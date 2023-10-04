Рогалики – это простая выпечка на скорую руку, которая спасет любого кулинара, попавшего в ситуацию, когда внезапно нагрянули гости, а предложить к чаю нечего. Испечь такое угощение можно с различными добавками и наполнителями, вам точно понравится нежное творожное тесто и всевозможные начинки, для которых прекрасно подходит варенье, измельченные орехи и многие другое. И если раньше вы никогда не пробовали и не удивляли свою семью таким десертом, то это подборка специально для вас!

Творожные рогалики в домашних условиях

Творожные рогалики в домашних условиях – это выпечка на скорую руку, которая идеально дополнит чашечку ароматного кофе либо чая. Для дополнительного вкуса и хрустящей текстуры, также дополним десерт воздушным безе, приготовленным своими руками.

Ингредиенты –+32 шт.

Мука 200 гр.

Творог 200 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Сахарная пудра 20 гр.

Сахарная пудра для декора

Желтки 2 шт.

Разрыхлитель ½ ч.л.

Соль 1 щепотка

Для безе:

Белки 2 шт.

Сахар-песок 60 гр.

Шаги 80 мин.

Рогалики легко можно приготовить в домашних условиях. В чашу блендера высыпаем сухие компоненты: просеянную муку с разрыхлителем и сахарную пудру – мешаем и добавляем кубики сливочного масла и творог. Перебиваем до консистенции крошки, вводим желтки. Снова взбиваем и податливое мягкое тесто готово. Рабочую поверхность припудриваем мукой и выкладываем основу, делим на две части и из каждой формируем шарик. Накрываем салфеткой и убираем в холодильную камеру на 30-40 минут. В это время готовим безе: белки выливаем в сухую чашу и взбиваем, постепенно высыпая сахарный песок, до образования стабильных пиков. Переходим к формовке десерта: один сегмент теста раскатываем в круглую лепешку, диаметром около 30-32 сантиметров. Разравниваем безе (половину) по поверхности. Разрезаем заготовку на 16 частей так, как показано на фото. Сворачиваем треугольники в рогалики. Аналогично поступаем с оставшимся тестом и безе. Полуфабрикаты помещаем на пергамент, которым предварительно следует устелить противень. Выпекаем в духовке от 10 до 20 минут при 180 градусов, время может варьироваться в зависимости от мощности вашей духовки. Слегка остывший десерт по желанию декорируем сахарной пудрой и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Рогалики с повидлом из дрожжевого теста

Рогалики с повидлом из дрожжевого теста готовятся немного дольше, нежели выпечка из другого теста, однако, итоговый результат стоит ожидания. За счет добавления дрожжей, угощение получается невероятно нежным и пышным – обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 21.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Дрожжи быстродействующие – 1,5 ч.л.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Молоко – 220 мл.

Соль – 1 щепотка.

Масло подсолнечное – 1-2 ст.л.

Масло сливочное – 45 гр.

Повидло – 250 гр.

Яйца – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 110 миллилитров молока нагреваем и соединяем с дрожжами и столовой ложкой сахара, даем постоять около пяти минут. Далее в пенную массу вбиваем одно яйцо, добавляем растопленное сливочное масло, остальное молоко, три столовых ложки сахарного песка, соль и половину муки. Компоненты тщательно перемешиваем и оставляем до подъема.

Шаг 2. К отдохнувшему тесту высыпаем остатки муки, замешиваем.

Шаг 3. Рабочую поверхность промазываем растительным маслом, основу раскатываем в пласт.

Шаг 4. Наносим слой повидла.

Шаг 5. Разрезаем по типу пиццы, на треугольники.

Шаг 6. Сворачиваем рулетики от широкой стороны к узкой.

Шаг 7. Противень выстилаем пергаментом и раскладываем заготовки на расстоянии друг от друга.

Шаг 8. Оставляем для расстойки на 20 минут, а после смазываем взбитым яйцом и присыпаем сахаром.

Шаг 9. Выпекаем рогалики в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 10. Приятного аппетита!

Домашние рогалики с повидлом из песочного теста

Домашние рогалики с повидлом из песочного теста – это незатейливая, но безумно вкусная выпечка, которая придется по вкусу, как взрослым, так и детям. Порадуйте членов своей семьи и испеките румяные и невероятно ароматные рогалики с аппетитной начинкой.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Сметана – 100 гр.

Сахар-песок – 70 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Яйца – 2 шт.

Ванилин – 1,5 гр.

Соль – 1 щепотка.

Повидло яблочное – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса кусочек сливочного масла убираем в морозильную камеру. В чаше с высокими бортиками соединяем следующие компоненты: ванилин, сахар, соль, разрыхлитель и просеянную муку.

