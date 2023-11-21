Описание приготовления:

Для приготовления не нужны жирные сливки, вполне достаточно будет 10%. Обычные помидоры вполне можно заменить черри. Чтобы не было неприятного запаха, палтус должен быть свежим. Чтобы это проверить, проведите пальцем по его поверхности, должна остаться белая пленка.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Палтус 300 Грамм

Помидор 100 Грамм

Сливки 200 Миллилитров (10-15% жирности)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

105 ккал

Калорийность

12 г

Белки

3 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Палтус в сливках в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления палтуса в сливках.

Палтус почистите от чешуи, удалите плавники. Рыбу сполосните, обсушите, посолите и поперчите.

Из фольги сделайте лодочки, чтобы в них не было ни одной дырочки. Смажьте заготовки растительным маслом и выложить стейки палтуса.

Помидоры порежьте кубиком и выложите поверх рыбы.

Залейте палтус с помидорами сливками.

Поставьте форму с палтусом в горячую духовку и запекайте в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Готовую рыбу достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!