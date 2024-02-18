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Бисквитный пирог с начинкой. Готовлю 3 раза в неделю: быстрый рецепт из хороших продуктов

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Бисквитный пирог с начинкой. Готовлю 3 раза в неделю: быстрый рецепт из хороших продуктов

Пироги — это не только сытный вид выпечки с начинкой в виде картошки или мяса. Пироги могут быть десертом, причем весьма необычным. Важно уметь правильно подать выпечку в виде пирога, тогда она станет незаменимой частью чаепития.

Первые сладкие пироги стали готовить с яблоками, так как данный фрукт был распространен на территории всей Европы. Позднее люди начали готовить пироги с ягодами. Получились сладкие пироги, которые вполне уживались на столе с сытными мясными.

Сейчас есть возможность приготовить пирог, максимально похожий на десерт. Расскажем, как сделать бисквитный пирог с начинкой.

Ингредиенты для бисквитного пирога:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • растительное масло — ст.л.;
  • мука — 3 ст.л.;
  • разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • персики — 200 г;
  • творожный сыр — 200 г;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • ванилин — 1,5 г;
  • сливки — 33% — 100 мл.

Приготовление для бисквитного пирога:

Делим яйца на желтки и белки. К белкам высыпаем соль и взбиваем миксером до белой пышной устойчивой пены.

Постепенно в белки высыпаем сахар, продолжаем взбивать миксером. К желткам вливаем растительное масло и тоже взбиваем.

Смешиваем желтки и белки лопаткой.

Бисквитный пирог с начинкой. Готовлю 3 раза в неделю: быстрый рецепт из хороших продуктов

Просеиваем в несколько частей в смесь муку и разрыхлитель, аккуратно замешиваем тесто для бисквита.

Выкладываем тесто в форму для выпечки, застилаем дно пергаментом. Выпекаем пирог при 180 градусах 20 минут. Далее делим полученный бисквит на 2 коржа.

Бисквитный пирог с начинкой. Готовлю 3 раза в неделю: быстрый рецепт из хороших продуктов

Для начинки нарезаем мелко персики. В миске смешиваем творожный сыр с сахарной пудрой, ванилином и сливками, взбиваем до состояния крема.

Смешиваем крем с персиками, выкладываем на поверхность одного из коржей.

Бисквитный пирог с начинкой. Готовлю 3 раза в неделю: быстрый рецепт из хороших продуктов

Вторым коржом накрываем начинку.

Бисквитный пирог с начинкой. Готовлю 3 раза в неделю: быстрый рецепт из хороших продуктов

Можно по желанию посыпать пирог сахарной пудрой.

Бисквитный пирог с начинкой. Готовлю 3 раза в неделю: быстрый рецепт из хороших продуктов

Сделать начинку рекомендуем не только с персиками, но и с другими фруктами, ягодами.

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