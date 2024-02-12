Описание приготовления:
Используйте в приготовлении йогурт без наполнителя. Обязательно при обжаривании используйте сковороду с антипригарным покрытием, иначе завтрак будет испорчен.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Выпечка / Панкейки
Состав / Ингредиенты:
- Йогурт 180 Миллилитров (без добавок)
- Мука 100 Грамм
- Сахар 2 Ст. ложки
- Яйцо 1 Штука
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 2
Калорийность
245 ккал
Калорийность
6 г
Белки
11 г
Жиры
28 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Панкейки на йогурте пышные»
Все ингредиенты сразу же подготовьте перед началом приготовления.
Йогурт должен быть теплым, поэтому выложите его в сотейник и на маленьком огне подогрейте до температуры примерно в 36 градусов.
В просторную миску влейте растительное масло, вбейте яйцо, добавьте сахар. Венчиком перемешайте эти ингредиенты.
К этой смеси залейте теплый йогурт, перемешайте все венчиком.
Просейте муку с разрыхлителем.
Венчиком перемешайте все до получения однородного теста, которое по консистенции похоже на нежирную сметану.
Сухую сковороду с качественным антипригарным покрытием разогрейте на умеренном огне и выкладывайте тесто по одной столовой ложке, формируя панкейки. Обжаривайте с одной стороны до появления пузырьков на поверхности теста, после чего панкейки переверните на другую сторону лопаткой.
И обжаривайте еще 2-3 минуты.
Готовые панкейки выложите на тарелку стопочкой, полейте любимым сиропом, украсьте ягодами, подавайте к столу.