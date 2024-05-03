Важно знать: какие продукты нельзя класть в пасхальную корзину
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Особый праздник / Фото pexels
А что точно должно быть в корзине
Самая главная гостья корзины – пасха, которая символизирует тело Христа и полноту жизни. Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи.
В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором сокрыта вечная жизнь. Кроме этого, должны быть молочные продукты: творог, сметана или же творожная пасха. Также возьмите хрен, который символизирует силу духа. Из мяса традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.
Это такая вкуснятина: готовим пасхальный пляцок «Кудрявый» по рецепту Дарьи Цвек.