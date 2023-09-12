Торт, который тает во рту. Намного вкуснее знаменитого Наполеона: дети съели за 5 минут

О первых тортах было известно довольно давно. Это сладкие коржи, которые выпекали в Древнем Риме. Однако, долгое время дальше сладкого хлеба с медом человечество не уходило.
Сравнительно недавно кондитеры научились готовить пышный вкусный крем, который покорил элиту общества. Торты были популярны, как правило, у императоров, дворян и помещиков. Крестьяне и фермеры были далеки от понятия торта.
Сейчас ситуация изменилась, каждый человек может позволить себе торт. При этом, лучше уметь готовить самостоятельно этот вид десерта. Расскажем, как сделать домашний нежный торт к чаю.
Ингредиенты для торта:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 3 ч. л.;
- ванильный экстракт — ч. л.;
- разрыхлитель — ч. л.;
- кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
- греческий йогурт — 400 г;
- абрикосовое варенье;
- тертый кокос;
- белый шоколад — плитка.
Приготовление торта:
Разбиваем аккуратно яйца в тарелку, стараемся не задеть желтков. Делим желтки и белки, распределяем в разные тары.
Высыпаем к желткам сахар и ванильный экстракт, взбиваем венчиком до растворения гранул.
Далее взбиваем желтки миксером 3-4 минуты до образования белой массы.
Высыпаем к желткам кукурузный крахмал, перемешиваем венчиком. Добавляем в смесь греческий йогурт, тщательно смешиваем компоненты.
Взбиваем в отдельной миске белки 7-8 минут до пышной пены. Аккуратно вводим белковую пену в основную массу.
Форму для выпечки диаметром 20 см застилаем пергаментом, выкладываем на дно массу из яиц и греческого йогурта.
Выпекаем массу в духовке при 170 градусах 40 минут. Затем снижаем температуру до 140 градусов, выпекаем 20 минут.
После выпекания оставляем бисквит в духовке на 10 минут. При этом нельзя открывать дверцу.
Перекладываем бисквит дном вверх, смазываем поверхность и бока вареньем.
Посыпаем бисквит кокосовой стружкой, верхушку украшаем тертым шоколадом.
В результате мы получаем нежный воздушный домашний торт. Его можно украшать по желанию разными сладостями и фруктами.