Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить паштет из чечевицы с морковью. Если хотите сделать постную версию паштета, то замените сливочное масло на растительное или рафинированное кокосовое. Вместо грецких орехов можно использовать кешью или подсолнечные семечки. Благодаря высокому содержанию белка в чечевице, паштет хорошо насыщает! Он идеально будет сочетаться с хрустящими хлебцами.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица Блюдо: Закуски / Паштеты

Состав / Ингредиенты:

Чечевица красная 100 Грамм

Вода 200 Грамм

Орехи грецкие 50 Грамм

Масло сливочнoe 25 Грамм

Морковь 1 Штука

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Паприка (молотая) 1/2 Чайных ложки

Хмели-сунели 1/3 Чайных ложки

Паприка копченая молотая 1/3 Чайных ложки

Масло растительное 10 Миллилитров (Для жарки)

Количество порций 4

Калорийность

196 ккал

Калорийность

2 г

Белки

17 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паштет из чечевицы с морковью»

Подготовьте все ингредиенты.

Чечевицу промойте, переложите в кастрюлю, залейте чистой водой. Доведите до кипения, варите на небольшом огне под крышкой около 25 минут.

Морковь очистите от кожуры, натрите на терке. Обжарьте с небольшим количеством растительного масла в сковороде до золотистого цвета.

Грецкие орехи подсушите в духовке, затем крупно порубите.

Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Переложите паштет в баночку и уберите в холодильник на 1 час, чтобы он немного застыл.

Паштет из чечевицы с морковью готов, приятного вам аппетита!