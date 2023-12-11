Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить паштет из чечевицы с морковью. Если хотите сделать постную версию паштета, то замените сливочное масло на растительное или рафинированное кокосовое. Вместо грецких орехов можно использовать кешью или подсолнечные семечки. Благодаря высокому содержанию белка в чечевице, паштет хорошо насыщает! Он идеально будет сочетаться с хрустящими хлебцами.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица Блюдо: Закуски / Паштеты
Состав / Ингредиенты:
- Чечевица красная 100 Грамм
- Вода 200 Грамм
- Орехи грецкие 50 Грамм
- Масло сливочнoe 25 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Паприка (молотая) 1/2 Чайных ложки
- Хмели-сунели 1/3 Чайных ложки
- Паприка копченая молотая 1/3 Чайных ложки
- Масло растительное 10 Миллилитров (Для жарки)
Количество порций 4
Калорийность
196 ккал
Калорийность
2 г
Белки
17 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паштет из чечевицы с морковью»
Подготовьте все ингредиенты.
Чечевицу промойте, переложите в кастрюлю, залейте чистой водой. Доведите до кипения, варите на небольшом огне под крышкой около 25 минут.
Морковь очистите от кожуры, натрите на терке. Обжарьте с небольшим количеством растительного масла в сковороде до золотистого цвета.
Грецкие орехи подсушите в духовке, затем крупно порубите.
Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Переложите паштет в баночку и уберите в холодильник на 1 час, чтобы он немного застыл.
Паштет из чечевицы с морковью готов, приятного вам аппетита!