Шаг 2. В сухую смесь постепенно натираем охлажденное сливочное масло, каждый раз тщательно перемешиваем. Затем вводим сметану, замешиваем тесто и убираем в холодильник на 20 минут.

Шаг 3. По истечении указанного времени, основу раскатываем к круглый тонкий пласт и разрезаем на треугольники. В широкую часть заготовок выкладываем повидло, сворачиваем в рогалик.

Шаг 4. Переносим полуфабрикаты на пергамент и отправляем в духовой шкаф: 20-30 минут при 185 градусов.

Шаг 5. Украшаем десерт по своему вкусу и подаем к столу. Приятного чаепития!

Рогалики на сметане в домашних условиях

Рогалики на сметане в домашних условиях готовятся всего лишь за один час, а также для их готовки вам потребуются исключительно те продукты, которые всегда есть под рукой: маргарин, яйца и мука. В качестве начинки прекрасно подходит густое варенье либо повидло.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Маргарин – 150 гр.

Сметана – 250 гр.

Мука – 2,5-3 ст.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Повидло/варенье – 300 гр.

Пудра сахарная – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшеничную муку просеиваем в глубокую емкость, добавляем охлажденный маргарин и перетираем руками до состояния крошки.

Шаг 2. В сухую смесь вбиваем яйцо, высыпаем сахар и выкладываем сметану – замешиваем тесто.

Шаг 3. Разделяем основу на 2-3 части, каждую раскатываем в прямоугольник, толщиной около 5 миллиметров. Затем режем на треугольники, на широкий край выкладываем повидло и скручиваем.

Шаг 4. Перекладываем «рулеты» на силиконовый коврик и выпекаем в духовке при 200 градусах на протяжении 20-25 минут.

Шаг 5. В теплом виде посыпаем пудрой из перемолотого сахара. Приятного аппетита!

Творожные рогалики с повидлом

Творожные рогалики с повидлом – это угощение, которое украсит ваш праздничный стол либо с легкостью разнообразит ваше семейное чаепитие. Нежное тесто, приготовленное на основе творога, отлично гармонирует с повидлом, а также посыпкой из сахарной пудры и листочков свежей мяты.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Мука – 600 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Яйца – 2 шт.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Повидло – по вкусу.

Пудра сахарная – для декора.

Мята – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства выкладываем все необходимое на рабочий стол.

Шаг 2. Замороженное сливочное масло измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 3. В другую емкость просеиваем муку и добавляем масляную стружку, яйцо, творог, два вида сахара и соль.

Шаг 4. Перемешиваем до однородности и собираем в шарик.

Шаг 5. Оборачиваем в пленку либо укладываем в пакет, отправляем на 60 минут в холодильную камеру.

Шаг 6. Охлажденное тесто делим на 4 части, каждую раскатываем в тонкую круглую лепешку. Разрезаем на треугольные сегменты.

Шаг 7. Выкладываем повидло так, как показано на фото и сворачиваем, начиная от части с начинкой.

Шаг 8. Заготовки переносим на противень, устеленный пергаментом. Смазываем расколоченным яйцом и убираем в духовку: 30-40 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 9. Приятного аппетита!

Домашние рогалики на кефире

Домашние рогалики на кефире, как и другая выпечка, приготовленная на основе кисломолочных продуктов, поражает своей невероятной текстурой и нежным вкусом. Для более ярких вкусовых впечатлений, рекомендуем вам также добавить небольшое количество ванильного сахара.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Сахар-песок – 5 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 450 гр.

Яйца – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В миску переливаем кефир комнатной температуры, смешиваем с дрожжами.

Шаг 3. Дополняем смесь растопленным сливочным маслом, яйцом, сахаром двух видов, солью.

Шаг 4. Горстями высыпаем пшеничную муку.

Шаг 5. Замешиваем тесто и накрываем комок полотенцем, убираем в теплое помещение на 50-70 минут для подъема и активации дрожжей.

Шаг 6. Отщипываем от теста кусочек и раскатываем в лепешку диаметром около 30 сантиметров, а толщиной не более 3 миллиметров.

Шаг 7. Режем на 8 сегментов.

Шаг 8. Сворачиваем рогалики и переносим заготовки в форму с пергаментом. Даем постоять полчаса.

Шаг 9. Смазываем взбитым яйцом и выпекаем в духовке 35-40 минут при 180 градусах.

Шаг 10. Приятного чаепития!

Рогалики из слоеного теста

Рогалики из слоеного теста – это десерт, с приготовлением которого справится даже ребенок! Также этот рецепт прекрасно подойдет для тех, кто не любит работать и возиться с тестом, размораживаем готовый полуфабрикат и приступаем к готовке изысканного угощения!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 шт.

Порции – 7-9.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 1 упаковка.

Конфитюр – 70 гр.

Пудра сахарная – 30 гр.

Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом извлекаем тесто из морозилки и даем ему время оттаять.

Шаг 2. Основу раскатываем в тонкую круглую лепешку.

Шаг 3. Разрезаем на 4 кусочка.

Шаг 4. Наносим конфитюр.

Шаг 5. Сворачиваем заготовки в рогалики и убираем в духовку: 10-12 минут при 220 градусов.

Шаг 6. Слегка остывшую выпечку украшаем сахарной пудрой и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Домашние рогалики на молоке в духовке

Домашние рогалики на молоке в духовке – это лакомство, которое подарит вам истинное гастрономическое удовольствие. Испечь такое угощение можно, как к завтраку, так и к праздничному чаепитию среди гостей. Ибо, кто бы ни снимал пробу, довольными останутся все!

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Дрожжи прессованные – 20 гр.

Сахар-песок – 5 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло сливочное – 80 гр.

Яйца – 1 шт.

Молоко – 200 мл.

Конфитюр – 150 мл.

Дополнительно:

Яйца – 1 шт.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим опару: в теплом молоке растворяем дрожжи, столовую ложку сахарного песка, две столовые ложки муки – оставляем на 10-15 минут.

Шаг 2. Далее взбиваем яйцо с солью и сахаром, соединяем с просеянной мукой, растопленным сливочным маслом и опарой.

Шаг 3. Замешиваем податливое тесто и оставляем в миске под полотенцем до увеличения в объеме.

Шаг 4. Спустя 60-90 минут от теста отделяем половину, формируем 10 комочков, даем полежать под полотенцем около 10 минут.

Шаг 5. Каждый сегмент раскатываем в пласт с неровными краями (см. фото), с одной стороны, делаем 3-4 прорези, на вторую выкладываем начинку.

Шаг 6. Сворачиваем рогалики и выкладываем полуфабрикаты на пергамент, которым предварительно устилаем противень. Ждем еще 15-20 минут.

Шаг 7. Смазываем взбитым яйцом и выпекаем в духовке на протяжении 20 минут (180 градусов).

Шаг 8. Даем немного времени остыть, украшаем сахарной пудрой и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Рогалики с грецкими орехами

Рогалики с грецкими орехами и медом – это домашняя выпечка, которая запросто может сравниться с кондитерскими изделиями, которые предлагаются в кофе и ресторанах. Весь секрет заключается в гармоничном сочетании похрустывающего теста и изысканной начинки.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 100 гр.

Сметана – 100 гр.

Сахар-песок – 70 гр.

Яйца – 1 шт.

Сода – 1 щепотка.

Мука – 200 гр.

Ядра грецкого ореха – 200 гр.

Мед – 3 ст.л.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкость с высокими бортиками выкладываем мягкое сливочное масло и сахарный песок – взбиваем.

Шаг 2. Вводим сметану и перемешиваем.

Шаг 3. Дополняем смесь солью, просеянной мукой и яйцом – замешиваем мягкое и эластичное тесто.

Шаг 4. Для приготовления начинки, измельчаем орехи любым удобным способом и смешиваем с медом.

Шаг 5. Тесто раскатываем и разрезаем на треугольники, с широкой стороны выкладываем немного ореховой пасты.

Шаг 6. Сворачиваем и выпекаем на пергаменте в духовке при 200 градусах около 15 минут.

Шаг 7. Горячее лакомство посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Творожные рогалики с яблоками

Творожные рогалики с яблоками – это десерт, который будет оценен по достоинству каждым, кто попробует хотя бы маленький кусочек! Будьте осторожны, потому как если вы придерживаетесь диеты либо правильного питания, на одном рогалике вы точно не сможете остановиться!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Творог 9% – 260 гр.

Маргарин сливочный – 120 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л. + по вкусу.

Мука – 1,3 ст.

Соль – 1 щепотка.

Сода – ½ ч.л.

Яблоки – 2 шт.

Корица молотая – 1 щепотка.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество творога протираем через сито с мелкими отверстиями.

Шаг 2. В отдельную тарелку отправляем маргарин, сахар и соль – перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 3. Соединяем две массы.

Шаг 4. Подсыпаем просеянную муку вместе с содой.

Шаг 5. Замешиваем тесто, накрываем пленкой и отправляем на один часа в холодильную камеру.

Шаг 6. Тесто делим пополам, раскатываем в тонкие лепешки и разрезаем, как показано на фото.

Шаг 7. Яблочную мякоть нарезаем средними ломтиками, посыпаем корицей и сбрызгиваем лимонным соком – перемешиваем.

Шаг 8. Распределяем начинку и слегка посыпаем сахаром.

Шаг 9. Сворачиваем и перекладываем на пергамент, выпекаем в духовке при 190 градусах в течение 25-30 минут.

Шаг 10. Посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Приятного аппетита!