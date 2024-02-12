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Панкейки на йогурте пышные

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Панкейки на йогурте пышные

Описание приготовления:

Используйте в приготовлении йогурт без наполнителя. Обязательно при обжаривании используйте сковороду с антипригарным покрытием, иначе завтрак будет испорчен.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Выпечка / Панкейки

Состав / Ингредиенты:

  • Йогурт 180 Миллилитров (без добавок)
  • Мука 100 Грамм
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Яйцо 1 Штука
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

245 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки на йогурте пышные»

Панкейки на йогурте пышные

Все ингредиенты сразу же подготовьте перед началом приготовления.

Панкейки на йогурте пышные

Йогурт должен быть теплым, поэтому выложите его в сотейник и на маленьком огне подогрейте до температуры примерно в 36 градусов.

Панкейки на йогурте пышные

В просторную миску влейте растительное масло, вбейте яйцо, добавьте сахар. Венчиком перемешайте эти ингредиенты.

Панкейки на йогурте пышные

К этой смеси залейте теплый йогурт, перемешайте все венчиком.

Панкейки на йогурте пышные

Просейте муку с разрыхлителем.

Панкейки на йогурте пышные

Венчиком перемешайте все до получения однородного теста, которое по консистенции похоже на нежирную сметану.

Панкейки на йогурте пышные

Сухую сковороду с качественным антипригарным покрытием разогрейте на умеренном огне и выкладывайте тесто по одной столовой ложке, формируя панкейки. Обжаривайте с одной стороны до появления пузырьков на поверхности теста, после чего панкейки переверните на другую сторону лопаткой.

Панкейки на йогурте пышные

И обжаривайте еще 2-3 минуты.

Панкейки на йогурте пышные

Готовые панкейки выложите на тарелку стопочкой, полейте любимым сиропом, украсьте ягодами, подавайте к столу.

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