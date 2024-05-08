ГлавнаяРецептыДень должен начинаться вкусно: аппетитные сэндвичи с тунцом за считанные минуты День должен начинаться вкусно: аппетитные сэндвичи с тунцом за считанные минуты На чтение: 1 минута Завтрак задает настроение для всего дня. С утра проявлять чудеса кулинарии не хочется, но это и вовсе не обязательно — вкусный завтрак можно подать к столу за считанные минуты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сэндвичи – замечательная опция для вкусного и сытного завтрака. Совсем немного волшебства, и перед вами не обычный бутерброд, а эстетическое кулинарное произведение. Читайте также Новый рекорд Гиннеса: какая теперь длина самого длинного в мире багета Рецепт сэндвичей с тунцом Время: 10 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 80 грамм сцеженного тунца; – 1 тонко нарезанная луковица; – 1 чайная ложка красного лука (нарезанного кубиками); – 50 грамм тертого сыра; – 1 столовая ложка майонеза; – сок лимона; – 2 толстых ломтика белого или цельнозернового хлеба; – 1 столовая ложка сливочного масла; – 1 чайная ложка оливкового масла; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Тунец смешиваем с репчатым луком, красным луком и сыром. Хорошо все перемешиваем с помощью вилки. Добавляем майонез, лимонный сок, много перца и небольшую щепотку соли и еще раз перемешиваем. Разогреваем растительное масло. Выкладываем начинку на хлеб, накрываем другим ломтем и жарим по 4 минуты с каждой стороны. Сверху сэндвич можно чем-то приложить, чтобы был более «раздавленным». Подаем к столу сразу со сковородки. Приятного аппетита! Находка на каждый день: быстрая паста с овощами. Поделитесь с друзьями