Портал про города-курорты | Perekop

Варенье из гранатовых зерен

На чтение: 1 минута
Варенье из гранатовых зерен

Описание приготовления:

Такое варенье можно варить в течение всего года. При варке зернышки остаются жесткие, поэтому лучше всего их удалить. Хранить его лучше всего в холодильнике. Если не хотите варенье долго варить, но чтобы оно было густым — воспользуйтесь желфиксом или пектином.
Основной ингредиент: Фрукты / Гранат Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Гранат 1200 Грамм
  • Сахар 1.5 Стакана
  • Сок лимонный 3 Ст. ложки
  • Сок гранатовый 1 Стакан

Количество порций 3

Калорийность

70 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из гранатовых зерен»

Варенье из гранатовых зерен

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из зернышек граната.

Варенье из гранатовых зерен

Гранаты вымойте, разломайте и освободите зернышки.

Варенье из гранатовых зерен

Переложите зернышки в посуду с толстым дном, всыпьте половину сахара, влейте сок граната и лимона.

Варенье из гранатовых зерен

Доведите все до кипения на среднем огне и варите в течение 20 минут. После этого снимите с огня и дайте полностью остыть.

Варенье из гранатовых зерен

Получившуюся массу протрите через сито, зернышки выбросите. В жидкость всыпьте оставшийся сахар и варите на медленном огне еще 15 минут или до желаемой густоты.

Варенье из гранатовых зерен

Банки промойте в горячей воде с пищевой содой и сполосните. После этого стерилизуйте их любым удобным способом. Горячее варенье разлейте по подготовленным банкам и закройте прокипяченными крышками. Дайте варенью полностью остыть и уберите на хранение в холодильник.

Варенье из гранатовых зерен

Хороших заготовок!

Что будем искать? Например,Человек