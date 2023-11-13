Рецепт: Драники с луком — Быстрый вариант драников на скорую руку в измельчителе, без тёрки.

Ингредиенты:

картофель для жарки крупный — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — для жарки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

манная крупа — 4 ст.л.

Способ приготовления: В последнее время все больше и больше предпочитаю быстрые рецепты, времени на готовку совсем нет(((

Сегодня у меня очень быстрые драники. Почему я их называю быстрыми? Потому что для классических (в моем представлении) драников я всегда натираю картофель на крупной тёрке, тогда получается нужная текстура и форма.

А для быстрых драников использую измельчитель, в нем картошка получается очень мелкой, драники больше похожи на оладьи, но зато быстро.

Три крупных картофелины нарезаем крупными кусочками, поочерёдно складываем в чашу измельчитель и буквально за пару секунд картофельная масса для драников готова.

В эту же чашу отправляем нарезанный репчатый лук и тоже измельчаем.

Добавляем четыре столовых ложки манной крупы.

Насыпать соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Перемешиваем тщательно все ингредиенты. Оставляем на пять минут, как раз время остаётся, чтобы блендер помыть:)

Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло. Столовой ложкой выкладываем картофельную массу на раскаленную сковороду, придаем драникам форму.

Обжариваем с двух сторон до образования хрустящей золотистой корочки.

Готовые драники перекладываем на тарелку, жарим следующую партию и не забываем каждый раз перед жаркой тщательно вымешивать картофельную массу, картофель очень быстро отдаёт много сока.

Когда все драники будут готовы, можно на этой же сковороде поджарить сосиски. Пока жарим драники и сосиски, нарезаем быстренько салатик из огурцов, помидоров и лука.

Подаём драники с жареным сосисками и лёгким овощным салатом. Для украшения можно взять коктейльные помидорчики.

Получились очень быстрые и вкусные драники. Хрустящие и сочные!

А вот здесь можно найти рецепт настоящих белорусских драников.

Время приготовления: 20 мин.