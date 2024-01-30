Описание приготовления:

В тайской кухне нет жестких правил и ограничений, блюда готовятся на усмотрение повара и зависят от его собственного вкуса. Если вы не нашли продукты для приготовления супа, можете воспользоваться готовой суповой основой для супа "Том ям".

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты Блюдо: Супы География кухни: Тайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Вода 1,5 Литра

Креветки 500 Грамм

Морской коктейль 500 Грамм (ассорти)

Галангал 20 Грамм

Лайм 1 Штука

Листья кафир-лайма 2 Штуки

Острый перец 2 Штуки (чили)

Лемонграсс 2 Штуки

Грибы 250 Грамм (у меня шампиньоны)

Черри томаты 150 Грамм

Кинза 1/2 Пучка

Рыбный соус 3 Ст. ложки

Чили паста 3 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

126 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Том ям" с морепродуктами»

Подготовьте необходимые ингредиенты. Замороженные креветки предварительно разморозьте. Из грибов можете использовать шампиньоны, шиитаке или вешенки.

Уже готовые наборы для супа "Том ям" можно найти в крупных сетевых магазинах.

Очистите креветки от головы и панциря. Головы и панцирь используются для приготовления бульона. Промойте их под проточной водой, залейте 1,5 литрами воды и отварите в течение 15 минут.

Готовый бульон процедите через сито. Все креветочные остатки удалите, они больше не потребуются.

Лемонграсс отбейте молоточком, чтобы он отдал в бульон больше вкуса и аромата.

С корня галангала счистите тонкий слой кожицы и нарежьте шайбочками.

Перец острый разрежьте вдоль пополам, удалите семена. Если вы любите поострее, можете оставить их.

Грибы и томаты черри разрежьте пополам или оставьте их целыми, если они небольшого размера.

В процеженный отвар добаьте стебли лемонграсса, щайбочки корня галангала, листья кафир-лайма, перец чили и стебли кинзы (листочки оставьте для украшения). Варите бульон еще 3-5 минут. После варки удалите из бульона весь этот набор, так как в дальнейшем он не пригоден для еды. Хотя некоторым нравится хрустящий корень галангала.

Добавьте в кипящий на медленном огне бульон грибы, томаты, морской коктейль, креветки. Варите еще минуты 2-3. Вместо соли регулируйте вкус с помощью рыбного соуса. Добавьте в суп сок одного лайма, чили пасту. Доведите суп до кипения и снимите с огня.

Подавайте суп "Том Ям Кунг" посыпав листьями кинзы. Отдельно к супу подайте отварной рис.

Обязательно приготовьте суп "Том Ям" и познакомьтесь с национальной кухней Королевства Таиланд.