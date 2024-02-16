Описание приготовления:

Бекон для закуски лучше использовать сырокопченый, так получится более насыщенный аромат и вкус готового блюда. Готовить закуску будем на сковороде, но также ее можно сделать на гриле или в духовке. Процесс быстрый, несложный, справится каждый. Подавать к столу блюдо можно со свежими овощами и любимым соусом.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриное филе Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Курица 300 Грамм (куриное филе)

Бекон 250 Грамм (сырокопченый)

Горчица 1 Чайная ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Паприка По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

365 ккал

Калорийность

27 г

Белки

22 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска из куриного филе в беконе»

Подготовьте ингредиенты.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Переложите кусочки филе в миску, добавьте соль, перец, паприку и горчицу.

Перемешайте все и оставьте мариноваться курицу на 20 минут.

Спустя время каждый кусочек куриного филе оберните полоской бекона.

Разогрейте сковороду и влейте немного масла, выложите все заготовки. Жарьте куриное филе в беконе с каждой стороны по 4 минуты, на небольшом огне. Спустя время закуску можно подавать к столу.

Приятного аппетита!