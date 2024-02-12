Макароны с фаршем в духовке – это блюдо, которое подкупает своей простотой и доступностью. Мужчины, несомненно, оценят насыщенную мясную составляющую. Кроме того, для яркого вкуса в рецептах используются разнообразные добавки: твердый сыр, помидоры в собственном соку, пряные травы и грибы. С блюдом из макарон и фарша сытная и вкусная трапеза вам обеспечена.

Гнезда из макарон с фаршем в духовке

Гнезда из макарон с фаршем в духовке – отличное блюдо, которое очень оригинально смотрится на столе. Его вполне можно приготовить для торжества. Мы опишем классический рецепт приготовления гнезд в духовке, но в его украшении вы можете проявить всю свою фантазию.

Ингредиенты –+8 порц.

Гнездо из макарон 8 шт.

Фарш 300 гр.

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Морковь 1 шт.

Яйцо куриное 1 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Томатная паста 2 ст.л.

Вода 2 ст.

Специи для фарша по вкусу

Сметана 2 ст.л.

Майонез по вкусу

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Зелень для украшения

Шаги 60 мин.

Как приготовить макароны с фаршем в духовке? Лук и морковку очистите и помойте, отмерьте все необходимые ингредиенты для блюда. В объемной кастрюле закипятите воду, выложите в нее макароны, они должны быть полностью погружены в воду. Варите макароны в течение 1,5-2 минут. Этого времени достаточно, чтобы макароны стали чуть мягче и были готовы к дальнейшей работе. Головку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками и добавьте его в фарш, хорошо перемешайте. Добавьте в массу куриное яйцо, соль и специи по вкусу. Вторую луковицу также мелко нарежьте. Очищенную морковку натрите на крупной терке. Обжарьте измельченные овощи на растительном масле до мягкости. К обжаренным овощам добавьте томатную пасту и сметану. Хорошо перемешайте зажарку и готовьте еще пару минут. Затем тонкой струйкой влейте горячую воду, посолите и приправьте подливку по вкусу, доведите до кипения и уберите сковороду с огня. Полуготовые гнезда из лапши переложите в форму для запекания. В центр каждого гнезда положите немного мясной начинки. Полейте заготовки томатно-сливочной подливкой. Сыр натрите на мелкой терке. На каждое гнездо нанесите немного майонеза и посыпьте их тертым сыром. Форму укройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте 40-45 минут. За несколько минут до готовности уберите фольгу, чтобы сыр зарумянился. Гнезда из макарон с фаршем готовы, подавайте их на стол в горячем виде, украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита!

Запеканка из макарон с фаршем и сыром в духовке

Запеканка из макарон с фаршем и сыром в духовке – оригинальный рецепт из самых базовых продуктов. Главный секрет вкусной запеканки кроется в выборе качественного фарша и правильной технологии его приготовления. Чтобы мясная начинка вышла сочной, она сверху заливается сливочным соусом.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

Фарш – 1 кг.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Макароны любого вида – 400 гр.

Помидоры в собственном соку/свежие помидоры – 400 гр.

Сыр твердый – 300 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Для соуса:

Молоко – 1 л.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Масло сливочное – 100 гр.

Мука пшеничная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты, которые указаны в списке выше. Очистите репчатый лук от шелухи и нарежьте его кубиками.

Шаг 2. С помидоров снимите кожицу и вместе с соком перетрите все в пюре. Можно использовать для этого погружной блендер.

Шаг 3. Сначала на растительном масле обжарьте репчатый лук до мягкости.

Шаг 4. Далее выложите на сковороду к луку фарш, обжарьте, помешивая.

Шаг 5. Затем добавьте томатную массу, перемешайте и продолжайте тушить 15-20 минут на умеренном огне.

Шаг 6. Приготовьте сливочный соус. На сковороде растопите сливочное масло.

Шаг 7. В топленое масло высыпьте просеянную муку, перемешайте и немного обжарьте.

Шаг 8. Затем в полученную массу понемногу влейте молоко, перемешайте и доведите соус до кипения. Немного посолите, поперчите и продолжайте готовить, пока соус не станет напоминать по консистенции жидкую сметану.

Шаг 9. Макароны отварите по инструкции, указанной на упаковке. Воду слейте и откиньте их на дуршлаг.

Шаг 10. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Шаг 11. В жаропрочную форму выложите макароны и разровняйте слой.

Шаг 12. На макароны вылейте половину сливочного соуса.

Шаг 13. Далее положите фарш, распределите его по всей площади.

Шаг 14. Полейте заготовку оставшимся сливочным соусом и посыпьте тертым на терке сыром.

