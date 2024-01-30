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«Том ям» с морепродуктами

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«Том ям» с морепродуктами

Описание приготовления:

В тайской кухне нет жестких правил и ограничений, блюда готовятся на усмотрение повара и зависят от его собственного вкуса. Если вы не нашли продукты для приготовления супа, можете воспользоваться готовой суповой основой для супа "Том ям".
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты Блюдо: Супы География кухни: Тайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1,5 Литра
  • Креветки 500 Грамм
  • Морской коктейль 500 Грамм (ассорти)
  • Галангал 20 Грамм
  • Лайм 1 Штука
  • Листья кафир-лайма 2 Штуки
  • Острый перец 2 Штуки (чили)
  • Лемонграсс 2 Штуки
  • Грибы 250 Грамм (у меня шампиньоны)
  • Черри томаты 150 Грамм
  • Кинза 1/2 Пучка
  • Рыбный соус 3 Ст. ложки
  • Чили паста 3 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

126 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Том ям" с морепродуктами»

"Том ям" с морепродуктами

Подготовьте необходимые ингредиенты. Замороженные креветки предварительно разморозьте. Из грибов можете использовать шампиньоны, шиитаке или вешенки.

"Том ям" с морепродуктами

Уже готовые наборы для супа "Том ям" можно найти в крупных сетевых магазинах.

"Том ям" с морепродуктами

Очистите креветки от головы и панциря. Головы и панцирь используются для приготовления бульона. Промойте их под проточной водой, залейте 1,5 литрами воды и отварите в течение 15 минут.

"Том ям" с морепродуктами

Готовый бульон процедите через сито. Все креветочные остатки удалите, они больше не потребуются.

"Том ям" с морепродуктами

Лемонграсс отбейте молоточком, чтобы он отдал в бульон больше вкуса и аромата.

"Том ям" с морепродуктами

С корня галангала счистите тонкий слой кожицы и нарежьте шайбочками.

"Том ям" с морепродуктами

Перец острый разрежьте вдоль пополам, удалите семена. Если вы любите поострее, можете оставить их.

"Том ям" с морепродуктами

Грибы и томаты черри разрежьте пополам или оставьте их целыми, если они небольшого размера.

"Том ям" с морепродуктами

В процеженный отвар добаьте стебли лемонграсса, щайбочки корня галангала, листья кафир-лайма, перец чили и стебли кинзы (листочки оставьте для украшения). Варите бульон еще 3-5 минут. После варки удалите из бульона весь этот набор, так как в дальнейшем он не пригоден для еды. Хотя некоторым нравится хрустящий корень галангала.

"Том ям" с морепродуктами

Добавьте в кипящий на медленном огне бульон грибы, томаты, морской коктейль, креветки. Варите еще минуты 2-3. Вместо соли регулируйте вкус с помощью рыбного соуса. Добавьте в суп сок одного лайма, чили пасту. Доведите суп до кипения и снимите с огня.

"Том ям" с морепродуктами

Подавайте суп "Том Ям Кунг" посыпав листьями кинзы. Отдельно к супу подайте отварной рис.

"Том ям" с морепродуктами

Обязательно приготовьте суп "Том Ям" и познакомьтесь с национальной кухней Королевства Таиланд.

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