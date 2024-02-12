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Макароны с фаршем в духовке

На чтение: 14 минут
Макароны с фаршем в духовке

Макароны с фаршем в духовке – это блюдо, которое подкупает своей простотой и доступностью. Мужчины, несомненно, оценят насыщенную мясную составляющую. Кроме того, для яркого вкуса в рецептах используются разнообразные добавки: твердый сыр, помидоры в собственном соку, пряные травы и грибы. С блюдом из макарон и фарша сытная и вкусная трапеза вам обеспечена.

Гнезда из макарон с фаршем в духовке

Гнезда из макарон с фаршем в духовке – отличное блюдо, которое очень оригинально смотрится на столе. Его вполне можно приготовить для торжества. Мы опишем классический рецепт приготовления гнезд в духовке, но в его украшении вы можете проявить всю свою фантазию.

Макароны с фаршем в духовке

Ингредиенты –+8 порц.

  • Гнездо из макарон 8 шт.
  • Фарш 300 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки
  • Морковь 1 шт.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Вода 2 ст.
  • Специи для фарша  по вкусу
  • Сметана 2 ст.л.
  • Майонез  по вкусу
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Зелень  для украшения

Шаги 60 мин.

  1. Макароны с фаршем в духовке

    Как приготовить макароны с фаршем в духовке? Лук и морковку очистите и помойте, отмерьте все необходимые ингредиенты для блюда.

  2. Макароны с фаршем в духовке

    В объемной кастрюле закипятите воду, выложите в нее макароны, они должны быть полностью погружены в воду. Варите макароны в течение 1,5-2 минут. Этого времени достаточно, чтобы макароны стали чуть мягче и были готовы к дальнейшей работе.

  3. Макароны с фаршем в духовке

    Головку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками и добавьте его в фарш, хорошо перемешайте. Добавьте в массу куриное яйцо, соль и специи по вкусу.

  4. Макароны с фаршем в духовке

    Вторую луковицу также мелко нарежьте. Очищенную морковку натрите на крупной терке. Обжарьте измельченные овощи на растительном масле до мягкости.

  5. Макароны с фаршем в духовке

    К обжаренным овощам добавьте томатную пасту и сметану. Хорошо перемешайте зажарку и готовьте еще пару минут.

  6. Макароны с фаршем в духовке

    Затем тонкой струйкой влейте горячую воду, посолите и приправьте подливку по вкусу, доведите до кипения и уберите сковороду с огня.

  7. Макароны с фаршем в духовке

    Полуготовые гнезда из лапши переложите в форму для запекания.

  8. Макароны с фаршем в духовке

    В центр каждого гнезда положите немного мясной начинки.

  9. Макароны с фаршем в духовке

    Полейте заготовки томатно-сливочной подливкой.

  10. Макароны с фаршем в духовке

    Сыр натрите на мелкой терке. На каждое гнездо нанесите немного майонеза и посыпьте их тертым сыром. Форму укройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте 40-45 минут. За несколько минут до готовности уберите фольгу, чтобы сыр зарумянился.

  11. Макароны с фаршем в духовке

    Гнезда из макарон с фаршем готовы, подавайте их на стол в горячем виде, украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита!

Запеканка из макарон с фаршем и сыром в духовке

Запеканка из макарон с фаршем и сыром в духовке – оригинальный рецепт из самых базовых продуктов. Главный секрет вкусной запеканки кроется в выборе качественного фарша и правильной технологии его приготовления. Чтобы мясная начинка вышла сочной, она сверху заливается сливочным соусом.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

  • Фарш – 1 кг.
  • Масло растительное без запаха – для жарки.
  • Макароны любого вида – 400 гр.
  • Помидоры в собственном соку/свежие помидоры – 400 гр.
  • Сыр твердый – 300 гр.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Для соуса:

  • Молоко – 1 л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Мука пшеничная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты, которые указаны в списке выше. Очистите репчатый лук от шелухи и нарежьте его кубиками.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 2. С помидоров снимите кожицу и вместе с соком перетрите все в пюре. Можно использовать для этого погружной блендер.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 3. Сначала на растительном масле обжарьте репчатый лук до мягкости.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 4. Далее выложите на сковороду к луку фарш, обжарьте, помешивая.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 5. Затем добавьте томатную массу, перемешайте и продолжайте тушить 15-20 минут на умеренном огне.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 6. Приготовьте сливочный соус. На сковороде растопите сливочное масло.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 7. В топленое масло высыпьте просеянную муку, перемешайте и немного обжарьте.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 8. Затем в полученную массу понемногу влейте молоко, перемешайте и доведите соус до кипения. Немного посолите, поперчите и продолжайте готовить, пока соус не станет напоминать по консистенции жидкую сметану.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 9. Макароны отварите по инструкции, указанной на упаковке. Воду слейте и откиньте их на дуршлаг.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 10. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 11. В жаропрочную форму выложите макароны и разровняйте слой.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 12. На макароны вылейте половину сливочного соуса.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 13. Далее положите фарш, распределите его по всей площади.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 14. Полейте заготовку оставшимся сливочным соусом и посыпьте тертым на терке сыром.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 15. Готовьте запеканку из макарон и фарша в духовке при 180 градусах в течение 20-25 минут. Готовое блюдо разделите на порции и подавайте к обеду или ужину. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем в духовке

Фаршированные трубочки из макарон с фаршем в духовке

Фаршированные трубочки из макарон с фаршем в духовке – отменное блюдо итальянской кухни. Откройте в себе таланты шеф-повара и начните экспериментировать с новыми рецептами. Фаршированные макароны идеально подходят для повседневного меню, они быстро утоляют голод и дарят гастрономическое удовольствие.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Макароны-трубочки – 18 шт.
  • Фарш говяжий – 400 гр.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Сметана – 400 гр.
  • Масло растительное без запаха – для жарки.
  • Сыр твердый – 180 гр.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Лук репчатый – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите крупные макароны-трубочки, говяжий фарш, твердый сыр, сметану, томатную пасту и среднюю головку репчатого лука.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 2. Очистите от шелухи головку репчатого лука, нарежьте ее кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 3. К пассерованному луку добавьте говяжий фарш и высыпьте половину чайной ложки соли, перемешайте.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 4. Жарьте, пока фарш не поменяет цвет, при этом хорошо перемешивайте его ложкой, чтоб не осталось крупных комков. Мясную начинку остудите.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 5. Затем наполните начинкой макаронные трубочки.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 6. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом и выложите в нее фаршированные трубочки.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 7. Для заливки смешайте в миске сметану, томатную пасту и половину чайной ложки соли.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 8. Полученной массой залейте макаронные заготовки.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 9. Кусок твердого сыра натрите на крупной терке и распределите стружку равномерным слоем по заготовке. Накройте форму фольгой и сделайте зубочисткой несколько проколов для выхода пара.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 10. Запекайте фаршированные трубочки в духовке при 180 градусах в течение 30-35 минут. Подавайте блюдо в горячем виде вместе с салатом или маринованными овощами. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем в духовке

Лазанья из макарон с фаршем в духовке

Лазанья из макарон с фаршем в духовке – такая вкусная, что устоять невозможно. Причем, готовить ее в домашних условиях совсем не сложно. Классическая лазанья готовится из пластин теста, но при их отсутствии подойдут и обычные макароны.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Макароны – 200 гр.
  • Фарш куриный – 350 гр.
  • Паприка молотая – по вкусу.
  • Морковка – 50 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Масло растительное без запаха – для жарки.
  • Молоко – 300 мл.
  • Лук репчатый – 50 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Помидоры черри – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Томатная паста должна быть высокого качества. Морковку и лук очистите и помойте. Помидоры помойте и оторвите зеленые хвостики. Количество сыра можно увеличить, если вам так больше нравится.

Шаг 2. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками. Морковку натрите на крупной терке.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 3. Нарезанные овощи обжарьте до мягкости на растительном масле в течение 5-7 минут.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 4. К пассерованным овощам добавьте куриный фарш, перемешайте и жарьте в течение 7 минут, помешивая лопаткой.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 5. Далее в зажарку добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите в течение 3 минут.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 6. Добавьте соль и специи по вкусу, еще раз все хорошо перемешайте.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 7. Возьмите подходящую по объему жаропрочную форму. Выложите в нее макароны, но не слишком много, в процессе запекания они увеличатся в размере.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 8. Далее положите половину мясной начинки.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 9. Затем распределите на мясной слой половину сырной стружки. После этого все слои повторите в том же порядке.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 10. Молоко посолите по вкусу и залейте им заготовку. Украсьте ее половинками помидоров черри.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 11. Запекайте лазанью из макарон с фаршем в духовке при 175 градусах около часа. Подавайте блюдо в горячем виде. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем в духовке