Шаг 15. Готовьте запеканку из макарон и фарша в духовке при 180 градусах в течение 20-25 минут. Готовое блюдо разделите на порции и подавайте к обеду или ужину. Приятного аппетита!

Фаршированные трубочки из макарон с фаршем в духовке

Фаршированные трубочки из макарон с фаршем в духовке – отменное блюдо итальянской кухни. Откройте в себе таланты шеф-повара и начните экспериментировать с новыми рецептами. Фаршированные макароны идеально подходят для повседневного меню, они быстро утоляют голод и дарят гастрономическое удовольствие.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Макароны-трубочки – 18 шт.

Фарш говяжий – 400 гр.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Сметана – 400 гр.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Сыр твердый – 180 гр.

Паста томатная – 3 ст.л.

Лук репчатый – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите крупные макароны-трубочки, говяжий фарш, твердый сыр, сметану, томатную пасту и среднюю головку репчатого лука.

Шаг 2. Очистите от шелухи головку репчатого лука, нарежьте ее кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Шаг 3. К пассерованному луку добавьте говяжий фарш и высыпьте половину чайной ложки соли, перемешайте.

Шаг 4. Жарьте, пока фарш не поменяет цвет, при этом хорошо перемешивайте его ложкой, чтоб не осталось крупных комков. Мясную начинку остудите.

Шаг 5. Затем наполните начинкой макаронные трубочки.

Шаг 6. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом и выложите в нее фаршированные трубочки.

Шаг 7. Для заливки смешайте в миске сметану, томатную пасту и половину чайной ложки соли.

Шаг 8. Полученной массой залейте макаронные заготовки.

Шаг 9. Кусок твердого сыра натрите на крупной терке и распределите стружку равномерным слоем по заготовке. Накройте форму фольгой и сделайте зубочисткой несколько проколов для выхода пара.

Шаг 10. Запекайте фаршированные трубочки в духовке при 180 градусах в течение 30-35 минут. Подавайте блюдо в горячем виде вместе с салатом или маринованными овощами. Приятного аппетита!

Лазанья из макарон с фаршем в духовке

Лазанья из макарон с фаршем в духовке – такая вкусная, что устоять невозможно. Причем, готовить ее в домашних условиях совсем не сложно. Классическая лазанья готовится из пластин теста, но при их отсутствии подойдут и обычные макароны.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Макароны – 200 гр.

Фарш куриный – 350 гр.

Паприка молотая – по вкусу.

Морковка – 50 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Молоко – 300 мл.

Лук репчатый – 50 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Сыр твердый – 100 гр.

Помидоры черри – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Томатная паста должна быть высокого качества. Морковку и лук очистите и помойте. Помидоры помойте и оторвите зеленые хвостики. Количество сыра можно увеличить, если вам так больше нравится.

Шаг 2. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками. Морковку натрите на крупной терке.

Шаг 3. Нарезанные овощи обжарьте до мягкости на растительном масле в течение 5-7 минут.

Шаг 4. К пассерованным овощам добавьте куриный фарш, перемешайте и жарьте в течение 7 минут, помешивая лопаткой.

Шаг 5. Далее в зажарку добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите в течение 3 минут.

Шаг 6. Добавьте соль и специи по вкусу, еще раз все хорошо перемешайте.

Шаг 7. Возьмите подходящую по объему жаропрочную форму. Выложите в нее макароны, но не слишком много, в процессе запекания они увеличатся в размере.

Шаг 8. Далее положите половину мясной начинки.

Шаг 9. Затем распределите на мясной слой половину сырной стружки. После этого все слои повторите в том же порядке.

Шаг 10. Молоко посолите по вкусу и залейте им заготовку. Украсьте ее половинками помидоров черри.

Шаг 11. Запекайте лазанью из макарон с фаршем в духовке при 175 градусах около часа. Подавайте блюдо в горячем виде. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем и грибами в духовке

Макароны с фаршем и грибами в духовке – блюдо, приготовление которого не займет много времени, но его вкус вы запомните надолго и захотите приготовить его еще не раз. И не нужно быть страстным поклонником макарон, чтобы действительно оценить его по достоинству.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Макароны – 300 гр.

Молоко – 100 мл.

Сыр твердый – 200 гр.

Фарш куриный – 300 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Грибы – 200 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Яйца куриные – 3 шт.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Зелень – для декора.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сварите макароны по инструкции, указанной на упаковке. Также подойдут и вчерашние вареные макароны.

Шаг 2. Грибы вместе с репчатым луком измельчите в блендере.

