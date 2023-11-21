Тарталетки в домашних условиях. Песочные корзинки для салатов, закусок и намазок

Тарталетки существуют в мировой истории кулинарии достаточно давно. Вероятно, они пришли к нам, как и многие другие блюда, из Древнего Рима. Дело в том, что в Риме любили подавать разные закуски в тесте. Но, тесто тогда было не съедобным. Оно лишь выполняло функции чашек и тарелок.

Позднее к идее тарталеток вернулись итальянцы. Они стали выпекать съедобные корзиночки, наполненные овощами, сырами или мясом.

Позднее идею подхватили англичане и тоже начали выпекать тарталетки. В 1399 году предположительно блюдо было перенято французами.

Приготовим домашние тарталетки для праздничного стола.

Ингредиенты для тарталеток:

мука — 400 г;

сливочное масло — 200 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 2 ст.л.;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1/2 ч.л.

Приготовление тарталеток:

Высыпаем в миску муку, соль и сахарный песок, смешиваем. Нарезаем масло на небольшие кубики, мягкое масло кладем в миску с мукой и перемешиваем, пока не добьемся состояния сливочной мелкой крошки.

Можно для этих целей воспользоваться планетарным миксером или комбайном.

Смешиваем отдельно яйца с молоком, вливаем массу в сливочную крошку. Замешиваем эластичное и не липкое тесто, оставляем его в холодильнике на 30 минут.

Тесто можно использовать даже через неделю.

Кладем колобок на пергамент, накрываем вторым листом и раскатываем в пласт толщиной не более 4 мм. Делим тесто на кружки диаметром чуть больше чем формочки для маленьких кексов.

Выкладываем кружки из теста в формочки, придавливаем к поверхности.

Не стоит придавливать слишком сильно, иначе после выпекания тесто треснет при попытках вытащить его из формы.

Протыкаем дно каждой тарталетки вилкой. Отправляем тарталетки в холодильник на 30 минут.

Далее выпекаем тарталетки при 180 градусах 20-25 минут.

Такие тарталетки могут храниться в течение недели. Они подходят для подачи паштетов, салатов и прочих закусок.