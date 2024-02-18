Панкейки на кефире – это небольшие круглые «оладушки», которые жарят на сухой сковороде, не смазывая и не поливая поверхность растительным жиром. Принято относить это кушанье к американской кухне, там панкейки готовят практически в каждом доме на завтрак, потому как для готовки требуется всего лишь несколько ингредиентов и совсем немного свободного времени. Для того чтобы блинчики получилась пышными и мягкими, состав следует дополнять разрыхлителем теста либо содой. Всыпав немного этих ингредиентов, текстура панкейков получается воздушной и пористой, что отлично подходит к чашечке ароматного чая или кофе, особенно в начале дня.

Классические пышные панкейки на кефире на сковороде

Классические пышные панкейки на кефире на сковороде – это вкусное и очень простое в приготовлении кушанье, которое скрасит любое чаепитие либо станет для вас сбалансированным и ароматным перекусом или полдником. Подавать панкейки рекомендуется в теплом виде, полив медом.

Ингредиенты –+2 порц.

Яйцо куриное 1 шт.

Кефир ½ ст.

Сода пищевая ½ ч.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Масло растительное 3 ст.л.

Мука ½ ст.

Шаги 15 мин.

Как приготовить пышные панкейки на кефире? В глубокую емкость разбиваем яйцо и всыпаем сахар и соду. Вливаем указанное количество кефира. Взбалтываем компоненты при помощи венчика. Добавляем просеянную муку и вводим растительное масло. Замешиваем тесто. Раскаляем сковороду и в центр выливаем две столовых ложки подготовленной массы. Обжариваем около 30 секунд с одной стороны, переворачиваем и готовим со второй стороны. Панкейки на кефире готовы! Складываем их друг на друга и в теплом виде подаем. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на кефире с разрыхлителем

Пышные панкейки на кефире с разрыхлителем – это западный аналог привычных для нас оладий, однако, для жарки которых вам не потребуется ни капли растительного масла, так как оно уже присутствует в составе, но совсем в небольшом количестве. Побалуйте себя в начале дня!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кефир – 220 мл.

Мука – 120 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир подогреваем до теплого состояния и смешиваем с куриным яйцом, растительным маслом, сахарным песком и солью.

Шаг 2. Объединяем соду, разрыхлитель и просеянную муку – вмешиваем в кефирно-яичную смесь.

Шаг 3. Консистенция получается такая же, как и при приготовлении оладушек.

Шаг 4. В центр разогретой сухой сковородки выкладываем полторы-две столовые ложки теста и жарим до появления пузырьков, переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны.

Шаг 5. Кушанье красиво сервируем и начинаем дегустацию. Приятного аппетита!

Панкейки на кефире на сухой сковороде без масла

Панкейки на кефире на сухой сковороде без масла готовятся очень просто и быстро, а значит, отлично подходят для утреннего приема пищи, т.е. завтрака, особенно, если дополнить кушанье такими ингредиентами, как свежие ягоды, варенье, сгущенка либо пчелиный мед.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10-12 шт.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир комнатной температуры перемешиваем с содой и даем настояться в течение 5 минут.

Шаг 2. Не теряя времени, в миску разбиваем яйцо и всыпаем сахар.

Шаг 3. Пробиваем ингредиенты венчиками миксера до пышности и изменения цвета.

Шаг 4. Соединяем компоненты и вводим просеянную муку.

Шаг 5. Добавляем подсолнечное масло и активно перемешиваем, пока не останется комочков.

Шаг 6. Распределяем немного теста в центре горячей сковородки и жарим по 40-60 секунд с двух сторон.

Шаг 7. Выкладываем панкейки на сервировочное блюдо и трапезничаем. Приятного аппетита!

Банановые панкейки на кефире

Банановые панкейки на кефире – это вкусный десерт на скорую руку, попробовав который однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, но здесь удивляться нечему. Панкейки поражают своей мягкой и тающей во рту текстурой, перед которой невозможно устоять даже при соблюдении диеты.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Бананы – 2 шт.

Кефир – 280 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Мука – 210 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Компоненты, перечисленные в списке, выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Для того чтобы погасить соду, смешиваем ее с кефиром и настаиваем 5 минут.

Шаг 3. По истечении указанного времени добавляем ломтики фруктовой мякоти, сахарный песок и яйцо.

Шаг 4. Взбиваем составляющие в пышную пену, вооружившись погружным блендером.

Шаг 5. Вводим просеянную муку, разрыхлитель, соль и замешиваем тесто.

Шаг 6. Добавляем растительное масло и активно перемешиваем до однородности.

Шаг 7. Выпекаем панкейки на сухой сковороде с двух сторон по 60-90 секунд (нагрев не должен быть сильным).

Шаг 8. Ароматный десерт подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Панкейки на кефире без яиц на сковороде

Панкейки на кефире без яиц на сковороде – это американская вариация наших оладушек либо блинчиков, которые жарятся без добавления масла и подаются к столу, сложенные стопочкой и щедро политые различными топпингами. Если вы не знаете, что приготовить к завтраку, то возьмите этот рецепт себе на заметку!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Кефир – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В кефир комнатной температуры вмешиваем сахар, соль и соду – даем пару минут постоять.

Шаг 3. Примерно через 10 минут добавляем в состав просеянную муку и растительное масло, активно перемешиваем и оставляем в покое еще на 10 минут.