Макароны с фаршем и грибами в духовке

Макароны с фаршем и грибами в духовке – блюдо, приготовление которого не займет много времени, но его вкус вы запомните надолго и захотите приготовить его еще не раз. И не нужно быть страстным поклонником макарон, чтобы действительно оценить его по достоинству.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Макароны – 300 гр.
  • Молоко – 100 мл.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Фарш куриный – 300 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Грибы – 200 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Мука пшеничная – 2 ст.л.
  • Зелень – для декора.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сварите макароны по инструкции, указанной на упаковке. Также подойдут и вчерашние вареные макароны.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 2. Грибы вместе с репчатым луком измельчите в блендере.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 3. Смесь из грибов и лука обжарьте на сковороде с растительным маслом в течение 10 минут.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 4. Добавьте к зажарке фарш, перемешайте и тушите до полного выпаривания жидкости. Посолите и приправьте по вкусу.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 5. В миску разбейте куриные яйца. Смешайте их с молоком, посолите и приправьте. Для вкуса и аромата можно добавить молотый мускатный орех.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 6. В жаропрочную форму выложите первый слой из половины вареных макарон.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 7. Далее положите слой из зажарки с грибами и фаршем.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 8. Накройте начинку оставшимися вареными макаронами, залейте молочной смесью и посыпьте тертым на терке сыром.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 9. Запекайте блюдо в духовке при 200 градусах в течение получаса. Макароны с фаршем и грибами подавайте в горячем виде. До подачи, украсьте блюдо свежей зеленью. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем в духовке

Макароны ракушки с фаршем в духовке

Макароны ракушки с фаршем в духовке – вкусный и яркий ужин для всей семьи. Рецепт несложный, но весьма оригинальный. Вам потребуются крупные макароны-ракушки из твердых сортов пшеницы. Такие изделия не развариваются и отлично держат форму.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Фарш – 200 гр.
  • Макароны ракушки – 14 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Морковка – 1 шт.
  • Приправы – по вкусу.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Сливки – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые продукты указаны в списке.

Шаг 2. Макароны отварите в подсоленной воде до состояния полуготовности.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 3. Очистите и помойте репчатый лук и морковку. Измельчите овощи и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш, посолите, приправьте и продолжайте жарить, пока фарш не изменит цвет.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 4. Ракушки нафаршируйте смесью овощей и фарша. Заготовки выложите в жаропрочную форму.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 5. Залейте фаршированные макароны сливками и посыпьте тертым сыром.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 6. Запекайте блюдо в духовке в течение 15 минут. Макароны ракушки с фаршем подавайте в горячем виде со свежими или маринованными овощами. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем в духовке

Запеканка из макарон с фаршем и помидорами в духовке

Запеканка из макарон с фаршем и помидорами в духовке – быстрое и изысканное блюдо, для великолепного обеда или ужина в кругу семьи. Вам не придется долго стоять у плиты и к тому же, запеченные блюда куда вкуснее и полезнее. Отвечает за гармоничный вкус –   сочетание помидоров, кинзы и чеснока.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 250 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Макароны – 300 гр.
  • Кинза – 0,5 пучка.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Помидоры небольшие – 3 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте помидоры, свежую кинзу, зубчики чеснока очистите от шелухи. Подготовьте необходимое количество фарша и макарон.

Шаг 2. Сначала сварите макароны в двух литрах воды. Выкладывайте макароны в кипяток и варите в течение 8-9 минут. Также заранее включите духовку и прогрейте ее до 180 градусов.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 3. Готовые макароны откиньте на дуршлаг и добавьте к ним сливочное масло. Немного масла отложите для смазывания формы.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 4. Чеснок и кинзу порубите ножом и выложите в кастрюлю к макаронам, перемешайте.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 5. Помидоры нарежьте кубиками и также добавьте к макаронам.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 6. Далее выложите в кастрюлю мясной фарш, разбейте куриные яйца, добавьте соль и специи по вкусу. Массу хорошо перемешайте.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 7. Выложите содержимое кастрюли в форму и разровняйте массу. Посыпьте заготовку тертым сыром. Отправьте форму в духовку и запекайте блюдо в течение 35-40 минут.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 8. Готовую запеканку из макарон с фаршем и помидорами немного остудите, разделите на порции и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем в духовке

Макароны по-флотски в духовке

Макароны по-флотски в духовке – прекрасное бюджетное блюдо для повседневного меню. Макароны запекаются вместе с фаршем и пропитываются мясным вкусом и ароматами специй. К тому же, румяная сырная корочка дополняет блюдо и делает его еще более аппетитным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Макароны – 200 гр.
  • Морковка – 50 гр.
  • Соль поваренная – 0,5 ч.л.
  • Базилик сушеный – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Лук репчатый – 60 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло растительное без запаха – для жарки.
  • Вода горячая – 400 мл.
  • Укроп – для украшения.
  • Сыр твердый – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все продукты, которые указаны в рецепте. Фарш можно взять из любого мяса, которое вам больше нравится.

