску в холодную воду так, чтобы крем находился на поверхности. Так крем остынет быстрее.
Посыпаем стол мукой и делим на небольшие полоски шириной 5-6 см. Далее делим тесто на квадратики 2х2 см примерно и кладем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем квадратики при 220 градусах 15 минут.
В это время в крем выкладываем Маскарпоне, взбиваем миксером до однородности.
¼ часть готовых квадратиков откладываем для посыпки. Кондитерское кольцо застилаем пергаментом, в отдельной таре смешиваем полученные подушечки с кремом.
Выкладываем подушечки в креме в кондитерское кольцо и утрамбовываем лопаткой.
Оставляем торт в холодильнике под пищевой пленкой на 2-3 часа. Измельчаем остатки подушечек в крошку и смешиваем с сахаром.
Посыпаем полученный торт подготовленной крошкой, заранее снимаем кондитерское кольцо и пленку.
Получается отменный торт Наполеон без готовки коржей.
Этот рецепт подходит людям, которые не любят долго возиться с тортами.