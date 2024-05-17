Описание приготовления:

Куриная печень в отличие от других видов самая нежная и мягкая. Для того чтобы она была в соусе отдельными кусочками предварительно обжарим ее в шубке из яйца с мукой. Сметану берите густую, жирную и хорошего качества, чтобы она не отслоилась при приготовлении. Печень можно подавать с любым гарниром по вашему вкусу.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Печень куриная 300 Грамм

Сметана 150 Грамм (жирностью 15-20%)

Лук репчатый 1 Штука

Яйцо 1 Штука

Мука 1 Ст. ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

217 ккал

Калорийность

3 г

Белки

24 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень куриная, жаренная со сметаной»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени. Печень просмотрите и удалите желчь или места куда она могла попасть.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте. Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в течение 5 минут, переложите на тарелку.

Куриную печень сполосните. Обсушите и разрежьте на крупные кусочки. Яйцо разбейте в тарелку и перемешайте вилкой до однородности. Положите в яйцо нарезанную печень и перемешайте, чтобы кусочки полностью покрылись.

Выложите печень в муку и полностью в ней обваляйте кусочки.

В сковороду налейте оставшееся масло, разогрейте на среднем огне и обжарьте подготовленную печень с двух сторон до золотистой корочки.

Поверх печени разложите обжаренный лук.

Сметану посолите, поперчите и залейте ей куриную печень сверху.

Убавьте огонь, закройте сковороду крышкой и тушите печень в течение 3-5 минут, до готовности.

Приятного аппетита!