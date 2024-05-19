Самый простой ПП торт на сковороде: без муки и без сахара

ПП-торт — это торт, который соответствует принципам правильного питания (ПП). Он может быть приготовлен из полезных ингредиентов, таких как цельнозерновая мука, натуральные подсластители, нежирные молочные продукты, фрукты и ягоды.

Основные принципы ПП-торта — это использование натуральных ингредиентов, отказ от сахара или его замена на натуральные подсластители;, снижение калорийности за счет уменьшения количества муки и сахара. В ПП торты часто идет добавление белка в виде творога, йогурта или протеинового порошка и исключение вредных жиров и замена их на полезные растительные масла.

ПП-торты могут быть разнообразными по вкусу и текстуре. Они содержат различные виды муки, орехов, сухофруктов и других добавок.

Главное — использовать качественные ингредиенты и соблюдать баланс между вкусом и пользой.

Ингредиенты для коржей:

Яйцо — 1 шт.;

Яблоко — 100 г;

Молоко 2,5% — 30 мл;

Овсяные хлопья — 40 г;

Корица — 1/3 ч.л.;

Разрыхлитель — 1/2 ч.л.;

Подсластитель — 1 г.

Ингредиенты для крема:

Творог мягкий 5,5% — 170 г;

Подсластитель — 2 г;

Чернослив — 20 г;

Грецкие орехи — 10 г.

Приготовление ПП торта:

Заливаем чернослив кипятком, а яблоки очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем маленьким кубиком. Выкладываем в чашу блендера яблоко, яйцо, овсяные хлопья, корицу, разрыхлитель и подсластитель.

Вливаем в смесь молоко и взбиваем до однородности. Сковороду смазываем растительным маслом, разогреваем и выкладываем тесто.

Распределяем тесто по всему дну и обжариваем под крышкой с одной стороны 8 минут, с другой — 4 минуты. Для крема смешиваем творог с подсластителем.

Делим готовый корж на 4 одинаковых треугольника. Каждый треугольника покрываем творожным кремом. Чернослив мелко нарезаем, посыпаем им каждый корж.

Собираем из коржей треугольников торт, убираем его в холодильник на 2-3 часа. Не забудьте смазать бока торта тоже кремом.

Готовый торт можно украсить измельченным грецким орехом. Получается низкокалорийный торт на каждый день.