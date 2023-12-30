Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить помидоры на сковороде с чесноком жареные. Помидоры выбирайте плотные, твёрдые, чтобы при жарке они не расползались. Хорошо подойдет сорт сливка. Из специй также можно добавить острый молотый перец. Подавать закуску можно с любым гарниром или хрустящими тостами.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Орегано По вкусу (сушеный)
Количество порций 2
Калорийность
123 ккал
Калорийность
0 г
Белки
12 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Помидоры на сковороде с чесноком жареные»
Подготовьте все ингредиенты.
Чеснок очистите от шелухи и порежьте на тонкие пластины.
Помидоры помойте, обсушите и порежьте кружочками толщиной около 2 см.
Разогрейте сковороду на огне чуть выше среднего, влейте растительное масло. Выложите помидоры и жарьте их 2-3 минуты.
Убавьте температуру. Помидоры приправьте солью, молотым черным перцем и орегано, добавьте чеснок.
Аккуратно переверните помидоры и жарьте на средне-низком огне, пока чеснок не приобретет золотистый цвет.
Перед подачей помидоры можно посыпать мелко порубленной зеленью. Помидоры на сковороде с чесноком жареные готовы, приятного вам аппетита!