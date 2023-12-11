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Паштет из чечевицы с морковью

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Паштет из чечевицы с морковью

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить паштет из чечевицы с морковью. Если хотите сделать постную версию паштета, то замените сливочное масло на растительное или рафинированное кокосовое. Вместо грецких орехов можно использовать кешью или подсолнечные семечки. Благодаря высокому содержанию белка в чечевице, паштет хорошо насыщает! Он идеально будет сочетаться с хрустящими хлебцами.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица Блюдо: Закуски / Паштеты

Состав / Ингредиенты:

  • Чечевица красная 100 Грамм
  • Вода 200 Грамм
  • Орехи грецкие 50 Грамм
  • Масло сливочнoe 25 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Паприка (молотая) 1/2 Чайных ложки
  • Хмели-сунели 1/3 Чайных ложки
  • Паприка копченая молотая 1/3 Чайных ложки
  • Масло растительное 10 Миллилитров (Для жарки)

Количество порций 4

Калорийность

196 ккал

Калорийность

2 г

Белки

17 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паштет из чечевицы с морковью»

Паштет из чечевицы с морковью

Подготовьте все ингредиенты.

Паштет из чечевицы с морковью

Чечевицу промойте, переложите в кастрюлю, залейте чистой водой. Доведите до кипения, варите на небольшом огне под крышкой около 25 минут.

Паштет из чечевицы с морковью

Морковь очистите от кожуры, натрите на терке. Обжарьте с небольшим количеством растительного масла в сковороде до золотистого цвета.

Паштет из чечевицы с морковью

Грецкие орехи подсушите в духовке, затем крупно порубите.

Паштет из чечевицы с морковью

Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Переложите паштет в баночку и уберите в холодильник на 1 час, чтобы он немного застыл.

Паштет из чечевицы с морковью

Паштет из чечевицы с морковью готов, приятного вам аппетита!

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