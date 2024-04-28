Описание приготовления:
Если вас немного пугает приготовление печени, то непременно обратите внимание на данный рецепт. Расскажу, как приготовить печень с содой. Результат изумительный! Пищевая сода совершенно не чувствуется, она лишь помогает размягчить печень. У меня куриная, но можете взять свиную или говяжью, результат будет почти один и тот же. На мой взгляд — самый вкусный вариант жареной печени! Нежнейшая, тающая во рту печёнка, хороша как сама по себе, так и с любым гарниром. Любители, не пропустите!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень / Сода Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Печень 600 Грамм (у меня куриная)
- Чеснок 1 Зубчик
- Яйцо 1 Штука
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
- Лук 2 Штуки (крупного размера)
- Растительное масло 100 Миллилитров
- Мука 120 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
221 ккал
Калорийность
15 г
Белки
12 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печень с содой»
Подготовьте все ингредиенты. Печень промойте и обсушите.
Нарежьте печень крупными кусочками и переложите в глубокую миску.
Добавьте яйцо, сахар, соду, давленый чеснок и соль по вкусу. Можете добавить любимые специи.
Перемешайте и оставьте не менее, чем на 30 минут.
Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета, добавьте немного соли по вкусу.
Печень обваляйте в муке.
Обжарьте печень в другой сковороде в достаточном количестве растительного масла. Печень выкладывайте в один слой, как только подрумянится, переверните.
Соедините лук и обжаренную печень. Перемешайте, прогрейте, накройте крышкой и сняв с плиты, дайте постоять 10 минут.
Вкуснейшая печень с содой готова — пальчики оближешь! Приятного аппетита!