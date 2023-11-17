ГлавнаяРецептыХрустящие и румяные: приготовьте классические драники правильно – проверенный рецепт Хрустящие и румяные: приготовьте классические драники правильно – проверенный рецепт На чтение: 1 минута Классические драники со сметаной любят почти все. Однако не каждая хозяйка знает, как готовить их правильно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Деруны очень вкусны сами по себе. Однако их можно подавать в качестве гарнира к овощному или мясному блюду. Вкусная идея для ужина Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Правильный рецепт классических драников Время: 50 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм картофеля; – 1 куриное яйцо; – 1 луковица; – 60 граммов подсолнечного масла; – 100 граммов сметаны; – соль и черный молотый перец по вкусу. Подавайте драники со сметаной / Фото freepik Приготовление: Вымойте и почистите картофель и лук, после чего натрите их на мелкую терку в большую миску. Добавьте яйцо, соль, перец и перемешайте. В сковороду с толстым дном налейте масло примерно на 3 миллиметра и хорошо разогрейте. Столовой ложкой наберите картофельную массу и выложите в сковороду, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяности. Таким образом обжарьте все драники. Они должны быть с хрустящей золотистой корочкой. Выложите драники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Подавайте блюдо горячим со сметаной. Понравился рецепт? Попытайтесь приготовить и другие вкусные блюда из картофеля из нашей подборки простых рецептов. Поделитесь с друзьями