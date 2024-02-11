Отменный винегрет: соседка научила готовить по-новому, но с классической заправкой. Теперь это мой любимый рецепт

Винегрет — это отличный зимний салат, который насыщает витаминами в холодное время года. Причем, своими положительными свойствами винегрет восхищал с давних пор. Дело в том, что винегрет подавали еще самой императрице Екатерине Великой. Правда, тогда императрица не особо оценила блюдо.

Есть предположение, что винегрет произошел от слов “Фи, не грето”. Эти слова произнесла Екатерина, когда ей предложили салат. В ее понимании винегрет должен был быть теплым.

Приготовим современный вкусный винегрет.

Ингредиенты для винегрета:

картофель;

свекла;

морковь;

лук репчатый;

фасоль;

маринованные огурцы;

квашеная капуста;

масло растительное не рафинированное — 4 ст.л.;

уксус — ч.л.;

горчица — ч.л.;

сахар — ч.л.;

соль — ½ ч.л.

Приготовление винегрета:

Для соуса смешаем в нерафинированном масле уксус, тщательно взбиваем. Высыпаем в соус горчицу, сахар и соль.

Отвариваем картофель в мундире, а также остальные овощи — морковь и свеклу.

Если картофель варите в очищенном виде, чтобы свекольный сок не окрасил его, стоит нарезать заранее его кубиком. Можно также добавить к картошке лимонный сок или масло.

Аналогично нарезать кубиками можно и свеклу, и морковь. Нарезаем мелким кубиком репчатый лук и огурцы, отвариваем фасоль и удаляем с квашеной капусты рассол.

Смешиваем в салатнике свеклу с картофелем, морковью, фасолью, маринованными огурцами, луком и квашеной капустой.

Заправляем смесь соусом и тщательно перемешиваем.

Получается отменный винегрет.

Можно не добавлять в соус соль, а посолить винегрет после смешения продуктов. Так баланс соли будет более явным.