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Печень индейки с морковью и луком в сметане

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Печень индейки с морковью и луком в сметане

Описание приготовления:

Печень индейки с морковью и луком в сметане можно подавать с любым гарниром, ведь сметана с овощами превращается в замечательную подливу. Морковь выбирайте яркую, сочную, сметану густую и натуральную. При желании в печень можно добавить любимые специи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка / Печень индейки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Печень индейки 500 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Сметана 4 Ст. ложки (20-30% жирности)
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

247 ккал

Калорийность

14 г

Белки

21 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень индейки с морковью и луком в сметане»

Печень индейки с морковью и луком в сметане

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени индейки с морковью и луком в сметане. Печень сполосните и разрежьте на части. Если попалась печень с желчным пузырем, удалите его.

Печень индейки с морковью и луком в сметане

Репчатый лук порежьте и выложите в сковороду с разогретым растительным маслом.

Печень индейки с морковью и луком в сметане

Морковь натрите на крупной терке и добавьте к луку. Обжаривайте все на среднем огне в течение 7 минут, перемешивая.

Печень индейки с морковью и луком в сметане

К овощам добавьте печень индейки и обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты с каждой стороны.

Печень индейки с морковью и луком в сметане

Добавьте в сковороду сметану, посолите, поперчите и перемешайте.

Печень индейки с морковью и луком в сметане

Тушите печень индейки в течение 6-7 минут до готовности и подавайте к столу.

Печень индейки с морковью и луком в сметане

Приятного аппетита!

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