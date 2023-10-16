Сказочные пирожки с яблоками. Нежные, долго не черствеют: идеальная начинка

Сколько в мире рецептов яблочных пирожков? Трудно сосчитать все огромное количество способов приготовления.

Помимо классических яблочных пирогов, есть также американский яблочный пирог. Как правило, в США такой пирог готовят осенью, он открытый и весьма ароматный.

В Беларуси готовят дзяд — аналог обычного яблочного пирога. А пирог с карамелизированными яблоками принято называть Трансильванским.

Однако, лучше обычных пирожков с яблоками ничего нет. Поэтому стоит приготовить мягкие яблочные пирожки.

Ингредиенты теста для яблочных пирожков:

мука — 600 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

свежие дрожжи — 25 г;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — 1 ч.л.;

сливочное масло — 75 г;

растительное масло — 25 г.

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 1 кг;

сахар — 120 г;

манная крупа — 2 ст.л.;

корица — 1 ч.л.

Приготовление яблочных пирожков:

В миску с теплым молоком выкладываем дрожжи, высыпаем обычный и ванильный сахар. Перетираем венчиком дрожжи, растворяем песчинки в молоке.

Если вы уверены в качестве своих дрожжей, то можно не оставлять их на 15 минут до активизации. Разбиваем в дрожжевое молоко яйца, вливаем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

Постепенно частями высыпаем в молочную смесь муку, лопаткой замешиваем тесто. С последней частью муки вливаем в тесто растительное масло, соединяем все компоненты.

После соединения сыпучих и жидких ингредиентов, продолжаем вымешивать тесто на столе, посыпанном мукой. Формируем из теста мягкий и слегка липкий колобок.

Смазываем глубокую тару растительным маслом, выкладываем на поверхность тесто сперва швом вверх, затем швом вниз.

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в выключенной духовке рядом со стаканом кипятка на 1,5-2 часа.

Для начинки очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек. Натираем яблоки на крупной терке, выкладываем на сковороду вместе с сахаром и корицей.

Обжариваем яблочную массу на сильном огне до появления сока, постоянно перемешиваем. После испарения сока, всыпаем в начинку манную крупу и смешиваем.

Оставляем начинку на плоской тарелке, распределяем тонким слоем по поверхности.

Тесто заново обминаем, делим на кусочки по 60 грамм.

Сформированные комки оставляем под пленкой и полотенцем на 7-10 минут, а затем раскатываем в толстые лепешки.

Переворачиваем лепешки на другую сторону, выкладываем на них начинку.

Тщательно запечатываем начинку в тесте, кладем на застеленный пергаментом противень швом вниз. Оставляем пирожки под пленкой на 30 минут.

Для глянцевой поверхности смазываем пирожки смесью яйца, 3 ложек молока и щепотки сахара.

Выпекаем пирожки при 180 градусах 25 минут.

После выпекания можно смазать пирожки сливочным маслом. Они долгое время не будут черстветь, останутся мягкими и сочными.