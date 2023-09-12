Торт, который тает во рту. Намного вкуснее знаменитого Наполеона: дети съели за 5 минут

О первых тортах было известно довольно давно. Это сладкие коржи, которые выпекали в Древнем Риме. Однако, долгое время дальше сладкого хлеба с медом человечество не уходило.

Сравнительно недавно кондитеры научились готовить пышный вкусный крем, который покорил элиту общества. Торты были популярны, как правило, у императоров, дворян и помещиков. Крестьяне и фермеры были далеки от понятия торта.

Сейчас ситуация изменилась, каждый человек может позволить себе торт. При этом, лучше уметь готовить самостоятельно этот вид десерта. Расскажем, как сделать домашний нежный торт к чаю.

Ингредиенты для торта:

яйца — 4 шт.;

сахар — 3 ч. л.;

ванильный экстракт — ч. л.;

разрыхлитель — ч. л.;

кукурузный крахмал — 3 ст. л.;

греческий йогурт — 400 г;

абрикосовое варенье;

тертый кокос;

белый шоколад — плитка.

Приготовление торта:

Разбиваем аккуратно яйца в тарелку, стараемся не задеть желтков. Делим желтки и белки, распределяем в разные тары.

Высыпаем к желткам сахар и ванильный экстракт, взбиваем венчиком до растворения гранул.

Далее взбиваем желтки миксером 3-4 минуты до образования белой массы.

Высыпаем к желткам кукурузный крахмал, перемешиваем венчиком. Добавляем в смесь греческий йогурт, тщательно смешиваем компоненты.

Взбиваем в отдельной миске белки 7-8 минут до пышной пены. Аккуратно вводим белковую пену в основную массу.

Форму для выпечки диаметром 20 см застилаем пергаментом, выкладываем на дно массу из яиц и греческого йогурта.

Выпекаем массу в духовке при 170 градусах 40 минут. Затем снижаем температуру до 140 градусов, выпекаем 20 минут.

После выпекания оставляем бисквит в духовке на 10 минут. При этом нельзя открывать дверцу.

Перекладываем бисквит дном вверх, смазываем поверхность и бока вареньем.

Посыпаем бисквит кокосовой стружкой, верхушку украшаем тертым шоколадом.

В результате мы получаем нежный воздушный домашний торт. Его можно украшать по желанию разными сладостями и фруктами.