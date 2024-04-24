ГлавнаяРецептыЕго можно подать по-новому: как интересно приготовить салат из пекинской капусты Его можно подать по-новому: как интересно приготовить салат из пекинской капусты На чтение: 1 минута Пекинская капуста – один из самых популярных ингредиентов для салатов. Обычно этим блюдом не удивишь, но попробовать можно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат из пекинской капусты умеют готовить все. Этот овощ прекрасно сочетается с любыми другими, что делает его идеальным выбором на каждый день. Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Не обязательно готовить «легкий» вариант – мясо и картофель превратят этот салат в полноценный ужин. Рецепт салата из пекинской капусты Время: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 200 грамм ветчины; – 200 грамм салями; – 1 пекинская капуста; – 2 помидора; – 1 банка кукурузы; – 1 пачка картофельной соломки; – соль и майонез – по вкусу. Приготовление: Капусту рубим, колбасу нарезаем соломкой, а помидоры – по своему усмотрению. Все ингредиенты перекладываем в отдельную глубокую миску и добавляем остальные. Заправляем майонезом и подаем к столу. Приятного аппетита! Это очень вкусно: крабовый салат с оригинальной заправкой. Поделитесь с друзьями