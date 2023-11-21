Описание приготовления:
Для приготовления не нужны жирные сливки, вполне достаточно будет 10%. Обычные помидоры вполне можно заменить черри. Чтобы не было неприятного запаха, палтус должен быть свежим. Чтобы это проверить, проведите пальцем по его поверхности, должна остаться белая пленка.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Палтус 300 Грамм
- Помидор 100 Грамм
- Сливки 200 Миллилитров (10-15% жирности)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
105 ккал
Калорийность
12 г
Белки
3 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Палтус в сливках в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления палтуса в сливках.
Палтус почистите от чешуи, удалите плавники. Рыбу сполосните, обсушите, посолите и поперчите.
Из фольги сделайте лодочки, чтобы в них не было ни одной дырочки. Смажьте заготовки растительным маслом и выложить стейки палтуса.
Помидоры порежьте кубиком и выложите поверх рыбы.
Залейте палтус с помидорами сливками.
Поставьте форму с палтусом в горячую духовку и запекайте в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Готовую рыбу достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!