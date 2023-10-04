Описание приготовления:
Рецепт простой, но необходимо подождать, пока полученная масса настоится. Этот десерт подойдёт как для обычного полдника, так и для праздничного стола. В него добавляется какао, так что любители шоколада оценят его по достоинству. Десерт намного полезнее, чем обычные конфеты.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Овсяные хлопья 60 Грамм (мелкие)
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Сахар 40 Грамм
- Какао порошок 2 Ст. ложки (1.5 ст.л. — в шарики, 0.5 ст.л. — для обсыпки)
- Сливки 1 Чайная ложка (10-25% жирности)
- Кокосовая стружка 2 Ст. ложки
- Ванильный экстракт По вкусу (или ванилин)
Количество порций 3
Калорийность
541 ккал
Калорийность
8 г
Белки
40 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овсяные шарики»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления овсяных шариков.
В миску насыпьте овсяные хлопья, выложите сливочное масло, всыпьте сахар и какао порошок.
Добавьте ванильный экстракт и перемешайте до равномерного распределения всех продуктов. Накройте и дайте постоять в прохладном месте 20 минут.
Из полученной массы сформируйте шарики.
Обваляйте половину шариков в кокосовой стружке, а вторую половину шариков в какао порошке.
Овсяные шарики готовы! Приятного аппетита!