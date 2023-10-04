Описание приготовления:

Рецепт простой, но необходимо подождать, пока полученная масса настоится. Этот десерт подойдёт как для обычного полдника, так и для праздничного стола. В него добавляется какао, так что любители шоколада оценят его по достоинству. Десерт намного полезнее, чем обычные конфеты.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Овсяные хлопья 60 Грамм (мелкие)

Масло сливочнoe 50 Грамм

Сахар 40 Грамм

Какао порошок 2 Ст. ложки (1.5 ст.л. — в шарики, 0.5 ст.л. — для обсыпки)

Сливки 1 Чайная ложка (10-25% жирности)

Кокосовая стружка 2 Ст. ложки

Ванильный экстракт По вкусу (или ванилин)

Количество порций 3

Калорийность

541 ккал

Калорийность

8 г

Белки

40 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяные шарики»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления овсяных шариков.

В миску насыпьте овсяные хлопья, выложите сливочное масло, всыпьте сахар и какао порошок.

Добавьте ванильный экстракт и перемешайте до равномерного распределения всех продуктов. Накройте и дайте постоять в прохладном месте 20 минут.

Из полученной массы сформируйте шарики.

Обваляйте половину шариков в кокосовой стружке, а вторую половину шариков в какао порошке.

Овсяные шарики готовы! Приятного аппетита!