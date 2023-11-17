Хрустящие и румяные: приготовьте классические драники правильно – проверенный рецепт

Классические драники со сметаной любят почти все. Однако не каждая хозяйка знает, как готовить их правильно.

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Деруны очень вкусны сами по себе. Однако их можно подавать в качестве гарнира к овощному или мясному блюду.

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Правильный рецепт классических драников

Время : 50 минут

: 50 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 1 куриное яйцо;

– 1 луковица;

– 60 граммов подсолнечного масла;

– 100 граммов сметаны;

– соль и черный молотый перец по вкусу.

Подавайте драники со сметаной / Фото freepik

Приготовление:

Вымойте и почистите картофель и лук, после чего натрите их на мелкую терку в большую миску. Добавьте яйцо, соль, перец и перемешайте. В сковороду с толстым дном налейте масло примерно на 3 миллиметра и хорошо разогрейте. Столовой ложкой наберите картофельную массу и выложите в сковороду, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяности. Таким образом обжарьте все драники. Они должны быть с хрустящей золотистой корочкой. Выложите драники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Подавайте блюдо горячим со сметаной.

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