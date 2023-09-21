Описание приготовления:

Печень индейки с морковью и луком в сметане можно подавать с любым гарниром, ведь сметана с овощами превращается в замечательную подливу. Морковь выбирайте яркую, сочную, сметану густую и натуральную. При желании в печень можно добавить любимые специи.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка / Печень индейки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Печень индейки 500 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сметана 4 Ст. ложки (20-30% жирности)

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

247 ккал

Калорийность

14 г

Белки

21 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень индейки с морковью и луком в сметане»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени индейки с морковью и луком в сметане. Печень сполосните и разрежьте на части. Если попалась печень с желчным пузырем, удалите его.

Репчатый лук порежьте и выложите в сковороду с разогретым растительным маслом.

Морковь натрите на крупной терке и добавьте к луку. Обжаривайте все на среднем огне в течение 7 минут, перемешивая.

К овощам добавьте печень индейки и обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты с каждой стороны.

Добавьте в сковороду сметану, посолите, поперчите и перемешайте.

Тушите печень индейки в течение 6-7 минут до готовности и подавайте к столу.

Приятного аппетита!