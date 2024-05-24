Зеленая аджика без варки на зиму. Удивительно вкусное блюдо: простой рецепт

Аджика — это острая приправа в виде пастообразной массы, которая широко используется в абхазской, грузинской и армянской кухнях. Она готовится из смеси различных специй, трав и овощей, таких как острый перец, чеснок, кориандр, укроп и другие.

Аджику добавляют к различным блюдам для придания им остроты и аромата. Её можно использовать в качестве соуса к мясу, рыбе или овощам, а также как самостоятельную закуску.

Существует множество рецептов аджики, которые могут варьироваться в зависимости от региона и предпочтений повара. Однако основные ингредиенты и способ приготовления остаются неизменными.

Ингредиенты:

Петрушка — 400 г;

Укроп — 300 г;

Кинза -200 г;

Перец острый — 200 г;

Перец болгарский — 1,5 кг;

Чеснок — 200 г;

Соль — 60 г;

Сахар — 15 г;

Масло растительное — 50 г.

Приготовление зеленой аджики:

Удаляем плодоножки у перца Чили и у болгарского перца, второй вид перца также потрошим от внутренностей. Перемалываем петрушку, укроп и кинзу через мясорубку пару раз, в первый раз опускаем зелень стеблями вниз.

Пропускаем один раз через мясорубку перец болгарский и Чили, чеснок. Смешиваем в одной таре зелень с перемолотыми перцами и чесноком.

Высыпаем в смесь соль, сахар, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Остается расфасовать аджику по банкам и закрыть крышками.

В итоге мы имеем вкусную аджику для разных блюд: макарон, супов, мяса.