Паровые куриные котлеты: диета может быть очень вкусной (фото)

Чтобы узнать, что паровые котлеты уже готовы, нажмите на них. Если выходит жидкость, в которой нет какого-то конкретного цвета, то блюдо готово к употреблению.
Нежное, диетическое и сочное блюдо — это результат приготовления продуктов на пару. Готовить котлеты очень легко, а вкус восхитит всю вашу семью. Попробуйте! А за рецепт поблагодарим кулинаров с сайта LifeStyle.Сьогодні.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 800 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- соль и паприка — по вкусу;
- манная крупа — 1 ст. л.;
- вода — 1 стакан.
В куриный фарш добавьте мелко нарезанный лук, натертую морковь, соль, яйцо и перемешайте. Затем добавьте манную крупу, паприку и хорошо вымешайте массу.
Столовой ложкой набирайте фарш и формируйте круглые или длинненькие котлеты. В пароварку налейте воду и установите время приготовления 30 минут.
Котлеты выложите в контейнер пароварки и поместите его в саму пароварку. Готовьте до окончания установленного режима. Сочные куриные котлеты на пару готовы!
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