Шаг 4. Готовим панкейки на сухой горячей сковороде до появления пузырьков на поверхности, переворачиваем лопаткой и даем подрумяниться со второй стороны.

Шаг 5. Готовое лакомство укладываем стопочкой и украшаем так, как нам хочется. Приятного аппетита!

Шоколадные панкейки на кефире с какао

Шоколадные панкейки на кефире с какао – это вкусное угощение на скорую руку, для приготовления которого вам потребуются только те компоненты, которые обычно есть в наличии абсолютно в каждом доме. Сладость и количество какао-порошка можно регулировать самостоятельно.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кефир – 400 мл.

Яйцо – 2 шт.

Масло подсолнечное – 6 ст.л.

Соль – 1 щепотка

Мука – 200 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Какао-порошок – 3 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус 9% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца разбиваем в тарелку и расколачиваем венчиком с кефиром комнатной температуры, солью и сахаром.

Шаг 2. Всыпаем какао-порошок и порциями вводим просеянную муку, замешав однородный состав, подливаем подсолнечное масло и добавляем гашеную соду – взбиваем миксером.

Шаг 3. Столовой ложкой выливаем тесто на горячую сковородку и дожидаемся, пока на поверхности не появится множество пузырьков воздуха.

Шаг 4. Поддеваем лопаткой, переворачиваем и обжариваем еще 30-40 секунд со второй стороны.

Шаг 5. Кушанье сервируем и дополняем сгущенкой, вареньем либо нутеллой. Приятного чаепития!

Панкейки на кефире с яблоками

Панкейки на кефире с яблоками – это быстрый десерт, который отлично подходит для плотного семейного завтрака или же сытного перекуса, который удобно брать с собой на работу или учебу, потому как кушанье не утрачивает своих вкусовых качеств даже после полного остывания. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Кефир – 450 мл.

Яйцо крупное – 2 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Мука – 300 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель теста – 0,66 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Яблоко – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растопленное и остывшее сливочное масло объединяем с куриными яйцами, солью и сахаром-песком, и ванильным сахаром.

Шаг 2. В яичную смесь выливаем порцию кефира.

Шаг 3. Перемешиваем просеянную муку с разрыхлителем теста и содой, горстями всыпаем в основной состав и замешиваем тесто.

Шаг 4. Дополняем состав тертой фруктовой мякотью и приступаем к жарке: столовой ложкой распределяем тесто в сковороде и готовим по 40 секунд с каждой стороны.

Шаг 5. Красиво выкладываем на тарелку и трапезничаем. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на кефире с содой

Пышные панкейки на кефире с содой – это необычные оладушки, которые поражают своей пышностью и мягкой текстурой, которая в буквальном смысле слова тает во рту. Приготовьте такое кушанье к семейной трапезе и ваши домочадцы не только скажут вам спасибо, но и попросят добавки!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Мука – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу с высокими бортиками разбиваем одно куриное яйцо.

Шаг 2. Вливаем пол-литра кисломолочного продукта.

Шаг 3. Добавляем соду.

Шаг 4. Активно работаем венчиком до объединения всех компонентов.

Шаг 5. Солим и добавляем сахар.

Шаг 6. Вводим просеянную муку и замешиваем гладкое тесто.

Шаг 7. Раскаляем сковородку с антипригарным покрытием и жарим панкейки с двух сторон до румяности.

Шаг 8. Выкладываем на сервировочное блюдо и подаем. Приятного аппетита!

ПП панкейки на кефире в домашних условиях

ПП панкейки на кефире в домашних условиях – это блюдо, которое идеально подходит для тех людей, кто следит за своей фигурой и питанием. Для приготовления нам потребуется всего лишь 5 компонентов, и в составе вы не обнаружите растительных жиров и сахаров.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Кефир обезжиренный – 1 ст.

Мука рисовая – 5 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые потребуются нам для приготовления выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. В миску выливаем кефир, следом отправляем соду и соль – активно взбалтываем.

Шаг 3. Вмешиваем одно куриное яйцо.

Шаг 4. Всыпаем рисовую муку и замешиваем тесто.

Шаг 5. Состав оставляем на 5-10 минут для насыщения кислородом и активации реакции соды с кефиром.

Шаг 6. Столовой ложкой выкладываем массу на разогретую сковородку и подрумяниваем с одной и со второй стороны.

Шаг 7. Аппетитные панкейки укладываем стопкой и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Панкейки с рисовой мукой на кефире

Панкейки с рисовой мукой на кефире – это не только очень вкусное и ароматное блюдо, но еще и полезное, подходящее для тех, кто придерживается принципов правильного питания. При использовании рисовой муки вместо пшеничной, значительно снижается гликемический индекс, что положительно влияет на обмен веществ.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 120 гр.

Кефир – 180 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 30 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За полчаса до начала готовки достаем из холодильной камеры кефир и яйцо, отмеряем нужное количество сыпучих компонентов.

Шаг 2. Яйцо растираем с сахарным песком.

Шаг 3. Вливаем кефир и перемешиваем.

Шаг 4. В ту же емкость просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем.

Шаг 5. Замешиваем тесто.

Шаг 6. Столовой ложкой формируем панкейки в сковороде, жарим на умеренном пламени с двух сторон по 2-3 минуты.

Шаг 7. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!