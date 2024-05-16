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Пальчики оближешь: готовим роскошную курятину в сырном кляре

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Пальчики оближешь: готовим роскошную курятину в сырном кляре

Курятину можно приготовить по-настоящему интересно. Попробуйте сделать ее в сырном кляре.

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Это блюдо разнообразит ваше повседневное меню. Кроме этого, оно достойно быть и на праздничном столе.

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Филе куриного бедра в сырном кляре

  • Время: 40 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 3 филе куриного бедра;
– 3 яйца;
– соль, перец по вкусу;
– 10 граммов чеснока;
– 50 граммов твердого сыра;
– 100 граммов муки;
– 20 граммов петрушки.
Соус:
– 180 миллилитров куриного бульона или воды;
– 40 граммов масла;
– 10 граммов чеснока;
– 1 столовая ложка сока лайма или лимона;
– 10 граммов петрушки.

Смотрите, как приготовить куриное филе в кляре: видео

Приготовление:

  1. Мясо отбейте, посолите и поперчите.
  2. Яйца смешайте с чесноком, солью, перцем, петрушкой и натертым сыром.
  3. Мясо обваляйте в муке, а затем – в кляре. Обжарьте до золотистого цвета.
  4. Уберите мясо со сковороды. Влейте бульон, добавьте чеснок, сок лайма, нарезанную петрушку и масло.
  5. Верните мясо в сковороду и готовьте еще 10 минут.

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