Шаг 3. Смесь из грибов и лука обжарьте на сковороде с растительным маслом в течение 10 минут.

Шаг 4. Добавьте к зажарке фарш, перемешайте и тушите до полного выпаривания жидкости. Посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 5. В миску разбейте куриные яйца. Смешайте их с молоком, посолите и приправьте. Для вкуса и аромата можно добавить молотый мускатный орех.

Шаг 6. В жаропрочную форму выложите первый слой из половины вареных макарон.

Шаг 7. Далее положите слой из зажарки с грибами и фаршем.

Шаг 8. Накройте начинку оставшимися вареными макаронами, залейте молочной смесью и посыпьте тертым на терке сыром.

Шаг 9. Запекайте блюдо в духовке при 200 градусах в течение получаса. Макароны с фаршем и грибами подавайте в горячем виде. До подачи, украсьте блюдо свежей зеленью. Приятного аппетита!

Макароны ракушки с фаршем в духовке

Макароны ракушки с фаршем в духовке – вкусный и яркий ужин для всей семьи. Рецепт несложный, но весьма оригинальный. Вам потребуются крупные макароны-ракушки из твердых сортов пшеницы. Такие изделия не развариваются и отлично держат форму.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Фарш – 200 гр.

Макароны ракушки – 14 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Морковка – 1 шт.

Приправы – по вкусу.

Сыр твердый – 100 гр.

Сливки – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые продукты указаны в списке.

Шаг 2. Макароны отварите в подсоленной воде до состояния полуготовности.

Шаг 3. Очистите и помойте репчатый лук и морковку. Измельчите овощи и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш, посолите, приправьте и продолжайте жарить, пока фарш не изменит цвет.

Шаг 4. Ракушки нафаршируйте смесью овощей и фарша. Заготовки выложите в жаропрочную форму.

Шаг 5. Залейте фаршированные макароны сливками и посыпьте тертым сыром.

Шаг 6. Запекайте блюдо в духовке в течение 15 минут. Макароны ракушки с фаршем подавайте в горячем виде со свежими или маринованными овощами. Приятного аппетита!

Запеканка из макарон с фаршем и помидорами в духовке

Запеканка из макарон с фаршем и помидорами в духовке – быстрое и изысканное блюдо, для великолепного обеда или ужина в кругу семьи. Вам не придется долго стоять у плиты и к тому же, запеченные блюда куда вкуснее и полезнее. Отвечает за гармоничный вкус – сочетание помидоров, кинзы и чеснока.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 250 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Макароны – 300 гр.

Кинза – 0,5 пучка.

Чеснок – 2 зуб.

Помидоры небольшие – 3 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте помидоры, свежую кинзу, зубчики чеснока очистите от шелухи. Подготовьте необходимое количество фарша и макарон.

Шаг 2. Сначала сварите макароны в двух литрах воды. Выкладывайте макароны в кипяток и варите в течение 8-9 минут. Также заранее включите духовку и прогрейте ее до 180 градусов.

Шаг 3. Готовые макароны откиньте на дуршлаг и добавьте к ним сливочное масло. Немного масла отложите для смазывания формы.

Шаг 4. Чеснок и кинзу порубите ножом и выложите в кастрюлю к макаронам, перемешайте.

Шаг 5. Помидоры нарежьте кубиками и также добавьте к макаронам.

Шаг 6. Далее выложите в кастрюлю мясной фарш, разбейте куриные яйца, добавьте соль и специи по вкусу. Массу хорошо перемешайте.

Шаг 7. Выложите содержимое кастрюли в форму и разровняйте массу. Посыпьте заготовку тертым сыром. Отправьте форму в духовку и запекайте блюдо в течение 35-40 минут.

Шаг 8. Готовую запеканку из макарон с фаршем и помидорами немного остудите, разделите на порции и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Макароны по-флотски в духовке

Макароны по-флотски в духовке – прекрасное бюджетное блюдо для повседневного меню. Макароны запекаются вместе с фаршем и пропитываются мясным вкусом и ароматами специй. К тому же, румяная сырная корочка дополняет блюдо и делает его еще более аппетитным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Макароны – 200 гр.

Морковка – 50 гр.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Чеснок – 3 зуб.

Лук репчатый – 60 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Вода горячая – 400 мл.

Укроп – для украшения.

Сыр твердый – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все продукты, которые указаны в рецепте. Фарш можно взять из любого мяса, которое вам больше нравится.

Шаг 2. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук и обжарьте его на растительном масле.

Шаг 3. Очищенную морковку натрите на мелкой терке и добавьте на сковороду к луку, перемешайте и жарьте в течение 7 минут на среднем огне.

