Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить помидоры на сковороде с чесноком жареные. Помидоры выбирайте плотные, твёрдые, чтобы при жарке они не расползались. Хорошо подойдет сорт сливка. Из специй также можно добавить острый молотый перец. Подавать закуску можно с любым гарниром или хрустящими тостами.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Орегано По вкусу (сушеный)

Количество порций 2

Калорийность

123 ккал

Калорийность

0 г

Белки

12 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Помидоры на сковороде с чесноком жареные»

Подготовьте все ингредиенты.

Чеснок очистите от шелухи и порежьте на тонкие пластины.

Помидоры помойте, обсушите и порежьте кружочками толщиной около 2 см.

Разогрейте сковороду на огне чуть выше среднего, влейте растительное масло. Выложите помидоры и жарьте их 2-3 минуты.

Убавьте температуру. Помидоры приправьте солью, молотым черным перцем и орегано, добавьте чеснок.

Аккуратно переверните помидоры и жарьте на средне-низком огне, пока чеснок не приобретет золотистый цвет.

Перед подачей помидоры можно посыпать мелко порубленной зеленью. Помидоры на сковороде с чесноком жареные готовы, приятного вам аппетита!