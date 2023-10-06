Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить капустные котлеты с манкой. Специи вы можете подобрать на свой вкус, можно добавить порошок карри, итальянские травы или хмели-сунели. Вместо блендера можно прокрутить капусту в мясорубке или натереть на терке.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Горячие блюда / Котлеты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 450 Грамм
- Манка 50 Грамм
- Сухари панировочные 50 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Чеснок сухой 1/3 Чайных ложки
- Лук сухой 1/3 Чайных ложки (молотый)
- Масло растительное 20 Миллилитров (для жарки)
- Зелень 10 Грамм (укроп, петрушка)
Количество порций 2
Калорийность
110 ккал
Калорийность
4 г
Белки
4 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Капустные котлеты с манкой»
Подготовьте все ингредиенты.
Капусту нарежьте кубиками и измельчите в блендере.
Переложите получившуюся массу в миску.
Добавьте мелко порезанную зелень, все специи и манку. Перемешайте и оставьте на 15-20 минут.
Сформируйте из получившейся массы котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях.
Обжарьте котлеты в хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки с двух сторон.
Затем убавьте температуру и тушите их под крышкой еще 10-15 минут до готовности.
Капустные котлеты с манкой готовы, приятного вам аппетита!