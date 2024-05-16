ГлавнаяРецептыПальчики оближешь: готовим роскошную курятину в сырном кляре Пальчики оближешь: готовим роскошную курятину в сырном кляре На чтение: 1 минута Курятину можно приготовить по-настоящему интересно. Попробуйте сделать ее в сырном кляре. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это блюдо разнообразит ваше повседневное меню. Кроме этого, оно достойно быть и на праздничном столе. Будет вкусно Уникальный маринад для шашлыка на пиве: приготовьте и удивитесь Филе куриного бедра в сырном кляре Время: 40 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 3 филе куриного бедра; – 3 яйца; – соль, перец по вкусу; – 10 граммов чеснока; – 50 граммов твердого сыра; – 100 граммов муки; – 20 граммов петрушки. Соус: – 180 миллилитров куриного бульона или воды; – 40 граммов масла; – 10 граммов чеснока; – 1 столовая ложка сока лайма или лимона; – 10 граммов петрушки. Смотрите, как приготовить куриное филе в кляре: видео Приготовление: Мясо отбейте, посолите и поперчите. Яйца смешайте с чесноком, солью, перцем, петрушкой и натертым сыром. Мясо обваляйте в муке, а затем – в кляре. Обжарьте до золотистого цвета. Уберите мясо со сковороды. Влейте бульон, добавьте чеснок, сок лайма, нарезанную петрушку и масло. Верните мясо в сковороду и готовьте еще 10 минут. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить сочные испанские котлетки. Поделитесь с друзьями