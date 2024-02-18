Бисквитный пирог с начинкой. Готовлю 3 раза в неделю: быстрый рецепт из хороших продуктов

Пироги — это не только сытный вид выпечки с начинкой в виде картошки или мяса. Пироги могут быть десертом, причем весьма необычным. Важно уметь правильно подать выпечку в виде пирога, тогда она станет незаменимой частью чаепития.
Первые сладкие пироги стали готовить с яблоками, так как данный фрукт был распространен на территории всей Европы. Позднее люди начали готовить пироги с ягодами. Получились сладкие пироги, которые вполне уживались на столе с сытными мясными.
Сейчас есть возможность приготовить пирог, максимально похожий на десерт. Расскажем, как сделать бисквитный пирог с начинкой.
Ингредиенты для бисквитного пирога:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 3 ст.л.;
- растительное масло — ст.л.;
- мука — 3 ст.л.;
- разрыхлитель — ½ ч.л.;
- персики — 200 г;
- творожный сыр — 200 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- ванилин — 1,5 г;
- сливки — 33% — 100 мл.
Приготовление для бисквитного пирога:
Делим яйца на желтки и белки. К белкам высыпаем соль и взбиваем миксером до белой пышной устойчивой пены.
Постепенно в белки высыпаем сахар, продолжаем взбивать миксером. К желткам вливаем растительное масло и тоже взбиваем.
Смешиваем желтки и белки лопаткой.
Просеиваем в несколько частей в смесь муку и разрыхлитель, аккуратно замешиваем тесто для бисквита.
Выкладываем тесто в форму для выпечки, застилаем дно пергаментом. Выпекаем пирог при 180 градусах 20 минут. Далее делим полученный бисквит на 2 коржа.
Для начинки нарезаем мелко персики. В миске смешиваем творожный сыр с сахарной пудрой, ванилином и сливками, взбиваем до состояния крема.
Смешиваем крем с персиками, выкладываем на поверхность одного из коржей.
Вторым коржом накрываем начинку.
Можно по желанию посыпать пирог сахарной пудрой.
Сделать начинку рекомендуем не только с персиками, но и с другими фруктами, ягодами.