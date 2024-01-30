Описание приготовления:
В тайской кухне нет жестких правил и ограничений, блюда готовятся на усмотрение повара и зависят от его собственного вкуса. Если вы не нашли продукты для приготовления супа, можете воспользоваться готовой суповой основой для супа "Том ям".
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты Блюдо: Супы География кухни: Тайская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1,5 Литра
- Креветки 500 Грамм
- Морской коктейль 500 Грамм (ассорти)
- Галангал 20 Грамм
- Лайм 1 Штука
- Листья кафир-лайма 2 Штуки
- Острый перец 2 Штуки (чили)
- Лемонграсс 2 Штуки
- Грибы 250 Грамм (у меня шампиньоны)
- Черри томаты 150 Грамм
- Кинза 1/2 Пучка
- Рыбный соус 3 Ст. ложки
- Чили паста 3 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
126 ккал
Калорийность
8 г
Белки
8 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «"Том ям" с морепродуктами»
Подготовьте необходимые ингредиенты. Замороженные креветки предварительно разморозьте. Из грибов можете использовать шампиньоны, шиитаке или вешенки.
Уже готовые наборы для супа "Том ям" можно найти в крупных сетевых магазинах.
Очистите креветки от головы и панциря. Головы и панцирь используются для приготовления бульона. Промойте их под проточной водой, залейте 1,5 литрами воды и отварите в течение 15 минут.
Готовый бульон процедите через сито. Все креветочные остатки удалите, они больше не потребуются.
Лемонграсс отбейте молоточком, чтобы он отдал в бульон больше вкуса и аромата.
С корня галангала счистите тонкий слой кожицы и нарежьте шайбочками.
Перец острый разрежьте вдоль пополам, удалите семена. Если вы любите поострее, можете оставить их.
Грибы и томаты черри разрежьте пополам или оставьте их целыми, если они небольшого размера.
В процеженный отвар добаьте стебли лемонграсса, щайбочки корня галангала, листья кафир-лайма, перец чили и стебли кинзы (листочки оставьте для украшения). Варите бульон еще 3-5 минут. После варки удалите из бульона весь этот набор, так как в дальнейшем он не пригоден для еды. Хотя некоторым нравится хрустящий корень галангала.
Добавьте в кипящий на медленном огне бульон грибы, томаты, морской коктейль, креветки. Варите еще минуты 2-3. Вместо соли регулируйте вкус с помощью рыбного соуса. Добавьте в суп сок одного лайма, чили пасту. Доведите суп до кипения и снимите с огня.
Подавайте суп "Том Ям Кунг" посыпав листьями кинзы. Отдельно к супу подайте отварной рис.
Обязательно приготовьте суп "Том Ям" и познакомьтесь с национальной кухней Королевства Таиланд.