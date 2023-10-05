Салат шедевр из обычных крабовых палочек. Станет украшением для любого праздничного банкета

Нередко крабовые палочки используют для закусок и салатов, ведь они отлично подходят для праздничного стола. У них легкий, нежный и сочный вкус, а также приятная текстура. Несколько десятков лет назад у нас не было возможности попробовать подобное угощение, поскольку его не экспортировали за пределы Японии.

Самое первое подобие крабовых палочек в Японии называлось сурими. Это был перетертый фарш из рыбного мяса. Когда количество крабов сократилось, стоимость крабового мяса возросла в цене. Потребовалась альтернатива. Сурими стали имитировать крабовое мясо. Такая идея отлично прижилась во всех странах мира. Давайте попробуем приготовить салат из крабовых палочек.

Ингредиенты для салата:

крабовые палочки — 300-400 г;

яйца — 5 шт.;

лук — шт.;

сыр — 150 г;

ананас — 300 г;

майонез.

Приготовление салата:

Для начала маринуем лук. В емкость с водой добавляем 9% уксус или яблочный уксус. Достаточно двух столовых ложек. Также всыпаем чайную ложку сахара, перемешиваем. Лук мелко нарезаем и отправляем в маринад на 20 минут.

Мелким кубиком нарезаем вареные яйца. Круглую форму ставим на блюдце и формируем первый слой из яиц. Смазываем майонезом.

Следующим слоем выкладываем маринованный лук, ложкой равномерно распределяем по всей поверхности.

Произвольно нарезаем крабовые палочки, выкладываем третьим слоем и разравниваем.

Смазываем майонезом.

Консервированный ананас нарезаем на мелкие кусочки. Заполняем ими четвертый слой салата. Смазываем уже меньшим количеством майонеза.

Сыр натираем на мелкой терке и формируем заключительный слой.

Украшаем оливками или маслинами.

Салат получился вкусным и воздушным. Попробуйте дома это сочетание продуктов!