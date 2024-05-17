Так, капусту вы ещё не готовили: просто и вкусно. Не блюдо, а просто «песня»

Тушёная капуста — это блюдо, которое имеет долгую историю и существует во многих культурах. Точное происхождение тушеной капусты неизвестно, но предполагается, что она появилась в древности.
Тушеную капусту готовили из доступных продуктов, таких как капуста, лук, морковь и специи. Это блюдо было популярным у многих народов, включая славян, немцев и австрийцев. В разных странах существовали свои рецепты тушеной капусты.
Например, в России её часто готовят с добавлением томатной пасты или помидоров, а в Германии — с сосисками и колбасками.
Сегодня тушёная капуста остаётся актуальным блюдом. Она может быть приготовлена с различными добавками, с грибами, мясом или сыром.
Ингредиенты:
- капуста квашеная — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- шампиньоны — 400 г;
- сметана — 2 ст.л.;
- мука — 1 ст.л.;
- соль — щепотка;
- чеснок — 3 зубчика;
- вода.
Приготовление тушеной капусты:
Промываем капусту под теплой водой, кладем в сковороду. Заливаем капусту в сковороде на ½ водой, тушим до готовности под крышкой.
Нарезаем мелко репчатый лук, режем пластинками грибы. В сковороде на растительном масле обжариваем лук с грибами до испарения влаги из грибов и легкого золотистого цвета.
Делаем углубление в жареных грибах и луке, высыпаем на дно сковороды муку. Слегка обжариваем муку, соединяем с грибами и луком, вливаем пару столовых ложек воды.
В грибной соус выкладываем сметану и перемешиваем. Кладем в соус тушеную капусту, смешиваем и солим по вкусу. Пропускаем в смесь через пресс чеснок.
Под крышкой тушим капусту с грибным соусом 10-15 минут на медленном огне. Можно не только солить капусту, но и добавить сахар по вкусу.
Подавать капусту можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или утке. Украсить блюдо получится зеленью — петрушкой, кинзой и укропом.