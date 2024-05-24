Описание приготовления:
Печень по этому рецепту получается мягкой, со сливочным вкусом и пикантной ноткой соленых огурцов. При желании для остроты добавьте острый перец и посыпьте готовое блюдо свежей зеленью. Я использовала красный лук, но сюда отлично подойдет обычный репчатый или белый лук. Сметану берите натуральную, тогда она не свернется при нагревании, а мука позволит соусу стать густым.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Печень 300 Грамм (говяжья или свиная)
- Лук репчатый 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Сметана 2 Ст. ложки
- Огурцы соленые 80 Грамм
- Вода 150 Миллилитров (в печень)
- Мука 1 Чайная ложка
- Рис 1/2 Стакана
- Зелень По вкусу
- Масло сливочное 30 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 2
Калорийность
171 ккал
Калорийность
10 г
Белки
12 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печень с гарниром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печени с гарниром.
Рис промойте и отварите в соленой воде до готовности, откиньте на сито и промойте. Дайте воде полностью стечь.
Печень зачистите от пленок, жил и порежьте соломкой. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне и обжарьте печень в течение 3 минут, перемешивая.
Репчатый лук мелко порежьте и добавьте к печени. Обжаривайте все еще 3 минуты, перемешивая.
Чеснок измельчите, соленые огурцы порежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке, добавьте в сковороду. Все хорошо перемешайте.
Смешайте сметану, воду и муку до однородности. Влейте сметанную массу к печени с овощами.
Все посолите, поперчите и тушите под крышкой в течение 10 минут на медленном огне. В другой сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте отварной рис и прогрейте на медленном огне под крышкой. Рис разложите по тарелкам, выложите печень с подливой и сразу подавайте блюдо к столу.
Приятного аппетита!