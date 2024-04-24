Это блюдо греческой кухни сводит всех с ума. Сочные фаршированные перцы с сыром фета

Греческая кухня — одна из самых ярких и самобытных в мире. Она формировалась на протяжении веков под влиянием различных культур и традиций, но сохранила свою уникальность и неповторимый вкус. Греческая кухня славится своими разнообразными блюдами, приготовленными из свежих и качественных продуктов. Здесь можно найти всё: от лёгких закусок и салатов до сытных мясных и рыбных блюд. Греческие повара используют оливковое масло, свежие овощи, травы и специи, чтобы создать неповторимые вкусовые сочетания.

Познакомимся с одним из актуальных блюд греческой кухни — фаршированные перцы с сыром Фета.

Ингредиенты:

красный перец — 5 шт.;

греческий сыр фета — 400 г;

сыр грюйер — 70 г;

йогурт — 200 г;

помидор — шт.;

оливковое масло;

чеснок — 1 зубчик;

перец — щепотка;

листья мяты — 5 шт.;

петрушка — пучок;

орегано — щепотка.

Приготовление фаршированных перцев с фета:

Делаем небольшой надрез вдоль буквой “Т” поперек красных перцев, удаляем аккуратно внутренности. Разминаем сыр Фета, натираем к нему на мелкой терке сыр грюйер.

Кладем к сырам йогурт, перемешиваем. Нарезаем маленьким кубиком помидор, шинкуем петрушку, пропускаем через пресс зубчик чеснока, добавляем ингредиенты к сыру.

Вливаем к сырам оливковое масло, перчим и тщательно перемешиваем.

Фаршируем перцы сырной начинкой, кладем в форму для запекания, поливаем оливковым маслом.

Посыпаем перцы орегано и запекаем при 200 градусах 45-50 минут.

Украсить фаршированные перцы можно зеленью, например, петрушкой. Получается отличное сочное блюдо греческой кухни.