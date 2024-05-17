Описание приготовления:
Куриная печень в отличие от других видов самая нежная и мягкая. Для того чтобы она была в соусе отдельными кусочками предварительно обжарим ее в шубке из яйца с мукой. Сметану берите густую, жирную и хорошего качества, чтобы она не отслоилась при приготовлении. Печень можно подавать с любым гарниром по вашему вкусу.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Печень куриная 300 Грамм
- Сметана 150 Грамм (жирностью 15-20%)
- Лук репчатый 1 Штука
- Яйцо 1 Штука
- Мука 1 Ст. ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
217 ккал
Калорийность
3 г
Белки
24 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печень куриная, жаренная со сметаной»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени. Печень просмотрите и удалите желчь или места куда она могла попасть.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте. Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в течение 5 минут, переложите на тарелку.
Куриную печень сполосните. Обсушите и разрежьте на крупные кусочки. Яйцо разбейте в тарелку и перемешайте вилкой до однородности. Положите в яйцо нарезанную печень и перемешайте, чтобы кусочки полностью покрылись.
Выложите печень в муку и полностью в ней обваляйте кусочки.
В сковороду налейте оставшееся масло, разогрейте на среднем огне и обжарьте подготовленную печень с двух сторон до золотистой корочки.
Поверх печени разложите обжаренный лук.
Сметану посолите, поперчите и залейте ей куриную печень сверху.
Убавьте огонь, закройте сковороду крышкой и тушите печень в течение 3-5 минут, до готовности.
Приятного аппетита!