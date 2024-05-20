Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кабачки с капустой и картошкой в мультиварке. По желанию можно добавить томатную пасту или измельчённые томаты в собственном соку, а вместо воды использовать бульон. Подавать такие овощи можно, как самостоятельное блюло или гарнир.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 300 Грамм
- Кабачки 250 Грамм
- Капуста белокочанная 120 Грамм
- Морковь 80 Грамм
- Вода 200 Миллилитров
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Приправа универсальная 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
37 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель очистите и порежьте ломтиками среднего размера, а морковь натрите на терке. Кабачок порежьте кубиками, репчатый лук нарежьте перьями, а капусту тонко нашинкуйте.
Переложите все подготовленные овощи в чашу мультиварки, добавьте соль, чёрный молотый перец и универсальную приправу.
Влейте воду. Аккуратно все перемешайте. Поставьте мультиварку на режим «Выпечка» и готовьте 40-50 минут.
Кабачки с капустой и картошкой в мультиварке готовы. Приятного вам аппетита!