Шаг 4. Далее выложите на сковороду фарш, добавьте сушеный базилик, четверть чайной ложки соли и щепотку молотого перца, перемешайте и готовьте в течение 3 минут. Фарш должен посветлеть.

Шаг 5. После этого добавьте в зажарку томатную пасту и сметану, перемешайте и жарьте еще 3 минуты.

Шаг 6. В жаропрочную форму выложите обжаренный фарш.

Шаг 7. Влейте горячую воду и высыпьте оставшуюся соль и молотый перец.

Шаг 8. Высыпьте в форму макароны, перемешайте их с фаршем и овощами.

Шаг 9. Чесночные зубчики натрите на мелкой терке и добавьте в заготовку, перемешайте ее.

Шаг 10. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 35 минут.

Шаг 11. Извлеките форму с макаронами из духовки. Сыр натрите на мелкой терке и посыпьте им блюдо. Верните форму в духовку на 5-10 минут.

Шаг 12. Украсьте макароны по-флотски веточками свежего укропа и можно подавать блюдо на стол. Приятного аппетита!

Ленивая запеканка из сырых макарон без варки с фаршем

Ленивая запеканка из сырых макарон без варки с фаршем – максимально простое блюдо, которое точно досыта накормит всю семью. К тому же блюдо всегда можно дополнить разнообразными соусами или овощами, тогда ваш прием пищи будет еще вкуснее и более сбалансированным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Макароны – 200 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное без запаха – для жарки + для смазывания формы

Помидоры, консервированные в собственном соку/свежие – 200 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

Молоко – 500 мл.

Мука пшеничная – 50 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовление запеканки начинается с соуса. В сотейнике растопите сливочное масло.

Шаг 2. К топленому маслу высыпьте просеянную муку, перемешайте лопаткой и немного обжарьте массу.

Шаг 3. Влейте в кастрюлю молоко и сразу перемешивайте, чтобы масса стала однородной и не осталось комков.

Шаг 4. В соус добавьте соль и перец, перемешайте и продолжайте нагревать, чтобы масса загустела.

Шаг 5. Очистите от шелухи лук и мелко нарежьте. Затем обжарьте его на растительном масле до прозрачности.

Шаг 6. К пассерованному луку добавьте фарш, посолите, приправьте и продолжайте жарить все вместе 5-7 минут, помешивая.

Шаг 7. Затем к зажарке добавьте помидоры в собственном соку, перемешайте и немного обжарьте.

Шаг 8. Далее возьмите жаропрочную форму, смажьте ее растительным маслом. Сначала выложите сырые макароны равномерным слоем. По макаронному слою распределите половину сливочного соуса.

Шаг 9. Вторым слоем выложите зажарку с мясным фаршем.

Шаг 10. Мясной слой полейте соусом, распределите его по всей площади ложкой.

Шаг 11. Твердый сыр натрите на терке со средними отверстиями. Посыпьте заготовку тертой сырной стружкой.

Шаг 12. Запекайте блюдо в духовке при 170 градусах в течение 30 минут. Ленивую запеканку из сырых макарон без варки с фаршем подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеканка из макарон с фаршем и яйцом в духовке

Запеканка из макарон с фаршем и яйцом в духовке – еще один замечательный рецепт для продуманных хозяек. Такие запеченные блюда имеют целый ряд достоинств: они сытные, простые и не требуют никаких гарниров. Подавать запеканку можно на завтрак, обед и ужин.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый среднего размера – 1 шт.

Вермишель – 350 гр.

Вода – 1 л.

Соль поваренная – по вкусу.

Яйца куриные – 2 шт.

Сметана – 120 гр.

Сыр твердый – 80 гр.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш можно выбирать по своему вкусу. головку репчатого лука очистите от шелухи и мелко нарежьте. На сковороде обжарьте на растительном масле фарш и измельченную луковицу.

Шаг 2. В процессе жарки фарш и лук посолите и готовьте в течение 20-25 минут.

Шаг 3. Параллельно с жаркой фарша отварите в литре воды вермишель. Воду посолите по вкусу. Готовые макароны промойте холодной водой.

Шаг 4. В миске смешайте сметану и куриные яйца. Смесь посолите и приправьте перцем.

Шаг 5. Затем смешайте фарш, вермишель и сметанную заливку.

Шаг 6. Полученную массу выложите в жаропрочную форму, разровняйте ее и посыпьте тертым сыром.

Шаг 7. Готовьте запеканку в духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут. Она получается сочной и румяной. Перед тем, как подать блюдо, немного остудите его и разрежьте на порции. Приятного аппетита!