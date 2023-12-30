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Помидоры на сковороде с чесноком жареные

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Помидоры на сковороде с чесноком жареные

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить помидоры на сковороде с чесноком жареные. Помидоры выбирайте плотные, твёрдые, чтобы при жарке они не расползались. Хорошо подойдет сорт сливка. Из специй также можно добавить острый молотый перец. Подавать закуску можно с любым гарниром или хрустящими тостами.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 2 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Орегано По вкусу (сушеный)

Количество порций 2

Калорийность

123 ккал

Калорийность

0 г

Белки

12 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Помидоры на сковороде с чесноком жареные»

Помидоры на сковороде с чесноком жареные

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры на сковороде с чесноком жареные

Чеснок очистите от шелухи и порежьте на тонкие пластины.

Помидоры на сковороде с чесноком жареные

Помидоры помойте, обсушите и порежьте кружочками толщиной около 2 см.

Помидоры на сковороде с чесноком жареные

Разогрейте сковороду на огне чуть выше среднего, влейте растительное масло. Выложите помидоры и жарьте их 2-3 минуты.

Помидоры на сковороде с чесноком жареные

Убавьте температуру. Помидоры приправьте солью, молотым черным перцем и орегано, добавьте чеснок.

Помидоры на сковороде с чесноком жареные

Аккуратно переверните помидоры и жарьте на средне-низком огне, пока чеснок не приобретет золотистый цвет.

Помидоры на сковороде с чесноком жареные

Перед подачей помидоры можно посыпать мелко порубленной зеленью. Помидоры на сковороде с чесноком жареные готовы, приятного вам аппетита!

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