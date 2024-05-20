Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кабачки с капустой и картошкой в мультиварке. По желанию можно добавить томатную пасту или измельчённые томаты в собственном соку, а вместо воды использовать бульон. Подавать такие овощи можно, как самостоятельное блюло или гарнир.

Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 300 Грамм

Кабачки 250 Грамм

Капуста белокочанная 120 Грамм

Морковь 80 Грамм

Вода 200 Миллилитров

Лук репчатый 1/2 Штуки

Приправа универсальная 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

37 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель очистите и порежьте ломтиками среднего размера, а морковь натрите на терке. Кабачок порежьте кубиками, репчатый лук нарежьте перьями, а капусту тонко нашинкуйте.

Переложите все подготовленные овощи в чашу мультиварки, добавьте соль, чёрный молотый перец и универсальную приправу.

Влейте воду. Аккуратно все перемешайте. Поставьте мультиварку на режим «Выпечка» и готовьте 40-50 минут.

Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке готовы. Приятного вам аппетита!