Описание приготовления:
Печень индейки с морковью и луком в сметане можно подавать с любым гарниром, ведь сметана с овощами превращается в замечательную подливу. Морковь выбирайте яркую, сочную, сметану густую и натуральную. При желании в печень можно добавить любимые специи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка / Печень индейки Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Печень индейки 500 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Сметана 4 Ст. ложки (20-30% жирности)
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
247 ккал
Калорийность
14 г
Белки
21 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печень индейки с морковью и луком в сметане»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени индейки с морковью и луком в сметане. Печень сполосните и разрежьте на части. Если попалась печень с желчным пузырем, удалите его.
Репчатый лук порежьте и выложите в сковороду с разогретым растительным маслом.
Морковь натрите на крупной терке и добавьте к луку. Обжаривайте все на среднем огне в течение 7 минут, перемешивая.
К овощам добавьте печень индейки и обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты с каждой стороны.
Добавьте в сковороду сметану, посолите, поперчите и перемешайте.
Тушите печень индейки в течение 6-7 минут до готовности и подавайте к столу.
Приятного аппетита!