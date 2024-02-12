Описание приготовления:

Используйте в приготовлении йогурт без наполнителя. Обязательно при обжаривании используйте сковороду с антипригарным покрытием, иначе завтрак будет испорчен.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Выпечка / Панкейки

Состав / Ингредиенты:

Йогурт 180 Миллилитров (без добавок)

Мука 100 Грамм

Сахар 2 Ст. ложки

Яйцо 1 Штука

Растительное масло 2 Ст. ложки

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

245 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки на йогурте пышные»

Все ингредиенты сразу же подготовьте перед началом приготовления.

Йогурт должен быть теплым, поэтому выложите его в сотейник и на маленьком огне подогрейте до температуры примерно в 36 градусов.

В просторную миску влейте растительное масло, вбейте яйцо, добавьте сахар. Венчиком перемешайте эти ингредиенты.

К этой смеси залейте теплый йогурт, перемешайте все венчиком.

Просейте муку с разрыхлителем.

Венчиком перемешайте все до получения однородного теста, которое по консистенции похоже на нежирную сметану.

Сухую сковороду с качественным антипригарным покрытием разогрейте на умеренном огне и выкладывайте тесто по одной столовой ложке, формируя панкейки. Обжаривайте с одной стороны до появления пузырьков на поверхности теста, после чего панкейки переверните на другую сторону лопаткой.

И обжаривайте еще 2-3 минуты.

Готовые панкейки выложите на тарелку стопочкой, полейте любимым сиропом, украсьте ягодами, подавайте к столу.