Нашумевший рецепт салата. Простой в приготовлении, а на вкус потрясающий: готовлю на все праздники

С развитием кулинарии появляется все больше занимательных салатов. От этого увеличивается и длительность приготовления, и стоимость конечного блюда. У современных поваров салаты выглядят как настоящие произведения искусства. Повторять такие рецепты – одно удовольствие.

Однако бывают случаи, когда требуется приготовить большое количество блюд, а времени совсем мало. Например, когда нужно заполнить вкусностями праздничный стол. Как раз для таких случаев придумали быстрые салаты.

Сегодня мы расскажем об одном из них. Для него вам не потребуется варить картофель или морковь, все быстро и просто.

Ингредиенты для салата:

яйца — 3 шт.;

карбонад — 150 г;

сыр — 120 г;

консервированная кукуруза — 120 г;

огурцы — 2 шт.;

красный сладкий перец — шт.;

зеленый лук;

молотый перец;

соль;

майонез.

Приготовление салата:

Мелкой соломкой нарезаем два небольших свежих огурца. Также соломкой нарезаем сладкий перец. Соединяем ингредиенты в салатнице.

Переходим к нарезке карбонада. Режем на небольшие полоски. Сыр натираем на крупной тёрке. Соединяем подготовленные продукты с остальными ингредиентами.

Отвариваем в посуде три куриных яйца и мелко нарезаем. Небольшой пучок зелёного лука с помощью ножниц или ножа подготавливаем для салата. Перекладываем в салатницу.

Открываем консервированную кукурузу и сливаем жидкость. Добавляем кукурузу в салат, солим, перчим и заправляем майонезом по вкусу.

Тщательно перемешиваем.

Салат готов! Он получился ярким и аппетитным. Такое блюдо будет отлично смотреться праздничном столе.