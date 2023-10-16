ГлавнаяРецептыС яйцом и капустой, ветчиной и грибами: готовим быстрый пирог пятиминутка С яйцом и капустой, ветчиной и грибами: готовим быстрый пирог пятиминутка На чтение: 2 минуты Не всегда есть время на приготовление сытного обеда или ужина? У нас есть рецепт быстрого пирога с начинкой по выбору. Вкусно будет, какую бы ни выбрали. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пирог пятиминутка – сытная и вкусная домашняя выпечка, которая отлично подойдет на обед или ужин. Его удобно нарезать кусками и брать на работу или давать детям в школу. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Начинками для такого пирога могут быть как мясной фарш с овощами, так и грибы или консервированная рыба. Здесь все зависит от ваших вкусов. Рецепт пирога с яйцом и капустой Время: 55 минут Порции: 6 Ингредиенты для теста: – 250 граммов муки; – 400 граммов кефира; – 2 куриных яйца; – 1 чайная ложка соды; – 1 чайная ложка соли; – 2 столовая ложка сахара; – 2 столовых ложки масла. Для начинки: – 2 – 4 отварных яйца; – ¼ белокочанной капусты; — сливочное масло. Приготовление: Для приготовления теста соединяем просеянную муку вместе с остальными ингредиентами. Перемешиваем до однородности и замешиваем тесто. Половину теста выливаем в жаропрочную форму, далее выкладываем начинку и сверху заливаем остальными тестами. Для начинки можно выбрать отварные яйца с луком и изысканной капустой. Мелко насеченную капусту тушим на масле до мягкости. Смешиваем с нарезанными отварными яйцами и по желанию с жареным луком. Не забываем о специях. Также можно выбрать для начинки ветчину или тунец с яйцом. Будет вкусить и картофель с грибами. Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 40 минут. Перед выпеканием пирог можно посыпать семенами кунжута или льна. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочные булочки с корицей по рецепту. Поделитесь с друзьями