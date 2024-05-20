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Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке

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Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кабачки с капустой и картошкой в мультиварке. По желанию можно добавить томатную пасту или измельчённые томаты в собственном соку, а вместо воды использовать бульон. Подавать такие овощи можно, как самостоятельное блюло или гарнир.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 300 Грамм
  • Кабачки 250 Грамм
  • Капуста белокочанная 120 Грамм
  • Морковь 80 Грамм
  • Вода 200 Миллилитров
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Приправа универсальная 1 Чайная ложка
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

37 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке»

Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке

Подготовьте все ингредиенты.

Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке

Картофель очистите и порежьте ломтиками среднего размера, а морковь натрите на терке. Кабачок порежьте кубиками, репчатый лук нарежьте перьями, а капусту тонко нашинкуйте.

Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке

Переложите все подготовленные овощи в чашу мультиварки, добавьте соль, чёрный молотый перец и универсальную приправу.

Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке

Влейте воду. Аккуратно все перемешайте. Поставьте мультиварку на режим «Выпечка» и готовьте 40-50 минут.

Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке

Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке готовы. Приятного вам аппетита!

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