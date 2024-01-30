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Пальчики оближешь: приготовьте идеальный винегрет с селедкой и зеленым горошком

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Пальчики оближешь: приготовьте идеальный винегрет с селедкой и зеленым горошком

Обычный винегрет может быть еще вкуснее. Попробуйте добавить к нему сельдь.

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Этот салат готовится очень просто. Несмотря на свой невероятный вкус, такой винегрет является довольно бюджетным.

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Винегрет с селедкой и зеленым горошком

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 филе сельди;
– банка консервированного горошка;
– 2 картофелины;
– 1 свекла;
– 1 морковь;
– 6 маринованных огурцов;
– половина лука;
– подсолнечное масло;
– яблочный уксус;
– соль, черный молотый перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук очень мелко нашинкуйте. Заправьте его солью, перцем, уксусом, растительным маслом, перемешайте и замаринуйте в нем нарезанное филе сельди.
  2. Целую, помытую свеклу немного приправьте растительным маслом и солью. Заверните в фольгу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 часов.
  3. Целые, помытые, но неочищенные картофель и морковь сварите в подсоленной воде до готовности.
  4. Готовые и охлажденные овощи нарежьте кубиком. То же сделайте с огурцами.
  5. Выложите все в глубокую миску и приправьте солью, перцем, подсолнечным маслом и хорошо перемешайте.
  6. Выложите винегрет в формовочное кольцо – сперва заправленные овощи, далее консервированный горошек, снова овощи и сельдь.

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