Паштет из фарша на зиму

Из-за отсутствия автоклава многие любители вкусного паштета отказывают себе в удовольствии полакомиться такой домашней вкуснотищей. И делают они это напрасно. Ведь можно закрыть потрясающий паштет из фарша и куриной печени на зиму, не прибегая к использованию автоклава.

Чтобы готовая закуска очень долго смогла простоять, ее следует проварить в течение 5 часов. Важно следить за уровнем воды. Ведь жидкость в течение всего этого времени должна полностью покрывать банки. Только тогда вы сможете наслаждаться фантастически вкусным паштетом очень и очень долго, так как он будет отлично храниться.

Как приготовить паштет из фарша и печени

Перед началом приготовления хорошенько почистите куриную печень. Удалите пленку. Для этого можете ошпарить печень кипящей водой или же поместить ее в горячую воду на несколько минут. После вам будет значительно легче снимать пленку.

Ингредиенты

Свинина2 кг Куриная печень1 кг Сало450 г Лук400 г Морковь400 г Соль3 ч. л. Черный перец (молотый)1 ч. л. Чесночный порошок2 ч. л.

Приготовление

Пропускаем через мясорубку свинину, куриную печень и 350 г сала в одну большую емкость. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Очищаем морковь. Натираем ее на средней терке. Нарезаем 100 г сала мелким кубиком.Разогреваем сковороду. Выкладываем сало и вытапливаем из него жир. Добавляем лук и морковь. Хорошенько всё перемешиваем. Обжариваем овощи в течение нескольких минут. Перемалываем лук с морковью через мясорубку к остальным ингредиентам. Добавляем соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Вливаем 150 мл холодной воды. Перемешиваем всё до однородной массы.Наполняем чистые и сухие банки полученной смесью так, чтобы не было пустот. Плотно закрываем их крышками. Выкладываем банки в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Заливаем емкости водой (жидкость должна их полностью покрыть). Отправляем кастрюлю с банками на огонь. Доводим воду до кипения. Убавляем нагрев. Держим паштет на плите в течение 5 часов, периодически добавляя горячую воду.

Оставьте банки остывать в воде. Затем проверьте, хорошо ли запаяны крышки. После можете переносить баночки с аппетитным домашним паштетом в прохладное место для дальнейшего их хранения.