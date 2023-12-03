Описание приготовления:

Такое варенье можно варить в течение всего года. При варке зернышки остаются жесткие, поэтому лучше всего их удалить. Хранить его лучше всего в холодильнике. Если не хотите варенье долго варить, но чтобы оно было густым — воспользуйтесь желфиксом или пектином.

Основной ингредиент: Фрукты / Гранат Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Гранат 1200 Грамм

Сахар 1.5 Стакана

Сок лимонный 3 Ст. ложки

Сок гранатовый 1 Стакан

Количество порций 3

Калорийность

70 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из гранатовых зерен»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из зернышек граната.

Гранаты вымойте, разломайте и освободите зернышки.

Переложите зернышки в посуду с толстым дном, всыпьте половину сахара, влейте сок граната и лимона.

Доведите все до кипения на среднем огне и варите в течение 20 минут. После этого снимите с огня и дайте полностью остыть.

Получившуюся массу протрите через сито, зернышки выбросите. В жидкость всыпьте оставшийся сахар и варите на медленном огне еще 15 минут или до желаемой густоты.

Банки промойте в горячей воде с пищевой содой и сполосните. После этого стерилизуйте их любым удобным способом. Горячее варенье разлейте по подготовленным банкам и закройте прокипяченными крышками. Дайте варенью полностью остыть и уберите на хранение в холодильник.

Хороших заготовок!