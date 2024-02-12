ГлавнаяРецептыВы сразу почувствуете весну: готовим знаменитое спагетти путтанеска Вы сразу почувствуете весну: готовим знаменитое спагетти путтанеска На чтение: 2 минуты Итальянская кухня – это всегда о легкости и ожидании тепла. Если привычных блюд готовить не хочется, всегда можно выбрать другие опции. FOOD AND DRINKS Спагетти путтанеска – это еще один классический представитель итальянской кухни. Интересно, что широкой популярности вне Италии этот рецепт не получил, однако зря, ведь блюдо не только вкусное, но и очень сытное. Интересно Дешевле лосося, но вкусом не уступит: особый рецепт хека Рецепт спагетти путтанеска Время: 30 – 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – оливковое масло – 3 столовые ложки; – красный лук – 1, мелко нарезанный; – чеснок – 6 зубчиков (мелко нарезаем); – сушеные хлопья чили – 1/2 чайной ложки; – филе анчоусов в масле – 12, мелко нарезанных; – каперсы без воды – 2 столовые ложки; – черные оливки без косточек – 100 грамм, мелко нарезаем; – помидоры черри – 800 грамм (600 грамм нарезаем на половинки, остальные – на четвертинки); – спагетти – 500 грамм; – горсть нарезанной петрушки; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Масло разогреваем в большой сковороде на среднем огне. Добавляем лук и жарим 5 – 8 минут, пока он не станет мягким. Добавляем на сковородку чеснок, хлопья чили и анчоусы. Готовим еще 2 – 3 минуты. Добавляем каперсы и помидоры, которые разрезаны пополам. Готовим 8 минут или до момента, пока помидоры не начнут размягчаться. Пока готовится соус, варим спагетти, но на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Также во время процесса добавляем половник воды из-под спагетти в соус. Еще один держим про запас. Сливаем воду со спагетти, перекладываем их в соус и добавляем еще немного воды. Готовим 3 – 4 минуты, добавляем петрушку. Солим и перчим (стоит учесть, что анчоусы хорошо соленые). Подаем пасту в подогретых мисках с пармезаном. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями