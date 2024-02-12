Можно ли подсластить кофе без сахара: небольшая хитрость

Оказывается, с помощью корицы можно подсластить и другие продукты. Она прекрасно сочетается с чаем, несладкими йогуртами, кашами и фруктовыми салатами.

Пожалуй, не все в состоянии пить кофе без сахара, как советуют диетологи. Особенно это касается тех кофеманов, которые болеют сахарным диабетом. Однако подсластить кофе, не добавляя в него сахара, вполне возможно. К тому же таким образом, что это не навредит здоровью, как заверили эксперты сайта Ukr.Media.

На самом деле они раскрыли простую хитрость — стоит добавить к кофе молотую корицу. Именно эта пряная специя придает горькому кофе приятный вкус, а также приносит много пользы для здоровья.

Кстати, с помощью корицы можно подсластить и другие продукты. Она прекрасно сочетается с чаем, несладкими йогуртами, кашами и фруктовыми салатами.

Корица как она есть

Эту специю с пряным ароматом можно добавлять практически везде. Кроме приятного вкуса и нежного и одновременно пикантного аромата, корица имеет много преимуществ для здоровья.

Историческая ботаническая родина корицы — Шри-Ланка. Специя происхождением именно из этой страны до сих пор считается эталоном качества. Получают корицу из маленького вечнозеленого дерева цинамон. В сезон дождей с дерева снимают тонкие слои внутренней части коры, измельчают ее и сушат. Во время высыхания полоски коры завиваются в трубочки и становятся золотисто-коричневыми. Эти палочки затем перемалывают до состояния муки или используют для приготовления различных блюд и напитков.

Чем полезна корица

Лечебные свойства корицы известны с давних времен. Еще несколько веков назад ее применяли для лечения различных заболеваний. Прежде всего корица снижает риск появления гипертонии, повышает общий тонус организма, укрепляет иммунитет, способствует улучшению пищеварения, улучшает кровообращение, обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Кроме того, ученые считают, что корица улучшает способность организма реагировать на инсулин и нормализует уровень сахара в крови.

Ароматная специя обладает способностью стимулировать мозговую деятельность, помогает в концентрации внимания, может улучшить зрительную память, является отличной профилактикой для избавления головной боли и мигрени. Она также уменьшает болевые ощущения во время менструации, полезна при лечении ОРВИ и гриппа. Лечебная смесь из корицы с медом является одним из самых эффективных и вкусных способов лечения простудных заболеваний.

И довольно важное свойство — корица содержит антиоксиданты, предотвращающие окислительный стресс.

Кому не стоит употреблять корицу

При всех очевидных преимуществах корицу не рекомендуется употреблять людям, которые имеют повышенную чувствительность к этой специи.

Кроме того, корица разжижает кровь, поэтому она противопоказана людям с низким уровнем ее свертываемости. Исключить специю из рациона стоит беременным, поскольку она провоцирует сокращение матки, что может привести к выкидышу.