Подруга из Испании поделилась рецептом. Очень вкусный рецепт из ресторана: такой салатик все гости ищут на столе

Накануне Первой мировой войны люди ещё не знали салатов. Появилось только слово, которое было «новым» для народа. Что касается приготовления блюда, то рецептура салатов была известна только тем, кто побывал за границей или имел дома поваренную книгу французской кухни. Причем это всего 1-2 рецепта. Настолько были редкими салаты.

Сейчас есть десятки доступных вариантов приготовления лёгкого салата. Об одном рецепте мы сегодня расскажем.

Ингредиенты для салата:

сладкий болгарский перец — шт.;

сыр — 100 г;

огурец — шт.;

консервированная кукуруза — 150 г;

укроп — пучок;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

перец.

Приготовление салата:

Начнем приготовление салата с подготовки огурца. Чтобы он был мягким, снимем с него верхнюю часть. Далее нарезаем овощ на мелкие кубики.

Сладкий болгарский перец очищаем от сердцевины. Нарезаем мелким кубиком. Соединяем в салатнице сладкий перец и огурец.

Твердый сыр нарезаем таким же по размеру кубиком, как огурец и сладкий перец. Отправляем в салатницу.

Открываем консервированную кукурузу и избавляемся от жидкости, добавляем в салат.

Заправляем майонезом, достаточно 1-2 столовых ложек.

По желанию всыпаем соль и черный молотый перец. Добавляем укроп и тщательно перемешиваем.

Салат готов! Можно наслаждаться его вкусом! Желаем всем приятного аппетита.