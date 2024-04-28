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Печень с содой

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Печень с содой

Описание приготовления:

Если вас немного пугает приготовление печени, то непременно обратите внимание на данный рецепт. Расскажу, как приготовить печень с содой. Результат изумительный! Пищевая сода совершенно не чувствуется, она лишь помогает размягчить печень. У меня куриная, но можете взять свиную или говяжью, результат будет почти один и тот же. На мой взгляд — самый вкусный вариант жареной печени! Нежнейшая, тающая во рту печёнка, хороша как сама по себе, так и с любым гарниром. Любители, не пропустите!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень / Сода Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Печень 600 Грамм (у меня куриная)
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Яйцо 1 Штука
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Лук 2 Штуки (крупного размера)
  • Растительное масло 100 Миллилитров
  • Мука 120 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

221 ккал

Калорийность

15 г

Белки

12 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень с содой»

Печень с содой

Подготовьте все ингредиенты. Печень промойте и обсушите.

Печень с содой

Нарежьте печень крупными кусочками и переложите в глубокую миску.

Печень с содой

Добавьте яйцо, сахар, соду, давленый чеснок и соль по вкусу. Можете добавить любимые специи.

Печень с содой

Перемешайте и оставьте не менее, чем на 30 минут.

Печень с содой

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета, добавьте немного соли по вкусу.

Печень с содой

Печень обваляйте в муке.

Печень с содой

Обжарьте печень в другой сковороде в достаточном количестве растительного масла. Печень выкладывайте в один слой, как только подрумянится, переверните.

Печень с содой

Соедините лук и обжаренную печень. Перемешайте, прогрейте, накройте крышкой и сняв с плиты, дайте постоять 10 минут.

Печень с содой

Вкуснейшая печень с содой готова — пальчики оближешь! Приятного аппетита!

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