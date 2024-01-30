ГлавнаяРецептыПальчики оближешь: приготовьте идеальный винегрет с селедкой и зеленым горошком Пальчики оближешь: приготовьте идеальный винегрет с селедкой и зеленым горошком На чтение: 1 минута Обычный винегрет может быть еще вкуснее. Попробуйте добавить к нему сельдь. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат готовится очень просто. Несмотря на свой невероятный вкус, такой винегрет является довольно бюджетным. Будет вкусно Такой вкусности вы еще точно не ели: готовим элементарный салат «Бургер» Винегрет с селедкой и зеленым горошком Время: 1 час 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 филе сельди; – банка консервированного горошка; – 2 картофелины; – 1 свекла; – 1 морковь; – 6 маринованных огурцов; – половина лука; – подсолнечное масло; – яблочный уксус; – соль, черный молотый перец, зелень по вкусу. Приготовление: Лук очень мелко нашинкуйте. Заправьте его солью, перцем, уксусом, растительным маслом, перемешайте и замаринуйте в нем нарезанное филе сельди. Целую, помытую свеклу немного приправьте растительным маслом и солью. Заверните в фольгу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 часов. Целые, помытые, но неочищенные картофель и морковь сварите в подсоленной воде до готовности. Готовые и охлажденные овощи нарежьте кубиком. То же сделайте с огурцами. Выложите все в глубокую миску и приправьте солью, перцем, подсолнечным маслом и хорошо перемешайте. Выложите винегрет в формовочное кольцо – сперва заправленные овощи, далее консервированный горошек, снова овощи и сельдь. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить быструю морковь по-корейски – на маринование нужно всего 30 минут. Поделитесь с друзьями