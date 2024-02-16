Описание приготовления:
Бекон для закуски лучше использовать сырокопченый, так получится более насыщенный аромат и вкус готового блюда. Готовить закуску будем на сковороде, но также ее можно сделать на гриле или в духовке. Процесс быстрый, несложный, справится каждый. Подавать к столу блюдо можно со свежими овощами и любимым соусом.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриное филе Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Курица 300 Грамм (куриное филе)
- Бекон 250 Грамм (сырокопченый)
- Горчица 1 Чайная ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Паприка По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
365 ккал
Калорийность
27 г
Белки
22 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Закуска из куриного филе в беконе»
Подготовьте ингредиенты.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Переложите кусочки филе в миску, добавьте соль, перец, паприку и горчицу.
Перемешайте все и оставьте мариноваться курицу на 20 минут.
Спустя время каждый кусочек куриного филе оберните полоской бекона.
Разогрейте сковороду и влейте немного масла, выложите все заготовки. Жарьте куриное филе в беконе с каждой стороны по 4 минуты, на небольшом огне. Спустя время закуску можно подавать к столу.
Приятного аппетита!