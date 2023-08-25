Греческий салат классический

Греческий салат – это основа широкой линейки греческих салатов и готовится он из зрелых помидор, свежих огурцов, красного лука, болгарского перца и центрального ингредиента: мягкого рассольного сыра. Эти продукты крупно нарезаются и заправляются оливковым маслом. В этой теме вам предлагаются не менее вкусные варианты с разным сыром и дополнением другими ингредиентами.

Классический греческий салат в домашних условиях

Классический греческий салат в домашних условиях будет у вас вкусной, освежающей и полезной закуской к любому столу, особенно в сезон свежих овощей. Готовится салат просто и быстро. Согласно классике, для салата берутся примерно в одинаковом объеме огурцы, сладкий перец любого цвета, помидоры и маслины. Сыр используется только сорта «Фета», обладающий ярким вкусом и запахом. Заправляется салат качественным оливковым маслом в дополнении с орегано или тимьяном.

Ингредиенты –+6 порц.

Помидоры 4 шт.

Огурец 3 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Лук красный 1 шт.

Сыр Фета 200 гр.

Маслины 1 горсть

Орегано 1 щепотка

Соль 1 щепотка

Масло оливковое 3 ст.л.

Шаги 20 мин.

Классический греческий салат легко можно приготовить по пошаговому рецепту в домашних условиях. Первым делом подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для греческого салата, они должны быть холодными. Овощи промыть и обсушить салфеткой. Крупными кружками нарезать свежие огурцы. Такими же по размеру дольками нарезать помидоры. У болгарского перца удалить семена с перегородками и крупно нарезать. Очищенную красную луковицу нарезать тонкими полукольцами. В салатницу, лучше деревянную, переложить нарезку овощей. Поверх овощей насыпать горсть маслин, не разрезая их. Равномерно полить салат качественным оливковым маслом, которое также влияет на вкус этого блюда. Затем салат посыпать сухим орегано и добавить немного соли. Ложкой эти ингредиенты аккуратно перемешать. Приготовленный классический греческий салат в домашних условиях разложить по порционным салатницам, положить сверху ломтик «Феты», посыпать орегано и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Греческий салат с фетаксой

В греческом салате традиционную «Фету» отлично заменяет слабосоленый сыр «Фетакса» и, хотя это сырный продукт с растительными жирами, а не настоящий сыр, но он очень пластичен, имеет нежный сливочный вкус и хорошо сочетается со всеми ингредиентами салата. В этом рецепте овощи для салата берем в равном количестве и заправим салат тандемом оливкового масла с соком лимона.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Помидоры – 150 гр.

Огурец – 150 гр.

Сладкий перец – 150 гр.

Красный лук – 50 гр.

«Фетакса» – 1 упаковка.

Маслины – 20 шт.

Лимон – 1/3 шт.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Тимьян – 5 веточек.

Масло оливковое – 25 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для салата и их заранее охладите. Затем овощи промойте холодной водой и обсушите салфеткой.

Шаг 2. Огурцы нарежьте полукружками толщиной не менее 3 мм и переложите в салатницу.

Шаг 3. Сладкий перец, можно разного цвета, очистите от семян с плодоножкой, нарежьте крупными кубиками и переложите к огурцам.

Шаг 4. Крупными кусочками любой формы нарежьте помидоры и добавьте к остальным овощам.

Шаг 5. Тонкими полукольцами измельчите очищенную красную луковицу и переложите в салатницу.

Шаг 6. Поверх нарезки овощей насыпьте маслины.

Шаг 7. Для заправки смешайте в пиале оливковое масло с соком 1/3 лимона, щепоткой соли и листьями тимьяна.

Шаг 8. Извлеките из упаковки «Фетаксу», нарежьте средними кубиками и переложите в салатницу. Затем салат полейте приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 9. Приготовленный греческий салат с фетаксой разложите по порционным салатницам, посыпьте черным перцем и сразу сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Домашний греческий салат с брынзой

Домашний греческий салат с брынзой будет у вас хорошим вариантом из линейки греческих салатов. Брынза готовится из приготовленного особым способом коровьего или овечьего молока с последующим созреванием в растворе соли, что придает ей приятный вкус, плотную не крошащуюся текстуру. Эти свойства подходят для дополнения греческого салата. Овощи для салата и количество их берем, как в классическом рецепте. Лук берем белый и маринуем. Заправляем салат смесью оливкового масла с соком лимона и пряными травами.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Брынза – 200 гр.

Помидоры – 200 гр.

Огурец – 200 гр.

Перец сладкий – 200 гр.

