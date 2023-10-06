Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить капустные котлеты с манкой. Специи вы можете подобрать на свой вкус, можно добавить порошок карри, итальянские травы или хмели-сунели. Вместо блендера можно прокрутить капусту в мясорубке или натереть на терке.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Горячие блюда / Котлеты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 450 Грамм

Манка 50 Грамм

Сухари панировочные 50 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Чеснок сухой 1/3 Чайных ложки

Лук сухой 1/3 Чайных ложки (молотый)

Масло растительное 20 Миллилитров (для жарки)

Зелень 10 Грамм (укроп, петрушка)

Количество порций 2

Калорийность

110 ккал

Калорийность

4 г

Белки

4 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капустные котлеты с манкой»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту нарежьте кубиками и измельчите в блендере.

Переложите получившуюся массу в миску.

Добавьте мелко порезанную зелень, все специи и манку. Перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

Сформируйте из получившейся массы котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях.

Обжарьте котлеты в хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки с двух сторон.

Затем убавьте температуру и тушите их под крышкой еще 10-15 минут до готовности.

Капустные котлеты с манкой готовы, приятного вам аппетита!