Описание приготовления:

Если вас немного пугает приготовление печени, то непременно обратите внимание на данный рецепт. Расскажу, как приготовить печень с содой. Результат изумительный! Пищевая сода совершенно не чувствуется, она лишь помогает размягчить печень. У меня куриная, но можете взять свиную или говяжью, результат будет почти один и тот же. На мой взгляд — самый вкусный вариант жареной печени! Нежнейшая, тающая во рту печёнка, хороша как сама по себе, так и с любым гарниром. Любители, не пропустите!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень / Сода Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Печень 600 Грамм (у меня куриная)

Чеснок 1 Зубчик

Яйцо 1 Штука

Сода 1/2 Чайных ложки

Сахар 1 Чайная ложка

Лук 2 Штуки (крупного размера)

Растительное масло 100 Миллилитров

Мука 120 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

221 ккал

Калорийность

15 г

Белки

12 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печень с содой»

Подготовьте все ингредиенты. Печень промойте и обсушите.

Нарежьте печень крупными кусочками и переложите в глубокую миску.

Добавьте яйцо, сахар, соду, давленый чеснок и соль по вкусу. Можете добавить любимые специи.

Перемешайте и оставьте не менее, чем на 30 минут.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета, добавьте немного соли по вкусу.

Печень обваляйте в муке.

Обжарьте печень в другой сковороде в достаточном количестве растительного масла. Печень выкладывайте в один слой, как только подрумянится, переверните.

Соедините лук и обжаренную печень. Перемешайте, прогрейте, накройте крышкой и сняв с плиты, дайте постоять 10 минут.

Вкуснейшая печень с содой готова — пальчики оближешь! Приятного аппетита!