Печень по-берлински: как приготовить изысканное блюдо от шеф-повара

Хоть это блюдо и готовят в дорогом ресторане, но ничего сложного в нем нет.

Если хотите насладиться изысканным блюдом от шеф-повара, вовсе необязательно заказывать столик. Можно просто воспользоваться рецептом шеф-повара Мартина Темлица из Speisewirtschaft, ресторана, основанного известными мясниками Kumpel & Keule в Кройцберге.

Печень по-берлински – это вкуснейшее блюдо с пикантным и изысканным вкусом, которое точно внесет разнообразие в ваше меню. Рецептом поделились на сайте Euronews.

Первоначально блюдо имело длинное название: «Телячья печень с яблоком, луком и картофельным пюре», но в итоге его сократили до простого и понятного – Печень по-берлински.

Печень по-берлински

Ингредиенты:

240 г телячьей печени;

300 г очищенного картофеля;

2 зубчика чеснока, очищенных и измельченных;

1 луковица, очищенная и нарезанная;

100 г сливочного масла + еще для жарки;

100 мл красного вина;

1 яблоко, очищенное и нарезанное тонкими ломтиками;

соль, перец и сахар по вкусу.

Поставьте большую кастрюлю с кипящей водой, посолите и варите картофель 20 мин. По истечении времени воду слейте, картофель сохраните.

Теперь возьмите большую емкость, смешайте в ней приготовленный картофель, измельченный чеснок и масло, аккуратно разомните, пока не получите красивое пюре.

Разогрейте духовку до 70 градусов.

Нагрейте большую жаропрочную сковороду на сильном огне, добавьте 2 столовые ложки сливочного масла и поджарьте ломтики печени с каждой стороны, пока они не приобретут красивую корочку и цвет. Теперь запекайте без крышки в духовке 15 мин.

Пока печень готовится в духовке, возьмите другую сковороду и нагрейте ее до среднего огня. Добавьте нарезанное яблоко и лук, немного сахара и красное вино, готовьте, пока вино не уварится вдвое.

Теперь разложите все на тарелке: сначала пюре, затем сверху ломтики печени и украсьте яблочно-луковым соусом.

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