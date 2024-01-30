Два в одном: рецепт запеченного картофеля с цветной капустой и сыром

Получается вкусное овощное блюдо. И пикантность ему придает расплавившийся сыр.

Если вы любите запекать блюда в духовке, то вам точно понравится это блюдо. Оно просто готовится, в него входят самые простые ингредиенты. И это отличный способ соединить цветную капусту, картофель и сыр. Рецептом поделились на сайте Telegraph.

Запеченный картофель с цветной капустой и сыром

Ингредиенты:

2 большие картофелины;

хлопья морской соли, для посыпки;

15 г сливочного масла;

¼ луковицы, очень мелко нарезанной;

300 г соцветий цветной капусты;

свеженатертый мускатный орех;

2 столовые ложки сливок;

1-2 столовые ложки молока, при необходимости;

10 г тертого пармезана;

35 г натертого твердого сыра по вашему вкусу.

Нагрейте духовку до 200 градусов. Картофель вымойте и проткните несколько раз зубцами вилки. Сверху посыпьте хлопьями морской соли.

Разложите картофель на решетке духовки. Выпекайте, пока они не станут полностью мягкими до середины. Это займет около часа.

Тем временем на сковороде разогрейте 5 г сливочного масла и обжарьте лук до мягкости.

Соцветия цветной капусты отварите на пару до готовности. Разделите соцветия на 2 части.

Когда картофель станет мягким, разрежьте его посередине и выложите мякоть в миску, стараясь оставить плотную оболочку.

Разотрите мякоть с оставшимся сливочным маслом, приправами и щедрой порцией мускатного ореха.

Добавьте половину цветной капусты и весь лук. Добавьте сливки и половину каждой порции сыра.

Выложите эту смесь обратно в картофельные скорлупы.

Положите соцветия цветной капусты поверх каждой половинки картофеля, приправьте и натрите сверху еще немного мускатного ореха. Посыпьте оставшимся сыром и запекайте в духовке еще 15-20 минут, к этому времени сыр должен стать золотистым и пузыриться.

Также вы можете приготовить вкусную цветную капусту, жаренную в кляре.