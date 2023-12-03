Описание приготовления:
Такое варенье можно варить в течение всего года. При варке зернышки остаются жесткие, поэтому лучше всего их удалить. Хранить его лучше всего в холодильнике. Если не хотите варенье долго варить, но чтобы оно было густым — воспользуйтесь желфиксом или пектином.
Основной ингредиент: Фрукты / Гранат Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Гранат 1200 Грамм
- Сахар 1.5 Стакана
- Сок лимонный 3 Ст. ложки
- Сок гранатовый 1 Стакан
Количество порций 3
Калорийность
70 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из гранатовых зерен»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из зернышек граната.
Гранаты вымойте, разломайте и освободите зернышки.
Переложите зернышки в посуду с толстым дном, всыпьте половину сахара, влейте сок граната и лимона.
Доведите все до кипения на среднем огне и варите в течение 20 минут. После этого снимите с огня и дайте полностью остыть.
Получившуюся массу протрите через сито, зернышки выбросите. В жидкость всыпьте оставшийся сахар и варите на медленном огне еще 15 минут или до желаемой густоты.
Банки промойте в горячей воде с пищевой содой и сполосните. После этого стерилизуйте их любым удобным способом. Горячее варенье разлейте по подготовленным банкам и закройте прокипяченными крышками. Дайте варенью полностью остыть и уберите на хранение в холодильник.
Хороших заготовок!