С яйцом и капустой, ветчиной и грибами: готовим быстрый пирог пятиминутка

Не всегда есть время на приготовление сытного обеда или ужина? У нас есть рецепт быстрого пирога с начинкой по выбору. Вкусно будет, какую бы ни выбрали.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пирог пятиминутка – сытная и вкусная домашняя выпечка, которая отлично подойдет на обед или ужин. Его удобно нарезать кусками и брать на работу или давать детям в школу.

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Начинками для такого пирога могут быть как мясной фарш с овощами, так и грибы или консервированная рыба. Здесь все зависит от ваших вкусов.

Рецепт пирога с яйцом и капустой

Время: 55 минут

55 минут Порции: 6

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 400 граммов кефира;

– 2 куриных яйца;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовая ложка сахара;

– 2 столовых ложки масла.

Для начинки:

– 2 – 4 отварных яйца;

– ¼ белокочанной капусты;

— сливочное масло.

Приготовление:

Для приготовления теста соединяем просеянную муку вместе с остальными ингредиентами. Перемешиваем до однородности и замешиваем тесто.

Половину теста выливаем в жаропрочную форму, далее выкладываем начинку и сверху заливаем остальными тестами.

Для начинки можно выбрать отварные яйца с луком и изысканной капустой. Мелко насеченную капусту тушим на масле до мягкости. Смешиваем с нарезанными отварными яйцами и по желанию с жареным луком. Не забываем о специях. Также можно выбрать для начинки ветчину или тунец с яйцом. Будет вкусить и картофель с грибами.

Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 40 минут.

Перед выпеканием пирог можно посыпать семенами кунжута или льна.

Приятного аппетита!

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