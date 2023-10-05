Овощные оладьи на сковороде: безумно ароматные

В Закарпатье знают, как готовить самые сочные овощные оладьи на сковороде. Они выходят не только очень сытными и вкусными, но еще и полезными. Даже ваши друзья-вегетарианцы с удовольствием отведают это аппетитное блюдо.

Кстати, если вы не хотите пачкать плиту, готовя на сковороде оладьи, можете использовать для данной цели мультиварку. Установите режим «Жарка». Выложите на дно чаши мультиварки овощную массу, формируя оладушки. А потом жарьте их приблизительно по 5 минут с каждой стороны.

Как приготовить сочные овощные оладьи на сковороде

Чтобы у вас не возникло проблем во время приготовления таких оладушек по закарпатскому рецепту, помните о важной детали. Перед соединением кабачка с остальными овощами его необходимо хорошенько отжать от лишней влаги. Только потом уже к этому ингредиенту можно добавлять морковь и картошку.

Ингредиенты

Кабачок300 г Морковь50 г Картофель150 г Чеснок2 зуб. Пшеничная мука3 ст. л. Яйцо1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло3 ст. л. Укроп0,25 пуч.

Приготовление

Очистите кабачок. Удалите плодоножку. Натрите его на крупной терке. Слегка посолите овощ. Оставьте на 10 минут при комнатной температуре. Затем отожмите кабачок от выделившегося сока.Очистите картофель. Также натрите его на терке с крупными отверстиями. Добавьте картошку к кабачку. Очистите морковь. Натрите ее на мелкой терке. Всыпьте морковь к остальным овощам. Промойте укроп. Мелко его нарежьте. Очистите чеснок. Измельчите его при помощи пресса. Добавьте укроп и чеснок к соединенным овощам. Вбейте к ним яйцо. Тщательно всё перемешайте.К полученной овощной смеси всыпьте пшеничную муку, соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешайте все ингредиенты до получения густой однородной массы. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте на ней оладьи, сформированные с помощью столовой ложки. Готовьте их с двух сторон до аппетитного золотистого цвета.

Пока это блюдо еще горячее, презентуйте его скорее родным. Можете подать оладьи со сметаной или же с соусом на ее основе (с добавлением чеснока и свежей зелени). Нет ничего лучше, чем такие добавки к золотистым оладушкам из овощей.