Шаг 2. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук и обжарьте его на растительном масле.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 3. Очищенную морковку натрите на мелкой терке и добавьте на сковороду к луку, перемешайте и жарьте в течение 7 минут на среднем огне.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 4. Далее выложите на сковороду фарш, добавьте сушеный базилик, четверть чайной ложки соли и щепотку молотого перца, перемешайте и готовьте в течение 3 минут. Фарш должен посветлеть.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 5. После этого добавьте в зажарку томатную пасту и сметану, перемешайте и жарьте еще 3 минуты.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 6. В жаропрочную форму выложите обжаренный фарш.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 7. Влейте горячую воду и высыпьте оставшуюся соль и молотый перец.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 8. Высыпьте в форму макароны, перемешайте их с фаршем и овощами.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 9. Чесночные зубчики натрите на мелкой терке и добавьте в заготовку, перемешайте ее.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 10. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 35 минут.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 11. Извлеките форму с макаронами из духовки. Сыр натрите на мелкой терке и посыпьте им блюдо. Верните форму в духовку на 5-10 минут.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 12. Украсьте макароны по-флотски веточками свежего укропа и можно подавать блюдо на стол. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем в духовке

Ленивая запеканка из сырых макарон без варки с фаршем

Ленивая запеканка из сырых макарон без варки с фаршем – максимально простое блюдо, которое точно досыта накормит всю семью. К тому же блюдо всегда можно дополнить разнообразными соусами или овощами, тогда ваш прием пищи будет еще вкуснее и более сбалансированным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Макароны – 200 гр.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Масло растительное без запаха – для жарки + для смазывания формы
  • Помидоры, консервированные в собственном соку/свежие – 200 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

  • Молоко – 500 мл.
  • Мука пшеничная – 50 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовление запеканки начинается с соуса. В сотейнике растопите сливочное масло.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 2. К топленому маслу высыпьте просеянную муку, перемешайте лопаткой и немного обжарьте массу.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 3. Влейте в кастрюлю молоко и сразу перемешивайте, чтобы масса стала однородной и не осталось комков.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 4. В соус добавьте соль и перец, перемешайте и продолжайте нагревать, чтобы масса загустела.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 5. Очистите от шелухи лук и мелко нарежьте. Затем обжарьте его на растительном масле до прозрачности.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 6. К пассерованному луку добавьте фарш, посолите, приправьте и продолжайте жарить все вместе 5-7 минут, помешивая.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 7. Затем к зажарке добавьте помидоры в собственном соку, перемешайте и немного обжарьте.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 8. Далее возьмите жаропрочную форму, смажьте ее растительным маслом. Сначала выложите сырые макароны равномерным слоем. По макаронному слою распределите половину сливочного соуса.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 9. Вторым слоем выложите зажарку с мясным фаршем.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 10. Мясной слой полейте соусом, распределите его по всей площади ложкой.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 11. Твердый сыр натрите на терке со средними отверстиями. Посыпьте заготовку тертой сырной стружкой.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 12. Запекайте блюдо в духовке при 170 градусах в течение 30 минут. Ленивую запеканку из сырых макарон без варки с фаршем подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем в духовке

Запеканка из макарон с фаршем и яйцом в духовке

Запеканка из макарон с фаршем и яйцом в духовке – еще один замечательный рецепт для продуманных хозяек. Такие запеченные блюда имеют целый ряд достоинств: они сытные, простые и не требуют никаких гарниров. Подавать запеканку можно на завтрак, обед и ужин.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Лук репчатый среднего размера – 1 шт.
  • Вермишель – 350 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сметана – 120 гр.
  • Сыр твердый – 80 гр.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш можно выбирать по своему вкусу. головку репчатого лука очистите от шелухи и мелко нарежьте. На сковороде обжарьте на растительном масле фарш и измельченную луковицу.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 2. В процессе жарки фарш и лук посолите и готовьте в течение 20-25 минут.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 3. Параллельно с жаркой фарша отварите в литре воды вермишель. Воду посолите по вкусу. Готовые макароны промойте холодной водой.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 4. В миске смешайте сметану и куриные яйца. Смесь посолите и приправьте перцем.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 5. Затем смешайте фарш, вермишель и сметанную заливку.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 6. Полученную массу выложите в жаропрочную форму, разровняйте ее и посыпьте тертым сыром.

Макароны с фаршем в духовке

Шаг 7. Готовьте запеканку в духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут. Она получается сочной и румяной. Перед тем, как подать блюдо, немного остудите его и разрежьте на порции. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем в духовке

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