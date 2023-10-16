Сказочные пирожки с яблоками. Нежные, долго не черствеют: идеальная начинка

Сколько в мире рецептов яблочных пирожков? Трудно сосчитать все огромное количество способов приготовления.
Помимо классических яблочных пирогов, есть также американский яблочный пирог. Как правило, в США такой пирог готовят осенью, он открытый и весьма ароматный.
В Беларуси готовят дзяд — аналог обычного яблочного пирога. А пирог с карамелизированными яблоками принято называть Трансильванским.
Однако, лучше обычных пирожков с яблоками ничего нет. Поэтому стоит приготовить мягкие яблочные пирожки.
Ингредиенты теста для яблочных пирожков:
- мука — 600 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 200 мл;
- свежие дрожжи — 25 г;
- сахар — 80 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — 1 ч.л.;
- сливочное масло — 75 г;
- растительное масло — 25 г.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки — 1 кг;
- сахар — 120 г;
- манная крупа — 2 ст.л.;
- корица — 1 ч.л.
Приготовление яблочных пирожков:
В миску с теплым молоком выкладываем дрожжи, высыпаем обычный и ванильный сахар. Перетираем венчиком дрожжи, растворяем песчинки в молоке.
Если вы уверены в качестве своих дрожжей, то можно не оставлять их на 15 минут до активизации. Разбиваем в дрожжевое молоко яйца, вливаем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
Постепенно частями высыпаем в молочную смесь муку, лопаткой замешиваем тесто. С последней частью муки вливаем в тесто растительное масло, соединяем все компоненты.
После соединения сыпучих и жидких ингредиентов, продолжаем вымешивать тесто на столе, посыпанном мукой. Формируем из теста мягкий и слегка липкий колобок.
Смазываем глубокую тару растительным маслом, выкладываем на поверхность тесто сперва швом вверх, затем швом вниз.
Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в выключенной духовке рядом со стаканом кипятка на 1,5-2 часа.
Для начинки очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек. Натираем яблоки на крупной терке, выкладываем на сковороду вместе с сахаром и корицей.
Обжариваем яблочную массу на сильном огне до появления сока, постоянно перемешиваем. После испарения сока, всыпаем в начинку манную крупу и смешиваем.
Оставляем начинку на плоской тарелке, распределяем тонким слоем по поверхности.
Тесто заново обминаем, делим на кусочки по 60 грамм.
Сформированные комки оставляем под пленкой и полотенцем на 7-10 минут, а затем раскатываем в толстые лепешки.
Переворачиваем лепешки на другую сторону, выкладываем на них начинку.
Тщательно запечатываем начинку в тесте, кладем на застеленный пергаментом противень швом вниз. Оставляем пирожки под пленкой на 30 минут.
Для глянцевой поверхности смазываем пирожки смесью яйца, 3 ложек молока и щепотки сахара.
Выпекаем пирожки при 180 градусах 25 минут.
После выпекания можно смазать пирожки сливочным маслом. Они долгое время не будут черстветь, останутся мягкими и сочными.