Лук белый – 30 гр.

Оливки зеленые – 100 гр.

Сок лимона – 1 ч.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Орегано – 1 щепотка.

Базилик сушеный – 1 щепотка.

Уксус – 1 ч.л.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для салата. Свежесть и хорошее качество овощей и брынзы во многом определяют вкус готового блюда.

Шаг 2. Овощи промойте и салфеткой уберите всю влагу. Очистите луковицу.

Шаг 3. Тонкими кольцами нарежьте луковицу и на 10 минут залейте разведенным в воде уксусом, что удалит горечь овоща.

Шаг 4. За это время крупными кусочками нарежьте огурцы.

Шаг 5. Средними кубиками нарежьте помидоры, для этого салата берите томаты сладких мясистых сортов.

Шаг 6. Такими же по размеру кубиками нарежьте очищенный от семян сладкий перец.

Шаг 7. Брынзу извлеките из упаковки и нарежьте кубиками.

Шаг 8. Для заправки смешайте оливковое масло с соком лимона, пряными травами и солью.

Шаг 9. Нарезку овощей переложите в салатницу, полейте заправкой и перемешайте. Поверх овощей насыпьте оливки, разложите нарезку брынзы и кольца маринованного лука. Приготовленному домашнему греческому салату с брынзой дайте 10 минут для настаивания и лучше в холодильнике, а затем можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Греческий салат с курицей

Греческий салат можно приготовить по любому рецепту и дополнить его отварной, запеченной или жареной курицей, что сделает блюдо более сытным, без особого увеличения калорийности. Такой салат будет у вас полноценным и вкусным ужином. Ингредиенты и их пропорция берется, как для традиционного греческого салата. В этом рецепте курицу маринуем и обжариваем, а набор овощей дополним пекинской капустой.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Филе курицы – 200 гр.

Помидоры – 160 гр.

Огурец – 100 гр.

Перец сладкий – 150 гр.

Пекинская капуста – 400 гр.

Лук – 80 гр.

Маслины – 100 гр.

Сыр «Фета» – 200 гр.

Сок лимона – 3 ст.л.

Уксус винный – 3 ст.л.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сушеные травы – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для салата. Промыть и обсушить салфеткой овощи и куриное филе.

Шаг 2. В отдельной посуде смешать небольшое количество оливкового масла с винным уксусом, лимонным соком, солью, черным перцем и сухими травами. В этот маринад положить куриное филе и оставить на полчаса для маринования.

Шаг 3. Крупными кусочками нарезать помидоры.

Шаг 4. Крупными кубиками нарезать сладкий перец.

Шаг 5. Тонкими полукольцами нарезать очищенную луковицу.

Шаг 6. Листы пекинской капусты порвать руками или крупно нарезать.

Шаг 7. Средними кубиками нарезать «Фету».

Шаг 8. Извлечь из маринада куриное филе и нарезать поперек волокон средними кусочками.

Шаг 9. Огурцы нарезать крупными полукружками.

Шаг 10. Нарезку куриного филе обжарить до готовности на разогретом растительном масле.

Шаг 11. Нарезку всех ингредиентов переложить в салатницу, добавить курицу, полить все оливковым маслом и посыпать солью с черным перцем. Затем салат аккуратно перемешать.

Шаг 12. Приготовленный греческий салат с курицей разложить по порционным салатницам и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Греческий салат с пекинской капустой

В классический греческий салат наряду с основными ингредиентами нередко добавляются романо, латук, фриллис и хорошим свежим вариантом будет у вас греческий салат с пекинской капустой. Пекинка, основной вкус салата не меняет, а придает блюду хрустящий вкус. Выбирается капуста плотная и светло-зеленого цвета.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Помидоры – 400 гр.

Огурцы свежие – 300 гр.

Пекинская капуста – 150 гр.

Лук красный – 100 гр.

Оливки черные – 150 гр.

Сыр «Фета» – 150 гр.

Уксус винный красный – 40 мл.

Масло оливковое – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Орегано – 2 веточки.

Базилик – 2 веточки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для салата. Овощи и пряные травы промыть и салфеткой обсушить. Помидоры нарезать крупными кубиками. Огурцы нарезать крупными полукружками.

Шаг 2. Очищенную красную луковицу измельчить тонкими полукольцами и на 5-7 минут залить красным винным уксусом.

Шаг 3. Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой и переложить в салатницу. Оливки нарезать кольцами и разложить поверх капусты.

Шаг 4. Поверх оливок разложить нарезку огурца и помидоров. Сверху выложить маринованный лук и листочки пряных трав.

