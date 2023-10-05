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Салат шедевр из обычных крабовых палочек. Станет украшением для любого праздничного банкета

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Салат шедевр из обычных крабовых палочек. Станет украшением для любого праздничного банкета

Нередко крабовые палочки используют для закусок и салатов, ведь они отлично подходят для праздничного стола. У них легкий, нежный и сочный вкус, а также приятная текстура. Несколько десятков лет назад у нас не было возможности попробовать подобное угощение, поскольку его не экспортировали за пределы Японии.

Самое первое подобие крабовых палочек в Японии называлось сурими. Это был перетертый фарш из рыбного мяса. Когда количество крабов сократилось, стоимость крабового мяса возросла в цене. Потребовалась альтернатива. Сурими стали имитировать крабовое мясо. Такая идея отлично прижилась во всех странах мира. Давайте попробуем приготовить салат из крабовых палочек.

Ингредиенты для салата:

  • крабовые палочки — 300-400 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • лук — шт.;
  • сыр — 150 г;
  • ананас — 300 г;
  • майонез.

Приготовление салата:

Для начала маринуем лук. В емкость с водой добавляем 9% уксус или яблочный уксус. Достаточно двух столовых ложек. Также всыпаем чайную ложку сахара, перемешиваем. Лук мелко нарезаем и отправляем в маринад на 20 минут.

Мелким кубиком нарезаем вареные яйца. Круглую форму ставим на блюдце и формируем первый слой из яиц. Смазываем майонезом.

Следующим слоем выкладываем маринованный лук, ложкой равномерно распределяем по всей поверхности.

Произвольно нарезаем крабовые палочки, выкладываем третьим слоем и разравниваем.

Салат шедевр из обычных крабовых палочек. Станет украшением для любого праздничного банкета

Смазываем майонезом.

Консервированный ананас нарезаем на мелкие кусочки. Заполняем ими четвертый слой салата. Смазываем уже меньшим количеством майонеза.

Сыр натираем на мелкой терке и формируем заключительный слой.

Салат шедевр из обычных крабовых палочек. Станет украшением для любого праздничного банкета

Украшаем оливками или маслинами.

Салат шедевр из обычных крабовых палочек. Станет украшением для любого праздничного банкета

Салат получился вкусным и воздушным. Попробуйте дома это сочетание продуктов!

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