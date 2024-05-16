Описание приготовления:
Предлагаю приготовить безглютеновые кексы с псиллиумом с добавлением миндальной муки и кукурузной поленты. Каждый ингредиент в рецепте не случаен. Полента придает интересную текстуру выпечке. Псиллиум заменяет собой глютен (клейковину) и поднимает тесто. Миндальная мука создает объем и придает аромат выпечке. Фруктовое пюре дает кексам приятную влажность и вкус. Пробуйте и у вас все получится!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы Диета: Вегетарианское питание / Без глютена
Состав / Ингредиенты:
- Миндальная мука 75 Грамм
- Псиллиум 1 Ст. ложка
- Разрыхлитель 2 Чайных ложки
- Сироп топинабмура 100 Миллилитров
- Вода 30 Миллилитров
- Цедра 1 Ст. ложка (апельсина, лимона)
- Соль 1 Щепотка
- Пюре фруктовое 150 Грамм
- Кукурузная полента 50 Грамм
- Кокосовое масло 1 Чайная ложка
- Миндальные лепестки 1 Ст. ложка
Количество порций 3
Калорийность
180 ккал
Калорийность
12 г
Белки
8 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кексы с псиллиумом»
Подготовьте продукты для приготовления безглютеновых кексов. Если вы используете кукурузную крупу, рекомендую предварительно смолоть ее в кофемолке. Вместо сиропа топинамбура можно использовать жидкий мед, сахар или заменитель сахара. Фруктовое пюре можно взять любое, у меня замороженное пюре из запеченных яблок.
Смешайте сухие ингредиенты: кукурузную поленту, разрыхлитель, соль, миндальную муку, псиллиум, цедру и тщательно перемешайте компоненты венчиком.
Соедините жидкие составляющие. Размешайте мед, чтобы он полностью растворился в воде и добавьте фруктовое пюре.
Соедините жидкие и сухие составляющие теста для кексов и тщательно перемешайте.
Оставьте безглютеновое тесто на несколько минут настояться.
Подготовьте формы для выпечки. Смажьте их небольшим количеством кокосового масла и выложите подготовленное тесто. Сверху присыпьте кексы лепестками миндаля.
Выпекайте кексы 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Во избежании подпекания верхушек кексов, можно накрыть формы сверху пергаментом.
Текстура у безглютеновых кексов как и полагается данной выпечке плотная, с равномерным влажным мякишем.