Шаг 5. Затем салат посыпать солью с черным перцем, полить оливковым маслом и аккуратно перемешать.

Шаг 6. Небольшими кубиками нарезать «Фету».

Шаг 7. Приготовленный греческий салат с пекинской капустой разложить по порционным салатницам, дополнить нарезкой сыра и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Греческий салат с помидорами

Греческий салат с помидорами относится к вариантам классики. Основной вкус такого салата определяется тандемом помидор с сыром «Фета». Готовим салат по рецепту известного Джейми Оливера. Пикантные нотки вкусу, придадим обжаренным миндалем. Помидоры берем сорта «Черри».

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Помидоры «Черри» – 8 шт.

Огурец свежий большой – 1 шт.

Лук красный – 1 шт.

Оливки – 1 горсть.

Миндаль – 1 горсть.

Сыр «Фета» – 70 гр.

Листья салата – 1 пучок.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Мята/кинза – по вкусу.

Орегано – 1 ч.л.

Лимон – ½ шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для салата. Овощи и зелень промыть и обсушить салфеткой.

Шаг 2. Вилкой по всей длине огурца сделать продольные борозды для лучшего пропитывания их заправкой.

Шаг 3. Затем огурец нарезать кружками и переложить в отдельную посуду.

Шаг 4. Тонкими кольцами нарезать красный лук и переложить к нарезке огурца.

Шаг 5. Добавить к овощам мелко нарезанную зелень мяты/кинзы, сок половины лимона, соль, руками перемешать и оставить на некоторое время, чтобы овощи дали сок и замариновались.

Шаг 6. На разогретом оливковом масле 2 минуты обжарить миндаль, посыпать сухим орегано и через минуту огонь выключить.

Шаг 7. Промытые и обсушенные листья салата красиво уложить на блюдо.

Шаг 8. Черри разрезать на половинки и разложить поверх салатных листьев.

Шаг 9. Поверх помидоров положить маринованные огурцы с луком.

Шаг 10. Посыпать салат обжаренным миндалем и полить оливковым маслом с орегано. Масла можно добавить больше.

Шаг 11. Руками поверх салата раскрошить сыр «Фета». Приготовленный греческий салат с помидорами сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить греческий салат с креветками

Греческий салат с креветками готовится просто и быстро, как все классические варианты. Креветки для салата обжариваются и делают блюдо эффектным, красочным, вкусным и шикарным к сервировке праздничного стола. Овощи выбираются свежие и качественные. Пропорция и набор ингредиентов в этом рецепте соответствует традиционному для греческого салата.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Помидоры «Черри» – 200 гр.

Огурцы свежие – 200 гр.

Перец сладкий – 200 гр.

Сыр «Фета» – 200 гр.

Креветки – 200 гр.

Лук зеленый – 30 гр.

Маслины – 100 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Сок лимона – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Базилик – 2 веточки.

Прованские травы – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для салата. Креветки возьмите крупные, которые подходят для жарки.

Шаг 2. Холодной водой промойте овощи с зеленью и салфеткой уберите лишнюю влагу.

Шаг 3. Очистите от семян с перегородками сладкий перец и мякоть нарежьте средними кубиками.

Шаг 4. Такими же по размеру кусочками нарежьте свежие огурцы.

Шаг 5. У помидор удалите плодоножки и разрежьте черри на половинки.

Шаг 6. Листья базилика отделите от веток. Зеленый лук мелко нашинкуйте.

Шаг 7. Фету нарежьте одинаковыми средними кубиками.

Шаг 8. Креветки почистите, промойте и обжарьте в течение 2 минут на разогретом оливковом масле.

Шаг 9. Для заправки в отдельной посуде смешайте 2 столовые ложки оливкового масла с ложкой лимонного сока, солью и прованскими травами.

Шаг 10. В глубокую салатницу переложите нарезку огурцов с помидорами и зеленью, и добавьте маслины.

Шаг 11. Полейте их половиной заправки и аккуратно перемешайте.

Шаг 12. Поверх салата разложите нарезку феты и обжаренные креветки. Равномерно полейте салат остальной заправкой.

Шаг 13. Приготовленный греческий салат с креветками декорируйте по своему вкусу, чтобы овощи не дали сок, сервируйте к столу сразу. Приятного аппетита!

Греческий салат с моцареллой

В греческом салате традиционную фету можно заменить моцареллой, ведь качественную фету найти трудно. Моцарелла имеет более плотную текстуру, не крошится, не кислит и дополняет салат сливочными нотками, и с ингредиентами греческого салата отлично гармонирует.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Помидоры – 160 гр.

