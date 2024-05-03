Важно знать: какие продукты нельзя класть в пасхальную корзину

Приближается светлый праздник Воскресения Христа, одной из устоявшихся традиций является освящение корзины в церкви. Есть блюда, которые следует обязательно поставить в корзину, однако есть продукты, которые нельзя приносить в церковь.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается главным событием церковного календаря, самым древним и важным христианским праздником. Главный церковный праздник – Пасха – в 2024 году будет отмечаться 5 мая. Для того, чтобы праздник прошел идеально, следует точно знать, какие блюда нельзя ставить в корзину.

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Чему не место в корзине

В Пасхальную корзину не разрешается класть любой алкоголь. Однако правила могут варьироваться в разных церквях, поэтому проверьте, допустимо ли ваше вино в корзину у своего священника. Кровяную колбасу также класть нельзя.

Материальные ценности такие как ключи, деньги, кошельки и украшения также запрещены. Также в некоторых церквях не одобряют, когда в корзину кладут нож или даже фрукты.