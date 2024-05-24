Описание приготовления:

Печень по этому рецепту получается мягкой, со сливочным вкусом и пикантной ноткой соленых огурцов. При желании для остроты добавьте острый перец и посыпьте готовое блюдо свежей зеленью. Я использовала красный лук, но сюда отлично подойдет обычный репчатый или белый лук. Сметану берите натуральную, тогда она не свернется при нагревании, а мука позволит соусу стать густым.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Печень 300 Грамм (говяжья или свиная)

Лук репчатый 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Сметана 2 Ст. ложки

Огурцы соленые 80 Грамм

Вода 150 Миллилитров (в печень)

Мука 1 Чайная ложка

Рис 1/2 Стакана

Зелень По вкусу

Масло сливочное 30 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 2

Калорийность

171 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень с гарниром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени с гарниром.

Рис промойте и отварите в соленой воде до готовности, откиньте на сито и промойте. Дайте воде полностью стечь.

Печень зачистите от пленок, жил и порежьте соломкой. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне и обжарьте печень в течение 3 минут, перемешивая.

Репчатый лук мелко порежьте и добавьте к печени. Обжаривайте все еще 3 минуты, перемешивая.

Чеснок измельчите, соленые огурцы порежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке, добавьте в сковороду. Все хорошо перемешайте.

Смешайте сметану, воду и муку до однородности. Влейте сметанную массу к печени с овощами.

Все посолите, поперчите и тушите под крышкой в течение 10 минут на медленном огне. В другой сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте отварной рис и прогрейте на медленном огне под крышкой. Рис разложите по тарелкам, выложите печень с подливой и сразу подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!