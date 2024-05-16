Описание приготовления:

Предлагаю приготовить безглютеновые кексы с псиллиумом с добавлением миндальной муки и кукурузной поленты. Каждый ингредиент в рецепте не случаен. Полента придает интересную текстуру выпечке. Псиллиум заменяет собой глютен (клейковину) и поднимает тесто. Миндальная мука создает объем и придает аромат выпечке. Фруктовое пюре дает кексам приятную влажность и вкус. Пробуйте и у вас все получится!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы Диета: Вегетарианское питание / Без глютена

Состав / Ингредиенты:

Миндальная мука 75 Грамм

Псиллиум 1 Ст. ложка

Разрыхлитель 2 Чайных ложки

Сироп топинабмура 100 Миллилитров

Вода 30 Миллилитров

Цедра 1 Ст. ложка (апельсина, лимона)

Соль 1 Щепотка

Пюре фруктовое 150 Грамм

Кукурузная полента 50 Грамм

Кокосовое масло 1 Чайная ложка

Миндальные лепестки 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

180 ккал

Калорийность

12 г

Белки

8 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кексы с псиллиумом»

Подготовьте продукты для приготовления безглютеновых кексов. Если вы используете кукурузную крупу, рекомендую предварительно смолоть ее в кофемолке. Вместо сиропа топинамбура можно использовать жидкий мед, сахар или заменитель сахара. Фруктовое пюре можно взять любое, у меня замороженное пюре из запеченных яблок.

Смешайте сухие ингредиенты: кукурузную поленту, разрыхлитель, соль, миндальную муку, псиллиум, цедру и тщательно перемешайте компоненты венчиком.

Соедините жидкие составляющие. Размешайте мед, чтобы он полностью растворился в воде и добавьте фруктовое пюре.

Соедините жидкие и сухие составляющие теста для кексов и тщательно перемешайте.

Оставьте безглютеновое тесто на несколько минут настояться.

Подготовьте формы для выпечки. Смажьте их небольшим количеством кокосового масла и выложите подготовленное тесто. Сверху присыпьте кексы лепестками миндаля.

Выпекайте кексы 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Во избежании подпекания верхушек кексов, можно накрыть формы сверху пергаментом.

Текстура у безглютеновых кексов как и полагается данной выпечке плотная, с равномерным влажным мякишем.