Огурец – 100 гр.

Лук – 80 гр.

Перец сладкий – 150 гр.

Моцарелла – 200 гр.

Маслины – 100 гр.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций, простой набор ингредиентов для салата. Овощи промыть и обсушить салфеткой. Извлечь из упаковок моцареллу и маслины.

Шаг 2. Крупными кубиками нарезать свежий огурец.

Шаг 3. Такими же крупными кубиками нарезать очищенный сладкий перец.

Шаг 4. Одинаковыми дольками нарезать помидоры.

Шаг 5. Очищенную луковицу нарезать тонкими полукольцами.

Шаг 6. Моцареллу нарезать ломтиками толщиной не более 3 мм.

Шаг 7. В салатницу переложить нарезку всех ингредиентов и добавить маслины.

Шаг 8. Затем салат посыпать солью с черным перцем, полить все оливковым маслом и аккуратно перемешать.

Шаг 9. Приготовленный греческий салат с моцареллой разложить по порционным салатницам, дополнить зеленью и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Греческий салат с горчицей в зернах

Вкус греческого салата определяет и его заправка, которая в классическом варианте состоит из оливкового масла с соком лимона и орегано, но дополнив ее зерновой или дижонской горчицей, вкус получится особенный. В этом рецепте греческий салат готовим из традиционных овощей с сыром «Фетакса» и добавим слабосоленую сельдь, что будет у вас новым и оригинальным вариантом.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 шт.

Огурец – 1 шт.

Лук красный – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

«Фета» – 100 гр.

Филе сельди – 2 шт.

Листья салата – по вкусу.

Оливки/маслины – 100 гр.

Для заправки:

Масло оливковое/растительное – 2 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – 1/3 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для греческого салата.

Шаг 2. В пиалу налить оливковое масло с соком лимона, насыпать сахар с молотым черным перцем, добавить зерновую горчицу и хорошо перемешать.

Шаг 3. Затем налить ложку соевого соуса и перемешать еще раз.

Шаг 4. Листья салата промыть холодной водой, обсушить салфеткой и уложить на большую плоскую салатницу или блюдо.

Шаг 5. Помидоры, огурец и сладкий перец нарезать крупными кусочками и разложить поверх салатных листьев.

Шаг 6. Одинаковыми кусочками нарезать филе слабосоленой сельди и уложить поверх овощей. Равномерно разложить оливки.

Шаг 7. Затем поверх этих ингредиентов разложить нарезанный тонкими полукольцами красный лук. Полить салат приготовленной заправкой.

Шаг 8. Сыр нарезать небольшими кубиками и равномерно разложить поверх салата.

Шаг 9. Приготовленный греческий салат с горчицей в зернах немного перемешать и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

ПП низкокалорийный греческий салат

Греческий салат в традиционном исполнении низкокалориен (100 гр. содержит всего 188,5ккал) и он идеально подходит для ПП. «Фету» можно заменить слабосоленой домашней брынзой, а набор овощей и заправка берутся классические. В этом рецепте для салата берем моцареллу и вкус дополним пекинской капустой и авокадо.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Помидоры «Черри» – 300 гр.

Огурец – 1 шт.

Лук красный – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Пекинская капуста – ½ кочана.

Моцарелла – 120 гр.

Оливки – 120 гр.

Авокадо – 1 шт.

Для заправки:

Масло оливковое – 3 ст.л.

Сок лимона – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи для салата сразу промойте и салфеткой обсушите. Пекинскую капусту разделите на листья.

Шаг 2. Нарежьте их крупными кусочками и переложите в салатницу.

Шаг 3. Огурец нарежьте полукружками.

Шаг 4. «Черри» разрежьте на половинки.

Шаг 5. Сладкий перец очистите от семян с перегородками и нарежьте соломкой.

Шаг 6. Тонкими четверть кольцами нарежьте среднюю красную луковицу.

Шаг 7. Нарезку всех овощей переложите в салатницу к капусте.

Шаг 8. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и мякоть нарежьте средними ломтиками.

Шаг 9. Переложите его к остальным овощам.

Шаг 10. Небольшими кубиками нарежьте сыр. Оливки разрежьте пополам или на 3 части. Переложите их в салатницу.

Шаг 11. В пиале хорошо смешайте все ингредиенты для заправки.

Шаг 12. Затем салат полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Приготовленный ПП низкокалорийный греческий салат разложите по порционным салатницам и сразу подайте к столу. Приятного аппетита!